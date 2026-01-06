[Rear View] Apakah Marcos masih mengejar kemenangan PR? Itu tidak berhasil. Dan tidak akan berhasil.

Ketika Natal datang dan berlalu tanpa "ikan besar" di balik jeruji, Istana berpikir bahwa adalah ide yang baik untuk menyalahkan publik, entah bagaimana, karena terlalu banyak berharap dari Presiden.

Menanggapi tuduhan bahwa Presiden gagal memenuhi janji, seorang pejabat Istana meminta publik untuk bersabar, dan mengingatkan semua orang bahwa pemerintahan "telah melakukan banyak hal" sejak pidato "malu" bulan Juli di hadapan anggota Kongres. Nah, Istana juga perlu diingatkan bahwa bukan publik yang menetapkan tenggat waktu. Itu adalah Presiden. Sorry po at naniwala kami sa ating Presidente. Sa susunod po, hindi na.

Saat tahun menjelang akhir, jelas dari survei bahwa Presiden telah mengalami kerusakan secara politik akibat langkah anti-korupsinya, mungkin sampai pada titik di mana pembangunan warisan telah disabotase oleh keinginan untuk mendapatkan lonjakan cepat dalam angka kepuasan pada isu yang secara historis bukan menjadi kekuatannya.

Untuk sisa masa jabatannya, nasib politik Presiden berada di tangan sejumlah besar orang yang belum memutuskan, tetapi berapa lama ketidakpastian ini akan bertahan sangat bergantung pada langkah-langkah apa yang akan dia dan timnya ambil tahun ini. Dan langkah-langkah tersebut harus — meminjam bahasa perencana korporat — besar, menantang, dan berani.

Pertama, dia perlu mengirim lebih banyak orang ke penjara. Jika bukti mendukung, dia tidak boleh mengampuni mantan dan anggota Kabinet saat ini serta sekutu yang dikenal. Penangkapan Sarah Discaya adalah kesimpulan yang sudah pasti, dilihat oleh publik sebagai urusan anti-klimaks yang biasa saja. Rakyat menginginkan kepala tokoh-tokoh publik besar, tidak kurang dari mantan dan senator serta anggota kongres saat ini yang terlibat dalam penyisipan anggaran dan suap pengendalian banjir. Dan ini harus terjadi bulan ini, bukan nanti, karena penundaan apa pun akan dilihat sebagai kehilangan keteguhan, penuntutan selektif, atau hasil dari kesepakatan belakang layar di antara yang berkuasa.

Tampaknya juga ada perbedaan dalam cara Presiden dan Ombudsman mendekati masalah korupsi pengendalian banjir. Ini perlu direkonsiliasi.

Presiden dan timnya terus memandang masalah ini sebagai upaya penebusan, langkah yang tampaknya cerdas yang dimaksudkan untuk pulih dari kekalahan tengah periode yang memalukan, membangkitkan kembali angka kepuasan yang merosot, dan membawa lebih banyak pengikut, termasuk sektor-sektor yang dengan berat hati memberinya manfaat keraguan, meskipun masa lalu keluarganya yang ternoda. Survei telah mendiskreditkan pendekatan ini.

Kemenangan cepat hanya akan bersifat taktis dan berumur pendek, dalam arti bahwa tokoh-tokoh terkemuka akan didakwa dan dipenjara dan Presiden akan mengklaim kampanye tersebut sukses. Tetapi itu akan menjadi kemenangan kosong, dan diperoleh melalui penipuan.

Jika seseorang mencari warisan, cara yang tepat adalah berhenti memperlakukan kampanye anti-korupsi sebagai alat untuk penebusan. Itu harus diterima sebagai kesempatan untuk membuat perubahan sistemik bahkan dengan mengorbankan popularitas. Di ruang sidang, pertarungan akan dimenangkan atau kalah bukan pada seberapa baik Istana mengelola optik tetapi kekuatan bukti. Kemenangan nyata yang bertahan adalah dalam keyakinan.

Di pihak Ombudsman, ini akan memerlukan kesabaran, investigasi yang teliti, dan bukti yang kuat. Dan publik harus dibuat menerima bahwa persidangan akan melampaui pemerintahan saat ini.

Mengingat pengalamannya yang nyaris mati baru-baru ini, Ombudsman, dengan sejarahnya yang penuh warna sebagai politisi dan pemain politik, mungkin melihat masalah ini dengan tujuan yang berbeda dan lebih luhur. Presiden mengejar kemenangan PR. Ombudsman ingin meninggalkan warisan. – Rappler.com