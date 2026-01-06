BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ledger mengalami pelanggaran data yang mengompromikan detail pelanggan melalui Global-e; aset tetap aman.Ledger mengalami pelanggaran data yang mengompromikan detail pelanggan melalui Global-e; aset tetap aman.

Pelanggaran Data Ledger Mempengaruhi Informasi Pribadi Pelanggan

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/06 16:14
Poin Penting:
  • Pelanggaran data Ledger mengekspos informasi pribadi pelanggan melalui Global-e.
  • Saldo dompet dan kunci pribadi tetap aman.
  • Tidak ada aset cryptocurrency yang terpengaruh secara langsung dalam pelanggaran ini.
Pelanggaran Data Ledger Mempengaruhi Informasi Pribadi Pelanggan

Ledger mengalami pelanggaran data melalui pemroses pembayarannya Global-e, dengan data pribadi pelanggan yang melakukan pembelian terekspos, menurut investigator on-chain ZachXBT.

Pelanggaran ini menyoroti kerentanan keamanan siber yang sedang berlangsung dalam solusi perangkat keras kripto, menimbulkan kekhawatiran privasi meskipun tidak ada dampak langsung pada aset cryptocurrency. Reaksi pasar tetap berhati-hati karena potensi risiko phishing.

Artikel terkait

Ethereum Layer-2 Starknet Menghadapi Pemadaman Mainnet Berjam-jam

6 Januari 2026

Binance Meluncurkan Airdrop HODLer Ke-60 dengan Token Brevis

6 Januari 2026

Ledger, pembuat dompet perangkat keras terkemuka, mengalami pelanggaran data di Ledger mengekspos informasi pelanggan melalui mitra pembayaran melalui pemroses pembayarannya, Global-e. Informasi pribadi pelanggan yang melakukan pembelian terekspos, meskipun saldo dompet dan kunci tidak terpengaruh, menurut laporan resmi.

Pihak yang terlibat termasuk Ledger dan Global-e, dengan investigator on-chain ZachXBT menarik perhatian pada masalah ini. Langkah-langkah keamanan dilaporkan telah diterapkan untuk melindungi data sensitif dari kompromi, menjaga keamanan aset pelanggan.

Pelanggaran ini memiliki dampak signifikan pada kepercayaan konsumen dan persepsi keamanan industri. Data yang terekspos termasuk nama, email, dan alamat, yang mengharuskan kehati-hatian di antara individu yang terkena dampak untuk mencegah risiko penipuan identitas.

Implikasi bisnis menggarisbawahi perlunya kebijakan keamanan yang ketat dalam pemrosesan pembayaran. Meskipun tidak ada dampak finansial pada cryptocurrency yang dicatat, pelanggaran ini menyoroti kerentanan dalam penanganan data pelanggan.

Komunitas kripto tetap waspada, dengan kekhawatiran tentang keamanan data yang sedang berlangsung. Standar industri mungkin mengalami perubahan saat perusahaan merespons untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang seperti ini, yang mempengaruhi kepercayaan konsumen secara signifikan.

Pelanggaran ini mengundang pengawasan pada protokol teknologi dan langkah-langkah regulasi. Sementara tren historis menunjukkan kebocoran data serupa telah ditangani dengan cepat, ekspansi ekonomi digital yang sedang berlangsung memerlukan kewaspadaan lebih lanjut dan adaptasi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42