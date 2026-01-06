XRPL Mengatasi Bug Escrow yang Memengaruhi Alur Kerja Tokenisasi Institusional

XRPL 3.0.0 memperkenalkan TokenEscrowV1 untuk memperbaiki akuntansi escrow MPT dengan biaya transfer, mencegah penyimpangan pasokan LockedAmount.

Amandemen ini memerlukan persetujuan validator untuk diaktifkan, memastikan perilaku penyelesaian escrow yang konsisten di seluruh node jaringan.

Ripple telah merilis XRP Ledger versi 3.0.0 dan mendesak validator serta operator node untuk melakukan upgrade tanpa penundaan. Rilis ini menargetkan bug akuntansi escrow yang ditemukan selama pengujian internal escrow token untuk aset yang diterbitkan. Ripple mengatakan perbaikan ini mendukung perilaku penyelesaian yang konsisten ketika institusi menggunakan pengiriman token berbasis waktu atau kondisi di XRPL.

Mengapa Ini Penting untuk XRP Ledger

Escrow adalah fungsi XRPL yang sudah lama ada dan digunakan untuk transaksi terjadwal dan pelepasan bersyarat. Secara historis, fungsi ini hanya bekerja dengan XRP, yang membatasi bagaimana penerbit dapat menggunakan escrow untuk token mereka sendiri. Proposal XLS-85 Token Escrow memperluas escrow ke aset yang diterbitkan lainnya, termasuk IOU dan token multi-guna, memungkinkan pengiriman escrow di luar XRP untuk alur kerja perusahaan.

Token multi-guna adalah format token asli XRPL yang menggabungkan properti fungible dan non-fungible. Mereka dapat membawa sifat bersama sambil juga menyimpan metadata spesifik aset di on-chain. Pengembang menjelaskan bahwa token ini cocok untuk tokenisasi kepatuhan karena dapat menyematkan aturan dan penanganan siklus hidup tanpa bergantung pada smart contract eksternal untuk kontrol inti.

Penguji internal dari desain Token Escrow asli, yang belum diaktifkan di jaringan utama, mengidentifikasi ketidakcocokan akuntansi untuk Token Multi-Guna yang mengenakan biaya transfer.

Dalam kasus uji, sebuah escrow mengunci seratus token dan menerapkan biaya transfer satu token saat dibuka. Penerima dengan benar menerima sembilan puluh sembilan token setelah biaya diterapkan. Namun, akuntansi penerbit mengurangi LockedAmount penerbit sebesar sembilan puluh sembilan alih-alih seratus penuh. Satu token tetap tercatat sebagai terkunci setelah selesai, yang akan membuat metrik penerbit tidak sinkron seiring waktu.

TokenEscrowV1 Memisahkan Escrow Bruto dari Pengiriman Bersih

Versi 3.0.0 mencakup amandemen TokenEscrowV1, yang mengubah cara ledger memproses penyelesaian escrow untuk token multi-guna yang dikenakan biaya. Amandemen ini memisahkan akuntansi escrow bruto dari akuntansi pengiriman bersih.

Ketika escrow selesai, LockedAmount sekarang berkurang sebesar seluruh jumlah yang awalnya ditempatkan ke dalam escrow, kembali ke tingkat pra-escrow. Biaya transfer diproses secara independen melalui mekanisme biaya penerbit, sehingga hanya jumlah bersih yang dikirim mempengaruhi perhitungan pasokan beredar. Mekanisme biaya transfer penerbit menghitung jumlah biaya secara terpisah.

Jaringan mengatakan pendekatan ini mencegah token tetap terjebak dalam keadaan terkunci setelah penyelesaian escrow dan menjaga metrik LockedAmount penerbit selaras dengan keadaan ledger. Hal ini menghubungkan perbaikan dengan alur kerja tokenisasi institusional yang bergantung pada akuntansi escrow yang akurat, termasuk pembayaran terjadwal, dan operasi treasury otomatis yang menggunakan aset yang diterbitkan dengan biaya transfer.

Karena TokenEscrowV1 memodifikasi pemrosesan ledger inti, ini memerlukan aktivasi melalui voting amandemen. Validator harus menyetujui amandemen untuk memastikan node menerapkan aturan penyelesaian escrow yang sama di seluruh jaringan. Ripple meminta operator untuk melakukan upgrade ke versi 3.0.0 sehingga implementasi tetap kompatibel saat jaringan bergerak menuju aktivasi.

XRP Ledger versi 3.0.0 yang baru tiba beberapa minggu setelah Ripple memperluas kehadirannya di Jepang melalui Japan Financial Infrastructure Innovation Program, dalam kemitraan dengan Asia Web3 Alliance Japan dan Web3 Salon.

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan pada $2,33 setelah menguat 9,34% selama 24 jam terakhir.