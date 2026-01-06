Harga Presale Terbatas $0.003 BlockDAG Menuju Akhir, Sementara Pi Network & Chainlink Menunjukkan Sinyal Harga yang Beragam!

Perhatian di seluruh pasar saat ini terbagi antara tiga situasi yang sangat berbeda. Harga Pi Network terus mencerminkan kehati-hatian setelah penurunan yang berkepanjangan, sementara analisis prediksi harga Chainlink difokuskan pada apakah dukungan yang telah diuji lama akhirnya dapat menghasilkan rebound yang stabil.

Sementara itu, urgensi jelas meningkat seputar BlockDAG (BDAG) karena presale-nya memasuki tahap penutupan, berakhir pada 26 Januari. Meskipun harga pasar langsung telah bergeser ke $0,016, BlockDAG masih membuat penawaran presale waktu terbatas hanya dengan $0,003 per koin. Ini memberikan peserta terlambat kesempatan terakhir sebelum harga peluncuran berlaku. Dengan pendanaan presale sekarang di atas $441 juta dan hanya sekitar 3,5 miliar koin tersisa, fase ini mengencang dengan cepat. Setelah tahap ini ditutup, level $0,003 menghilang selamanya, tanpa reset, tanpa perpanjangan, dan tanpa kesempatan kedua.

Kontras yang berkembang ini menyoroti bagaimana kesabaran dan waktu ditimbang berdampingan. Pi Network dan Chainlink tetap terikat pada siklus pasar yang lebih lambat, sementara timeline presale tetap BlockDAG, pasokan yang menyusut, dan proyeksi keuntungan +1.566% hingga harga peluncuran $0,05 mendorong keputusan lebih cepat saat 26 Januari mendekat.

Harga Pi Network Berjuang untuk Mendapatkan Kembali Kepercayaan

Perilaku saat ini pada harga Pi Network menunjuk lebih ke arah keraguan daripada kekuatan. Pi diperdagangkan mendekati $0,212, mempertahankan kapitalisasi pasar mendekati $1,78 miliar, dengan volume harian sedikit di atas $14 juta. Minat tetap terlihat melalui pencarian yang sering seperti "1 Pi to INR" dan "1 Pi to PKR in 2025," tetapi pergerakan harga itu sendiri tetap berhati-hati.

Setelah mencapai tertinggi sepanjang masa $2,98 pada Februari 2025, Pi telah turun hampir 90%. Untuk sebagian besar tahun ini, tekanan jual telah menjaga harga tetap tertekan, membatasi upaya pemulihan. Sesi terkini menunjukkan harga bergerak menyamping antara $0,19 dan $0,28, menunjukkan bahwa tekanan turun telah melambat, meskipun pembeli belum mengambil kendali.

Penembusan yang jelas di atas kisaran ini dapat membuka jalur menuju $0,37 dan mungkin $0,81 jika momentum terbangun. Di sisi lain, tergelincir di bawah $0,1931 akan meningkatkan risiko penetapan titik terendah baru. Untuk saat ini, harga Pi Network sangat bergantung pada apakah penggunaan nyata dapat mengubah perhatian menjadi permintaan yang bertahan lama daripada minat jangka pendek.

Prediksi Harga Chainlink Berfokus pada Kekuatan Dukungan

Diskusi seputar prediksi harga Chainlink sekarang berpusat pada bagaimana LINK berperilaku dekat zona dukungan $13 hingga $14. Area ini telah berulang kali memperlambat aksi harga, menyebabkan pembeli dan penjual ragu-ragu. Analis mengamati bahwa setiap pengujian level ini telah menghasilkan rentang perdagangan yang lebih ketat, menandakan jeda saat pasar mencari arah.

Alat momentum selaras dengan pandangan ini. RSI telah mulai berbalik ke atas setelah menyentuh wilayah oversold, membentuk divergensi bullish saat harga mengunjungi kembali dukungan yang sama. Pada saat yang sama, MACD tetap dalam crossover positif, menambah dukungan pada gagasan pemulihan bertahap.

Fokus juga tertuju pada level $14,80, yang telah menolak kemajuan harga beberapa kali. Penutupan harian di atas titik ini akan meningkatkan gambaran jangka menengah dan memiringkan struktur kembali ke arah pembeli. Kegagalan untuk mempertahankan $13 akan membuka kembali risiko turun menuju $10,34. Untuk saat ini, LINK tampaknya stabil, tetapi kekuatan berkelanjutan di atas resistensi diperlukan sebelum target yang lebih tinggi seperti $23 kembali terlihat.

BlockDAG Mendapat Pijakan sebagai Kripto Besar Berikutnya Sebelum Presale Berakhir

BlockDAG (BDAG) semakin banyak dibicarakan sebagai kripto besar berikutnya, didorong bukan oleh hype, tetapi oleh waktu saat presale mendekati akhir pada 26 Januari. Pendanaan presale telah melewati $441 juta, dan sekitar 3,5 miliar koin tersisa tersedia. Angka-angka ini mendorong urgensi ke garis depan diskusi.

Meskipun harga langsung telah naik ke $0,016, BlockDAG masih menawarkan harga presale khusus $0,003 per koin untuk waktu terbatas. Ini menciptakan jendela sempit bagi mereka yang terlambat datang. Setelah tahap ini berakhir, harga $0,003 itu hilang secara permanen. Tidak ada reset. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada kesempatan kedua.

Waktu penting karena BlockDAG akan memasuki pasar dengan harga yang direncanakan $0,05. Kesenjangan antara $0,003 dan $0,05 mewakili perbedaan 16,67×, sama dengan keuntungan +1.566% dari level presale hari ini. Setiap tahap yang berlalu menghilangkan akses ke harga ini selamanya, membuat keraguan semakin mahal.

Yang membuat fase penutupan ini menonjol adalah skala di baliknya. Sangat sedikit presale mencapai level pendanaan ini sebelum peluncuran, dan bahkan lebih sedikit yang mempertahankan struktur batch yang jelas dan angka pasokan yang terlihat. Dengan permintaan bertahan stabil dan koin yang tersisa menyusut, tekanan sekarang ada pada kalender daripada spekulasi.

Saat hitungan mundur berlanjut menuju 26 Januari, peran BlockDAG sebagai kripto besar berikutnya dibentuk oleh urgensi lebih dari janji. Fase ini tidak lagi tentang masuk awal. Ini tentang tidak melewatkan jendela terakhir. Bagi mereka yang mengamati presale dengan titik akhir yang jelas, fase penutupan $0,003 BlockDAG menjadi semakin sulit untuk diabaikan setiap hari.

Kesimpulan!

Harga Pi Network, prospek prediksi harga Chainlink, dan diskusi kripto besar berikutnya masing-masing mencerminkan tahap yang berbeda dari siklus yang lebih luas. Pi tetap mencari tindak lanjut setelah kerugian dalam, sementara Chainlink berfokus pada mempertahankan dukungan dan membangun kembali momentum selangkah demi selangkah.

BlockDAG menonjol karena jendela peluangnya secara aktif ditutup pada 26 Januari. Meskipun harga saat ini berada di $0,016, proyek ini masih menawarkan entri presale terakhir di $0,003. Ini memberikan satu pembukaan terakhir sebelum harga peluncuran dimulai. Saat pasokan terus menipis, akhir tahap ini menghapus akses secara permanen.

Dengan harga peluncuran yang direncanakan $0,05, pergerakan dari $0,003 mewakili perbedaan 16,67×, atau keuntungan +1.566% dari level hari ini. Saat waktu mulai melebihi kesabaran, fase presale penutupan BlockDAG memaksa keputusan waktu nyata, menempatkannya di antara pengaturan yang paling diawasi ketat saat jendela ini mencapai hari-hari terakhirnya.

