Michaël van de Poppe melihat kelanjutan bullish untuk Ethereum

Ethereum tampaknya telah memulai tahun 2026 dengan baik. Dengan harga $3.200 dan kenaikan hampir 2% dalam 24 jam terakhir, sentimen pasar sedang positif. Analis Michaël van de Poppe melihat sinyal yang jelas bahwa tren naik ini mungkin akan berlanjut....

