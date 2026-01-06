Wondershare Meluncurkan FamiSafe V9 untuk Meningkatkan Keamanan Digital dengan Pemantauan Media Sosial yang Diperluas di Lebih dari 30 Aplikasi dan Pembaruan Berbasis AI

VANCOUVER, BC, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — Wondershare Technology, perusahaan perangkat lunak kreativitas terkemuka, baru-baru ini mengumumkan peluncuran Wondershare FamiSafe V9, versi terbaru dari solusi kontrol orang tua dan keamanan digital. Pembaruan ini memperkenalkan pemantauan media sosial yang diperluas di lebih banyak platform dan analisis konten bertenaga AI yang ditingkatkan, membantu keluarga secara proaktif mengatasi risiko online yang muncul dalam lingkungan digital yang semakin terhubung.
Seiring ruang digital menjadi lebih kompleks, orang tua menghadapi tantangan yang meningkat dalam menjaga keamanan online anak-anak mereka. Dengan meningkatnya platform media sosial dan risiko digital seperti perundungan siber, konten tidak pantas, dan penipuan, Wondershare FamiSafe menawarkan solusi yang intuitif dan proaktif. Aplikasi ini membuat orang tua tetap mendapat informasi tentang aktivitas digital anak-anak mereka, membantu memastikan lingkungan online yang lebih aman dan sehat.
Fitur utama Wondershare FamiSafe V9 meliputi:
"Dengan peluncuran Versi 9, FamiSafe dirancang untuk lebih mendukung keluarga saat ini saat mereka menavigasi lingkungan digital yang semakin kompleks," kata Robin, kepala produk di wondershare. "Pembaruan ini mencerminkan fokus berkelanjutan kami untuk memberdayakan orang tua, profesional yang bekerja, dan pengguna yang paham teknologi dengan visibilitas yang lebih jelas dan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola keamanan digital dalam jangka panjang."
Selain kemampuan barunya, FamiSafe terus menawarkan serangkaian fitur kontrol orang tua yang komprehensif, termasuk manajemen waktu layar, penggunaan aplikasi, panggilan dan pesan, pelacakan lokasi real-time dengan peringatan zona aman, penampil layar, dan penyaringan konten web untuk mendukung kebutuhan keamanan digital sehari-hari.
Kompatibilitas dan Harga
FamiSafe kompatibel dengan platform utama termasuk perangkat iOS, Android, Mac, Windows, Chromebook, dan Kindle Fire, memungkinkan keluarga mengelola keamanan digital di berbagai perangkat. Aplikasi ini tersedia melalui model langganan, dengan paket mulai dari US$6,99 per minggu di situs web resmi. Pengguna dapat mempelajari lebih lanjut tentang fitur produk, pilihan harga, dan pembaruan melalui situs web resmi, serta melalui saluran media sosial resmi di platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan X.
Tentang Wondershare
Wondershare adalah perusahaan perangkat lunak yang diakui secara global yang didirikan pada tahun 2003, dikenal dengan solusi inovatifnya dalam kreativitas dan produktivitas. Didorong oleh misi "Creativity Simplified," Wondershare menawarkan berbagai alat, termasuk Filmora dan SelfyzAI untuk pengeditan video; PDFelement untuk manajemen dokumen; dan EdrawMax dan EdrawMind untuk pembuatan diagram dan kolaborasi visual. Dengan kehadiran di lebih dari 200 negara dan wilayah, Wondershare memberdayakan generasi kreator berikutnya dengan perangkat lunak intuitif dan sumber daya kreatif yang trendi, terus memperluas kemungkinan kreativitas di seluruh dunia.
