Tonik Menunjuk Mantan CEO TNEX, Bryan Carroll ke Posisi Senior

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/06 13:44
Tonik telah menunjuk Bryan Carroll sebagai Kepala Bisnis baru untuk Pembayaran, Tabungan, dan Keterlibatan.

Langkah ini menandakan niat bank untuk mempercepat pertumbuhan dan memperdalam hubungan pelanggan saat memasuki fase ekspansi baru.

Carroll bergabung dengan Tonik dengan pengalaman luas di sektor perbankan digital, sebelumnya menjabat sebagai CEO dan Co-Founder TNEX, bank khusus digital Vietnam.

Latar belakangnya mencakup peran kepemimpinan di lembaga keuangan besar seperti First Abu Dhabi Bank, Bank of Ireland, dan MSB Bank Vietnam.

Sebagai pembangun bank digital berpengalaman, Carroll kini akan memimpin upaya untuk mendorong pertumbuhan Tonik melampaui 2x per tahun, meningkatkan ekonomi unit, dan mengurangi risiko kredit.

Pimpinan Tonik menggambarkan penunjukan ini sebagai datang pada titik infleksi nyata bagi perusahaan.

Bank ini bertujuan untuk bergerak melampaui penambahan fitur tingkat permukaan dan fokus pada penskalaan operasinya.

Mandat Carroll melibatkan pemanfaatan keterlibatan pelanggan yang lebih dalam tidak hanya sebagai strategi produk, tetapi sebagai komponen inti dari manajemen risiko dan pertumbuhan berkelanjutan.

Setelah membangun operasi fundamentalnya, Tonik kini ingin menggandakan kesuksesannya.

Neobank ini, yang telah mendapatkan daya tarik signifikan di Filipina sejak peluncurannya, memandang keahlian Carroll dalam transformasi digital dan perbankan berbasis data sebagai hal vital untuk tahap pengembangan berikutnya.

Gambar unggulan oleh Greg Krasnov via LinkedIn.

Postingan Tonik Menunjuk Mantan CEO TNEX, Bryan Carroll ke Posisi Senior pertama kali muncul di Fintech News Philippines.

