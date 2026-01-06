BursaDEX+
Untuk memperingati penunjukan Filipina sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2026, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) berencana untuk merilis koin peringatan 10-piso yang baru

Filipina Meluncurkan Koin Peringatan Baru untuk Jabatan Ketua ASEAN 2026

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/06 11:23

Untuk menandai penunjukan Filipina sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2026, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) berencana merilis koin peringatan 10-piso baru pada Januari ini.

Koin ini mempertahankan spesifikasi standar mata uang negara tersebut. Sisi depannya menampilkan potret pahlawan nasional Apolinario Mabini, konsisten dengan koin 10-piso yang ada dalam seri New Generation Currency.

Pendekatan ini memastikan kontinuitas dengan koin yang saat ini beredar sambil menyoroti pentingnya pencapaian regional.

Elemen khas muncul di sisi belakang, yang didedikasikan untuk kepemimpinan Filipina dalam blok tersebut.

Desainnya berpusat pada lambang ASEAN 2026, mencerminkan tema persatuan, kerja sama, dan aspirasi regional bersama.

Fitur utama dari koin baru ini adalah penyertaan kode QR yang dapat dipindai di sisi belakang.

Menurut BSP, penambahan ini memungkinkan publik untuk mengakses konten digital terverifikasi dan informasi resmi mengenai penyelenggaraan kegiatan ASEAN oleh Filipina.

Bank sentral mencatat bahwa fitur ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan mendorong partisipasi publik dengan agenda KTT.

Selain fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah, koin ini berfungsi sebagai simbol partisipasi Filipina dalam integrasi ekonomi regional.

Melalui desain ini, BSP bertujuan untuk menyoroti peran kepemimpinan negara dan tujuan bersama negara-negara anggota ASEAN.

Masyarakat dapat menggunakan koin ini untuk transaksi harian mulai Januari 2026. Bank sentral ingin memastikan bahwa koin ini menjangkau audiens yang lebih luas di luar hanya kolektor.

Gambar unggulan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Postingan Filipina Memperkenalkan Koin Peringatan Baru untuk Ketua ASEAN 2026 muncul pertama kali di Fintech News Philippines.

