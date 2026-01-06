Wondershare Meluncurkan FamiSafe V9 untuk Meningkatkan Keamanan Digital dengan Pemantauan Media Sosial yang Diperluas di Lebih dari 30 Aplikasi dan Pembaruan Berbasis AI

VANCOUVER, BC, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — Wondershare Technology, perusahaan perangkat lunak kreativitas terkemuka, baru-baru ini mengumumkan peluncuran Wondershare FamiSafe V9, versi terbaru dari solusi kontrol orang tua dan keamanan digital. Pembaruan ini memperkenalkan pemantauan media sosial yang diperluas di lebih banyak platform dan analisis konten bertenaga AI yang ditingkatkan, membantu keluarga secara proaktif mengatasi risiko online yang muncul dalam lingkungan digital yang semakin terhubung.

Seiring ruang digital menjadi lebih kompleks, orang tua menghadapi tantangan yang meningkat dalam menjaga keamanan online anak-anak mereka. Dengan meningkatnya platform media sosial dan risiko digital seperti perundungan siber, konten tidak pantas, dan penipuan, Wondershare FamiSafe menawarkan solusi yang intuitif dan proaktif. Aplikasi ini membuat orang tua tetap mendapat informasi tentang aktivitas digital anak-anak mereka, membantu memastikan lingkungan online yang lebih aman dan sehat.

Fitur utama Wondershare FamiSafe V9 meliputi:

Cakupan Media Sosial yang Diperluas di Lebih dari 30 Aplikasi

FamiSafe V9 mendukung pemantauan di lebih dari 30 aplikasi sosial utama, termasuk Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, dan WhatsApp. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan berkelanjutan 24/7 terhadap konten, interaksi, dan pesan yang komprehensif untuk membantu mengidentifikasi risiko seperti perundungan siber, penipuan, pornografi, menyakiti diri sendiri, penggunaan narkoba, depresi, dan kekerasan.

Analisis Semantik Bertenaga AI Memberikan Peringatan Risiko Real-Time

Dengan analisis semantik AI canggih, FamiSafe V9 mendeteksi potensi risiko online 24/7 dan mengirimkan peringatan instan saat masalah potensial muncul, memberikan kesadaran dini kepada orang tua tentang perilaku yang tidak biasa dan memungkinkan respons proaktif—semuanya sambil mempertahankan pendekatan yang sadar privasi.

Dasbor Aktivitas Visual untuk Wawasan Perilaku Perangkat

Dasbor visual yang diperbarui memberikan wawasan terpusat tentang waktu layar, tren penggunaan aplikasi, dan perilaku perangkat secara keseluruhan. Ringkasan yang jelas ini membantu orang tua menemukan penggunaan berlebihan, mendeteksi pola yang tidak biasa dari laporan harian, mingguan, dua mingguan, atau tahunan, dan memahami kebiasaan digital yang muncul—mendukung rutinitas digital yang lebih sehat dan seimbang.

UI Baru untuk Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik

FamiSafe dirancang dengan kesederhanaan dan kejelasan dalam pikiran, membuat pengaturan menjadi mudah untuk seluruh keluarga. Antarmuka yang bersih dan berkode warna memberikan wawasan yang bermakna sekilas, memungkinkan orang tua dengan cepat memahami aktivitas perangkat dan kebiasaan online anak-anak mereka. FamiSafe membantu keluarga menumbuhkan rutinitas digital yang lebih sehat sambil mempertahankan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Dengan fitur intuitif dan pembaruan real-time, orang tua dapat dengan percaya diri mendukung keamanan online anak-anak mereka tanpa kewalahan oleh pengaturan yang rumit atau detail teknis.

"Dengan peluncuran Versi 9, FamiSafe dirancang untuk lebih mendukung keluarga saat ini saat mereka menavigasi lingkungan digital yang semakin kompleks," kata Robin, kepala produk di wondershare. "Pembaruan ini mencerminkan fokus berkelanjutan kami untuk memberdayakan orang tua, profesional yang bekerja, dan pengguna yang paham teknologi dengan visibilitas yang lebih jelas dan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola keamanan digital dalam jangka panjang."

Selain kemampuan barunya, FamiSafe terus menawarkan serangkaian fitur kontrol orang tua yang komprehensif, termasuk manajemen waktu layar, penggunaan aplikasi, panggilan dan pesan, pelacakan lokasi real-time dengan peringatan zona aman, penampil layar, dan penyaringan konten web untuk mendukung kebutuhan keamanan digital sehari-hari.

Kompatibilitas dan Harga

FamiSafe kompatibel dengan platform utama termasuk perangkat iOS, Android, Mac, Windows, Chromebook, dan Kindle Fire, memungkinkan keluarga mengelola keamanan digital di berbagai perangkat. Aplikasi ini tersedia melalui model langganan, dengan paket mulai dari US$6,99 per minggu di situs web resmi. Pengguna dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur produk, pilihan harga, dan pembaruan melalui situs web resmi, serta melalui saluran media sosial resmi di platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan X.

Tentang Wondershare

Wondershare adalah perusahaan perangkat lunak yang diakui secara global yang didirikan pada tahun 2003, dikenal dengan solusi inovatifnya dalam kreativitas dan produktivitas. Didorong oleh misi "Creativity Simplified," Wondershare menawarkan berbagai alat, termasuk Filmora dan SelfyzAI untuk pengeditan video; PDFelement untuk manajemen dokumen; dan EdrawMax dan EdrawMind untuk pembuatan diagram dan kolaborasi visual. Dengan kehadiran di lebih dari 200 negara dan wilayah, Wondershare memberdayakan generasi kreator berikutnya dengan perangkat lunak intuitif dan sumber daya kreatif yang trendi, terus memperluas kemungkinan kreativitas di seluruh dunia.

