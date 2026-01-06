[Tabas ng Dila] Pameran Mata Pencaharian

Ketika kita mengucapkan "Masaganang Bagong Taon!" kepada orang lain, kata sagana selalu dikaitkan dengan penghidupan. Kita menginginkan penghidupan yang makmur bagi orang-orang terkasih kita, terlebih lagi mereka bukanlah kontraktor atau anggota kongres atau senator atau politisi gemuk mana pun yang hidupnya berkecukupan. Ya, masih ada beberapa orang yang mengucapkan "Manigong Bagong Taon!" meskipun arti "manigo" asing bagi kita. Kita tidak mengatakan, "Wow, penampilanmu hari ini ya, hidupmu manigong-manigo." Tidak. Yang jelas bagi kita adalah masagana. Kita menginginkan kemakmuran terkadang sampai berlebihan. Lihatlah saja mereka yang menjadi makmur dari pajak kita yang hingga kini belum juga dipenjara.



Kita tidak mengatakan "Masaganang Bagong Taon dengan cara yang bersih!" Terlalu panjang. Ada asumsi bahwa kemakmuran penghidupan diperoleh dengan cara yang bersih dan bukan dari pencurian dan kejahatan. Penghidupan. Kita tidak mengatakan "masagana ang love life" meskipun ini juga bisa terutama bagi para penjilat.



"Masaganang Bagong Taon!" inilah alasan mengapa saya menulis ini. Saya menginginkan kemakmuran ini bagi orang lain dan juga bagi keluarga saya, tentu saja dengan cara yang bersih meskipun konsekuensinya adalah kelelahan fisik tambahan. Selain pekerjaan saya sebagai guru, saya melakukan hal lain agar bisa sedikit makmur. Menulis seperti ini. Kadang-kadang, diundang untuk berbicara dan menyebarkan pengetahuan di seminar dan konferensi. Menjadi juri dalam kontes. Dan baru-baru ini, melawak. Saya memanfaatkan pekerjaan sampingan ini sebagai kerajinan tambahan dari menulis dan dari pekerjaan di universitas dalam kategori Professional Practice Outside Teaching. Saya tidak punya bisnis yang bisa disebutkan. Saya hanya punya pekerjaan, yang sesekali membeli lotre, sehingga keinginan untuk menjadi makmur tetap ada.



Ada yang bisa disebut karier yang makmur. Ada pekerjaan dengan gaji tinggi. Dan jelas di negara ini bahwa menjadi guru tidak seperti itu meskipun dikatakan sedikit naik pangkat atau mendapat posisi di sekolah. Meskipun tidak begitu makmur, tidak bisa dibilang hidup saya kekurangan. Saya memiliki beberapa hak istimewa sebagai guru di universitas kami yang sulit untuk ditukar jika saya pindah ke universitas lain. Saya sudah terlalu tua untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Saya sudah punya teman-teman di pekerjaan saya saat ini. Meskipun tidak saya akui, saya sudah berada di zona nyaman sehingga bisa melakukan pekerjaan sampingan. Tapi saya masih memiliki pencarian untuk hal baru terutama jika perubahan itu dapat melayani demografi geopolitik tertentu. Misalnya menjadi pejabat di sebuah universitas karena saya percaya saya masih bisa melakukan sesuatu, saya bisa meninggalkan zona nyaman saya sebagai ganti tantangan baru.



Ini terkait dengan surat terbuka di media sosial. Isi surat itu meyakinkan saya untuk melamar sebagai presiden Universitas Kota Valenzuela (PLV). Di kota itulah saya tinggal, bekerja, dan kemudian, tumbuh tanduk. Surat terbuka itu mendapat perhatian di media sosial. Banyak diskusi dan perdebatan terjadi. Tidak luput juga dari gosip dari Reddit. Oleh karena itu, melalui ruang ini, saya ingin menjawab surat terbuka tersebut.

Kepada mereka yang menulis surat kepada saya:



Masaganang Bagong Taon dengan cara yang bersih untuk Anda!

Terima kasih atas pertimbangan dan kepercayaan Anda pada kemampuan saya.

Saya berbicara dengan keluarga saya dan beberapa teman tentang hal ini. Kami mempertimbangkan kemungkinan, stres yang akan dihadapi, terutama yang berkaitan dengan tampilan penghidupan. Anda tahu, ini bukan hanya tentang gaji, ada tunjangan non-upah yang kami terima — ya, saya dan keluarga saya — sebagai profesor di universitas sebagai bagian dari tampilan penghidupan.

Saya bisa menghadapi semua ini jika saya yang memutuskan sendiri. Saya bisa meninggalkan zona nyaman saya. Saya bisa menghadapi stres dan politik yang diharapkan. Saya bisa memulai dan bergaul. Saya bisa menerima perubahan dalam aspek yang berkaitan dengan tampilan penghidupan. Saya juga sudah punya ide tentang perubahan yang bisa dibagikan ke PLV yang masih dalam lingkup mandatnya, dan kemampuan Pemerintah Kota Valenzuela — dengan demikian rakyatnya, kita — untuk mendanai dari pajak kita. Saya punya ide terutama tentang apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa PLV memiliki hubungan terbuka dengan pejabat mereka tanpa di-redtag atau menimbulkan rasa takut dan cemas. Saya terbuka terhadap kritik dan kritisme terutama jika konstruktif. Saya membawa ini ke mana pun saya bekerja. Tapi ada situasi yang belum menguntungkan bagi saya jika saya melamar (jangan kita bicarakan apakah akan diterima karena, Anda tahu, iklim, politik atau cuaca, jejeje).



Pertama, sistem dan budaya yang akan dihadapi di dalam dan di luar langsung (baca: politik lokal). Bukan hanya saya yang berada di zona nyaman sekarang. Bahkan mereka yang ada di PLV yang terbiasa dengan kepemimpinan sekitar dua puluh tahun pemerintahan presiden mungkin juga berada di zona nyaman. Setiap perubahan dalam sistem akan berat bagi satu sama lain.



Kedua dan yang menyakitkan: tampilan penghidupan. Seberapa pun saya mampu meninggalkan zona nyaman saya dan penghidupan yang menyertainya, bukan hanya saya yang mendapat manfaat dari ini sekarang. Bahkan anak-anak saya menikmati hak istimewa seorang profesor tetap. Itu yang kritis. Lain cerita jika posisinya kosong dan anak-anak saya sudah selesai kuliah. Saya sudah bisa membawa diri saya sendiri.

Karena dua alasan ini saya memutuskan untuk BELUM melamar. Belum, karena siapa tahu, mungkin lain kali ketika iklim dan penghidupan berubah, saya sudah bisa menghadapi tantangan dari melamar, wawancara panel, hingga demonstrasi mengajar jika diperlukan. Saya juga bisa menari mengikuti irama politik jika diperlukan asalkan untuk PLV.



Untuk saat ini, saya belum melamar tetapi saya masih bisa memberikan saran kepada siapa pun yang akan menjadi presiden terpilih dari pemerintahan kota:



1. Rencana untuk pendirian Dr. Pio Valenzuela School of Allied Health. Kesempatan yang sangat baik bahwa kota yang dinamai seorang dokter akan memiliki sekolah sendiri untuk mereka yang ingin menjadi perawat, teknolog medis, dan dokter. Perlu dimulai perencanaan hingga mencapainya. Ada permintaan besar untuk profesional kesehatan terkait di dalam dan luar negeri dan banyak siswa yang pasti akan tertarik pada kursus-kursus ini. Faktanya ada universitas swasta besar di kota yang menawarkan kursus kesehatan terkait.

2. Pembentukan PLV Labor Studies and Policy Center di bawah College of Public Administration dan kemudian, Justice Guillermo Santos School of Law. Valenzuela dikenal sebagai pusat pabrik dan industri di negara ini. Valenzuela juga dikenal sebagai Strike Capital negara dahulu. Banyak sekali pekerja yang menyumbang pajak ke kas kota. Banyak juga pekerja yang menjadi korban perlakuan tidak manusiawi. Sebagai pusat pengetahuan di kota, baik jika PLV menjadi penghubung dalam studi dan proposal kebijakan untuk lebih meningkatkan tingkat dan perlakuan terhadap pekerja seiring dengan memiliki sekolah hukum sendiri. Sebagai permulaan, saya sarankan untuk menjalin hubungan dengan UP School of Labor and Industrial Relations untuk memperluas studi yang dilakukan dan agar pekerja di kota benar-benar mendapat manfaat dari kebijakan apa pun yang akan memperbaiki kondisi mereka.

3. Jadikan PLV bagian dari ASEAN University Network untuk menstandarisasi proses dan sistem bersama dengan universitas terkemuka di negara dan kawasan.



4. Proses pemberian tenure kepada banyak guru PLV. Saya percaya bahwa keamanan tenure akan memperkuat dan meningkatkan moral guru untuk lebih meningkatkan pengajaran mereka. Akan hilang kecemasan dan keraguan di setiap akhir semester karena status non-permanen atau job order mereka. Akan hilang juga politik patronase terutama karena pekerjaan mereka sebagai guru bergantung pada politisi yang menandatangani kontrak.

5. Perkuat kemitraan dengan sektor swasta agar lebih banyak hibah yang dapat membantu untuk beasiswa, publikasi, dan penelitian. Universitas ada karena mahasiswanya dan harus memimpin dalam memberikan inovasi melalui penelitian.



6. Sebuah Office of Student Affairs yang mendengarkan dan secara legitim menjaga kesejahteraan mahasiswa dengan proses yang jelas diikuti untuk menghindari aturan sewenang-wenang.

Meskipun saya tidak menjadi bagian dari PLV, saya senang melihat jika salah satu saran saya dihargai oleh presiden berikutnya.

Semoga surat ini menjadi penutup pembicaraan di Kota Valenzuela.

Hormat saya,



Joselito D. De Los Reyes



– Rappler.com

Joselito D. De Los Reyes, Ph.D. adalah profesor seminar media baru, menulis untuk media baru, dan nonfiksi kreatif di Faculty of Arts and Letters dan di Graduate School University of Santo Tomas. Saat ini dia adalah ketua UST Department of Creative Writing.