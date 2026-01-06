Bagaimana SWIFT Bisa Berakhir Bekerja Dengan XRP Untuk Pembayaran Global

Pakar kripto SMQKE telah mengungkapkan bagaimana SWIFT bisa berakhir mengadopsi XRP untuk layanan pembayaran globalnya. Pakar tersebut menyoroti pernyataan dari mantan CEO perusahaan, Gottfried Leibbrandt, yang menjelaskan mengapa perusahaan ragu untuk mengadopsi mata uang kripto.

Bagaimana SWIFT Bisa Berakhir Mengadopsi XRP Untuk Pembayaran Global

Dalam sebuah postingan X, SMQKE menyatakan bahwa SWIFT akan mengadopsi mata uang kripto seperti XRP seiring dengan semakin jelasnya regulasi. Dia kemudian menunjuk ke sebuah dokumen yang menyoroti pernyataan Leibbrandt, di mana mantan CEO SWIFT tersebut mengatakan bahwa mereka ragu menggunakan mata uang kripto karena masalah seperti lingkungan regulasi yang tidak pasti pada saat itu. Dia menambahkan bahwa institusi yang menghindari risiko tidak mungkin mengadopsi kripto sampai regulasi menjadi lebih jelas.

Namun, lingkungan regulasi telah meningkat secara signifikan sejak pernyataan Leibbrandt, mengindikasikan bahwa SWIFT dapat segera mengadopsi mata uang kripto seperti XRP. Perlu dicatat bahwa penyedia pembayaran tersebut sudah mengambil langkah pertama menuju adopsi kripto tahun lalu dengan mengumumkan rencana untuk meluncurkan distributed ledger-nya.

SWIFT telah bermitra dengan Consensys milik Joe Lubin untuk meluncurkan distributed ledger yang akan memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien, sehingga meningkatkan layanan pembayarannya. Langkah ini sebagian besar dipandang sebagai cara untuk bersaing langsung dengan Ripple, yang menggunakan XRP Ledger untuk layanan pembayarannya. Sementara itu, ada juga kekhawatiran bahwa hal ini dapat berdampak pada utilitas altcoin jika Ripple mendapat daya tarik yang lebih sedikit karena persaingan dari SWIFT.

Namun, masih ada kemungkinan bahwa SWIFT dapat mengadopsi token tersebut bersama dengan aset kripto lainnya untuk layanan pembayaran on-chain-nya. SMQKE sebelumnya menyoroti pernyataan dari eksekutif SWIFT Stephen Grainger bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menerbitkan token native mereka. Jika demikian halnya, maka distributed ledger perusahaan kemungkinan akan memanfaatkan aset kripto lainnya.

Koneksi Ripple Dan SWIFT

Pakar kripto BankXRP menyoroti koneksi antara Ripple dan SWIFT di tengah pembicaraan tentang potensi adopsi token oleh yang terakhir. Pakar tersebut menunjukkan bahwa GTreasury, yang dimiliki oleh Ripple, adalah bagian dari SWIFT Certified Partner Program. Dengan demikian, ini menawarkan konektivitas bank global dan opsi hosting untuk SWIFT's Alliance Lite2 Program. GTreasury juga telah bermitra untuk menawarkan data SWIFTRef untuk pencarian IBAN dan ABA langsung dalam alur kerjanya.

Ripple juga dapat memperdalam hubungannya dengan SWIFT, karena perusahaan kripto tersebut akan beroperasi sebagai bank kepercayaan nasional setelah persetujuan bersyarat dari OCC. Ini bullish untuk altcoin, karena dapat membuka jalan bagi SWIFT untuk mengintegrasikan XRP ke dalam sistem pembayarannya. XRP sudah mendapatkan momentum karena Ripple ingin memasukkan lebih banyak institusi ke Ledger dengan memperkenalkan peningkatan baru di jaringan.

Pada saat penulisan, harga altcoin diperdagangkan sekitar $2,38, naik lebih dari 12% dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.