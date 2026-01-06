BitMine Meraih 32.977 Ether — Investor BMNR Merayakan

BitMine Immersion Technologies membeli 32.977 Ethereum (ETH) dalam langkah yang menarik perhatian investor dan mendorong sahamnya naik. Pembelian ini dilaporkan sebagai bagian dari akumulasi aset kripto perusahaan baru-baru ini selama minggu terakhir tahun 2025. Saham BMNR menguat saat trader bereaksi terhadap pengungkapan tersebut, dengan keuntungan sesi awal terlihat di bursa AS.

32.977 Ethereum Segar

Menurut siaran pers, BitMine kini memegang sekitar 4,143 juta ETH di neraca keuangannya. Jumlah tersebut dinyatakan sekitar 3,43% dari pasokan yang beredar, kepemilikan besar untuk penambang yang diperdagangkan secara publik.

Total kripto, uang tunai, dan investasi strategis perusahaan dilaporkan sekitar $14,2 miliar. Pembelian segar 32.977 Ether menambah skala pada posisi yang sudah substansial dan telah dibangun selama beberapa bulan.

Staking Dan Angka Treasury

Sekitar 659.219 ETH dalam portofolio BitMine saat ini di-staking. Bagian tersebut digunakan untuk menghasilkan yield sementara perusahaan menyimpan sisanya dalam kustodi, laporan menyebutkan. Rencana perusahaan yang diungkapkan termasuk memperluas operasi validator di bawah program bernama Made In America Validator Network, sebuah inisiatif yang diharapkan perusahaan untuk dorong di awal 2026. Angka staking dan pembelian baru bersama-sama menunjukkan BitMine menyeimbangkan kepemilikan likuid dengan aset penghasil pendapatan.

Reaksi Pasar Dan Pemungutan Suara Pemegang Saham Yang Akan Datang

Pergerakan pasar cepat. BMNR melihat volume perdagangan yang signifikan setelah pengumuman, dan angka pra-pasar menunjukkan keuntungan sekitar 4% di beberapa sesi. Trader dan meja institusional menandai pembelian sebagai alasan untuk permintaan yang lebih tinggi pada saham, sementara yang lain mengatakan langkah tersebut hanya mengonfirmasi bahwa pemain besar masih melihat nilai dalam memegang ETH.

Perusahaan juga akan mengadakan Rapat Pemegang Saham Tahunan pada 15 Januari 2026, di mana proposal termasuk peningkatan saham yang diotorisasi akan diajukan untuk pemungutan suara. Pertemuan tersebut menambahkan sudut tata kelola perusahaan pada cerita pasar, karena pemegang saham akan mempertimbangkan baik strategi kripto maupun rencana modal yang lebih luas.

Analis mengatakan sinyal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah: aliran harian di pasar ETH, pengungkapan baru dari BitMine tentang pembelian lebih lanjut, dan pola volume dalam perdagangan BMNR. Laporan menunjukkan perusahaan telah menjadi salah satu pembeli ETH aktif yang lebih besar baru-baru ini, dan akumulasi berkelanjutan dapat menjaga minat tetap hidup di antara investor.

Aksi harga di ETH dan BMNR kemungkinan akan mendorong berita utama selama beberapa minggu mendatang saat pasar mencerna dampak penuh dari kepemilikan baru.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView