Harga XRP melonjak lebih dari 12% pada hari Selasa karena ETF XRP mengalami lonjakan arus masuk yang baru. Pengaturan bullish yang terkonfirmasi kini mengisyaratkan bahwa reli 15% lainnya bisa terjadi

Harga XRP konfirmasi setup bullish saat arus masuk ETF melonjak, bidik rally 15% ke depan

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/06 15:40
Harga XRP melonjak lebih dari 12% pada hari Selasa karena ETF XRP mengalami lonjakan arus masuk yang segar. Setup bullish yang terkonfirmasi kini mengisyaratkan bahwa reli 15% lainnya mungkin terjadi jika momentum yang sedang berlangsung bertahan.

Ringkasan
  • Harga XRP bisa berada di jalur menuju kenaikan lebih lanjut karena teknikal tetap bullish.
  • Arus masuk ETF XRP mencapai level tertinggi 5 minggu pada hari Senin.
  • Pola pembalikan bullish klasik telah dikonfirmasi pada grafik harian.

Menurut data dari crypto.news, XRP (XRP) rally 12,5% dalam 24 jam terakhir untuk settle di $2,38 pada saat penulisan. Ini memperluas gainnya menjadi hampir 31% selama seminggu terakhir dan mengikuti downtrend berkepanjangan yang membawa token turun hampir 50% sejak pertengahan 2025.

Ada beberapa katalis yang mendukung kenaikan XRP hari ini.

Pertama, harga XRP telah mendapat manfaat dari permintaan baru untuk exchange-traded fund XRP dari investor Amerika. Data SoSoValue menunjukkan bahwa ETF XRP mencatat arus masuk $46,1 juta pada hari Senin, 5 Januari, arus masuk satu hari tertinggi mereka dalam hampir 5 minggu.

Arus masuk ETF XRP yang lebih tinggi berarti lebih banyak modal yang digunakan untuk membeli XRP yang mendasarinya, dan cenderung menciptakan tekanan kenaikan pada token.

Kedua, peningkatan open interest dalam futures XRP menunjukkan bahwa trader leverage memasuki kembali pasar dengan keyakinan. Data CoinGlass menunjukkan bahwa OI futures XRP telah meningkat 21% dalam 24 jam terakhir menjadi $4,65 miliar. 

Ketika OI dan harga naik bersama-sama, ini menandakan uang baru memasuki pasar daripada short covering atau posisi yang ada ditutup, yang pada gilirannya menambahkan dukungan kuat untuk tren bullish aset.

Ketiga, Bitcoin (BTC), aset kripto bellwether, sempat rebound di atas $94k kemarin memicu rebound pasar kripto dan mengangkat sentimen pasar secara keseluruhan.

Pada saat penulisan, Crypto Fear and Greed Index, yang mengukur sentimen pasar, telah kembali ke wilayah netral dari 'extreme fear' di mana ia telah berlabuh sejak pertengahan Desember. Sebagian besar cryptocurrency berkapitalisasi tinggi, termasuk XRP, cenderung rally ketika metrik ini menunjukkan perbaikan.

Analisis harga XRP

Pada grafik harian, harga XRP telah mengkonfirmasi breakout dari pola falling wedge yang terbentuk sejak awal Oktober 2025. Pola seperti itu ditandai oleh dua garis tren menurun dan bertemu, yang, setelah breakout dikonfirmasi, secara historis diikuti oleh kenaikan kuat, setidaknya dalam jangka pendek.

Harga XRP telah mengkonfirmasi pola pembalikan bullish pada grafik harian.

Melihat indikator teknikal lainnya, mereka juga menunjukkan bias bullish untuk token. Khususnya, simple moving average 20 hari sedang memperhatikan potensi crossover bullish dengan yang 50 hari, sementara garis MACD juga menunjuk ke atas.

Grafik harga XRP dan MACD.

Berdasarkan semua faktor ini, harga XRP kemungkinan besar dapat melanjutkan rally yang sedang berlangsung karena bulls mendorong untuk mencapai $2,80, target yang dihitung dengan menambahkan tinggi pola yang terbentuk ke titik di mana breakout terjadi. Dengan demikian, target terletak sekitar 15% di atas harga saat ini.

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

