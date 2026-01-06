Nvidia menargetkan timeline 2027 untuk dorongan komputasi robotaxi

Nvidia mengungkapkan minggu ini bahwa perusahaan akan menyediakan chip komputer dan perangkat lunak mengemudi otomatis kepada perusahaan yang mengoperasikan armada taksi robotik, dengan layanan yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027.

Langkah ini mengembangkan bisnis otomotif Nvidia, meskipun hal ini masih merupakan bagian kecil dari apa yang dihasilkan perusahaan. Pada kuartal yang berakhir pada Oktober, chip untuk mobil dan robot menghasilkan $592 juta, sekitar 1% dari semua yang dijual Nvidia selama periode tersebut.

Perusahaan chip tersebut mengatakan pada Oktober lalu bahwa mereka bermitra dengan Uber untuk membangun teknologi untuk taksi yang mengemudi sendiri.

Uji coba menunjukkan harapan dengan beberapa tantangan

Kemudian pada Desember, Nvidia meluncurkan perangkat lunak yang memungkinkan mobil menangani mengemudi di kota secara mandiri. Mercedes-Benz akan memasang sistem ini pada kendaraan yang keluar pada akhir 2026, memberikan mereka kemampuan untuk mengelola jalan perkotaan yang rumit seperti di San Francisco.

Nvidia juga memberikan kepada produsen mobil prosesor komputer dan perangkat lunak pengujiannya. Perusahaan menjual komputer mobil Drive AGX Thor seharga sekitar $3.500 per unit. Nvidia mengatakan ini membantu produsen mobil menghemat biaya dalam mengembangkan fitur mengemudi otomatis dan menghadirkannya kepada pembeli lebih cepat.

Perusahaan bekerja sama dengan setiap produsen untuk menyesuaikan teknologi untuk model mobil yang berbeda, termasuk hal-hal seperti seberapa cepat kendaraan berakselerasi. "Ada yang mengatakan, 'Hei, saya butuh bantuan Anda dalam melatih dan mengoptimalkan perangkat lunak saya pada chip Anda, tetapi saya akan menangani simulasi sendiri,'" kata Ali Kani, yang memimpin divisi platform otomotif Nvidia.

Bisnis taksi tanpa pengemudi telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Waymo, yang dimiliki oleh Alphabet, menjalankan operasi terbesar saat ini.

Nvidia mengadakan uji coba pada Desember untuk memamerkan apa yang dapat dilakukan teknologinya. Wartawan dan pakar bisnis menghabiskan waktu satu jam berkendara mengelilingi San Francisco dalam Mercedes-Benz CLA 2026 dengan sistem mengemudi otomatis yang beroperasi.

Seorang pekerja keselamatan Mercedes-Benz duduk di kursi pengemudi selama pengujian tetapi membiarkan mobil mengemudi sendiri selama 90% perjalanan. San Francisco memiliki kondisi mengemudi yang sulit, dengan bukit yang curam, banyak lampu lalu lintas, dan truk pengiriman yang menghalangi jalur lalu lintas. Mobil menangani sebagian besar situasi tersebut tanpa masalah.

Pengemudi memang perlu mengambil alih sekali. Mobil menghadapi situasi yang rumit dengan dua bus dan mobil robotik Waymo yang semuanya mencoba melewati jalan empat lajur yang memiliki mobil parkir dan truk yang membongkar muatan di kedua sisi.

Nvidia menyebut sistem ini sebagai teknologi "Level 2 Plus Plus", menempatkannya dalam kategori yang sama dengan fitur Full Self-Driving dari Tesla. Perusahaan mengatakan sistem ini suatu hari nanti akan menawarkan mengemudi "park-to-park", yang berarti menangani segala sesuatu dari meninggalkan satu tempat parkir hingga masuk ke tempat parkir lainnya. Kemampuan tersebut tidak akan hadir pada model Mercedes-Benz CLA pertama.

"Situasi parkir apa pun yang Anda rasa menakutkan, mobil itu akan menyelesaikannya untuk Anda," kata Ola Källenius, yang memimpin Mercedes-Benz Group, berbicara pada acara Nvidia pada hari Senin.

Mobil Mercedes-Benz mulai dijual di Eropa tahun lalu dan tiba di Amerika tahun ini, kata Kani. Model awal dilengkapi dengan fitur pemeliharaan jalur dan fitur bantuan pengemudi. Mobil-mobil tersebut mendapatkan kemampuan berganti jalur yang ditambahkan melalui unduhan perangkat lunak dan akan menerima kemampuan mengemudi bebas genggaman di jalan raya, navigasi kota, dan kemampuan park-to-park sepanjang tahun ini.

Sistem ganda bertujuan untuk menjaga keselamatan penumpang

Nvidia menjalankan dua sistem komputer terpisah pada mobil yang dilengkapi Drive untuk menjaga keselamatan. Sistem utama menggunakan apa yang disebut Nvidia sebagai model vision-language, yang mengandalkan komputer menginterpretasikan apa yang dilihat kamera untuk menentukan ke mana harus mengemudi.

Sistem keselamatan cadangan bekerja dengan aturan yang ditetapkan, seperti selalu berhenti di rambu stop, dan mengambil alih ketika komputer utama tidak yakin apa yang harus dilakukan. Perusahaan percaya kemajuan baru dalam teknologi komputer yang menghasilkan konten, yang dijalankan oleh chip grafiknya, akan membuat mengemudi otomatis lebih baik.

Nvidia menetapkan 2028 sebagai target kesiapan mengemudi otomatis point-to-point untuk pembeli mobil reguler. Ke depannya, perusahaan menginginkan mobil yang merespons perintah suara dari penumpang. "Dengan transformers dan AI generatif, kami dapat melakukan lebih banyak lagi," kata Wu.

