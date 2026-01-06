BursaDEX+
FREDERICK, Md., 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — Phycin telah terpilih untuk menerima penghargaan melalui ReGen Valley Tech Hub Call for Commercialization Resources,

Phycin Dipilih untuk ReGen Valley Tech Hub Commercialization Award untuk Memajukan Biofabrikasi dan Penelitian Sel Punca

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/06 07:15
FREDERICK, Md., 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — Phycin telah terpilih untuk menerima penghargaan melalui ReGen Valley Tech Hub Call for Commercialization Resources, menandai pencapaian penting dalam misi perusahaan untuk memajukan teknologi biofabrikasi generasi berikutnya dan penelitian sel punca.

Melalui penghargaan ini, Phycin bermitra dengan ReGen Valley Tech Hub dan bekerja sama erat dengan Advanced Regenerative Medicine Institute (ARMI) untuk secara strategis memanfaatkan sumber daya komersialisasi dan mempercepat inovasi dalam bidang kedokteran regeneratif.

Inti dari kolaborasi ini adalah rekayasa kepemilikan Phycin terhadap varian ultra-stabil dari basic fibroblast growth factor (bFGF) dan epidermal growth factor (EGF). Faktor pertumbuhan novel ini dirancang untuk memberikan stabilitas termal yang superior, resistensi terhadap degradasi protease, dan aktivitas seluler yang kuat. Bersama-sama, keunggulan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan reprodusibilitas eksperimental sambil menghilangkan kebutuhan akan logistik rantai dingin.

"Varian faktor pertumbuhan ultra-stabil ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang luas dan berkelanjutan di berbagai aplikasi mulai dari penyembuhan luka dan penelitian sel punca hingga kosmetik," kata Jun Wang, CEO Phycin, Inc.

Melalui kemitraan ini, Phycin memvalidasi produk-produk ini untuk kemampuannya mempertahankan pluripotensi dalam sel punca berpotensi majemuk terinduksi manusia (iPSC)—persyaratan penting untuk memajukan penelitian kedokteran regeneratif dan aplikasi translasional.

Phycin berkantor pusat di Frederick Innovative Technology Center, Inc. di Frederick, Maryland. "Di FITCI, kami bangga mendukung perusahaan seperti Phycin yang mendorong batasan kedokteran regeneratif dan menerjemahkan ilmu pengetahuan mutakhir menjadi dampak dunia nyata," kata Kathie Callahan Brady, CEO FITCI.

Inisiatif ReGen Valley Tech Hub bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan regional dalam kedokteran regeneratif dengan mendukung teknologi yang menjembatani inovasi, komersialisasi, dan dampak dunia nyata. Pemilihan Phycin menggarisbawahi pentingnya yang terus meningkat dari alat biologis yang dapat diskalakan dan andal dalam mempercepat penemuan ilmiah dan translasi klinis.

Tentang Phycin, Inc:

Phycin telah mengembangkan teknologi kepemilikan untuk memproduksi faktor pertumbuhan rekombinan dalam alga hijau. Dibandingkan dengan platform produksi lainnya, faktor pertumbuhan yang berasal dari alga memiliki biopotensi yang lebih tinggi, biaya produksi yang lebih rendah, dan sepenuhnya bebas dari virus patogen manusia dan endotoksin bakteri. Sifat-sifat ini membuat faktor pertumbuhan Phycin secara unik diposisikan untuk memenuhi permintaan industri estetika, sel punca, dan kedokteran regeneratif. Phycin saat ini sedang bertransisi dari pengembangan teknologi ke komersialisasi produk.

www.phycin.com 

Tentang Frederick Innovative Technology Center, Inc:

Frederick Innovative Technology Center, Inc. (FITCI) adalah inkubator dan akselerator bisnis nirlaba yang didedikasikan untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang sedang berkembang. FITCI menyediakan kantor fleksibel, laboratorium, ruang coworking, bimbingan, dan beragam layanan dukungan serta program untuk membantu startup dan usaha kecil tumbuh dari konsep hingga profitabilitas, memperkuat vitalitas ekonomi Frederick County.

www.fitci.org 

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/phycin-selected-for-regen-valley-tech-hub-commercialization-award-to-advance-biofabrication-and-stem-cell-research-302653059.html

SUMBER Phycin

