Laporan Kartu 2025 Solana: Ekosistem Meledak Dengan Pendapatan Aplikasi $2,39 Miliar dan Tujuh Aplikasi Bernilai $100 Juta

Solana mengakhiri tahun 2025 dengan kinerja terkuatnya hingga saat ini, menurut tinjauan ekosistem tahunannya, karena pendapatan aplikasi, penggunaan jaringan, dan volume perdagangan semuanya mencapai rekor tertinggi baru.

Data menunjukkan bahwa blockchain Solana terus mendapatkan daya tarik di seluruh keuangan terdesentralisasi, stablecoin, dan produk institusional, menandai 2025 sebagai tahun terobosan bagi jaringan.

Pendapatan Aplikasi Mencapai Rekor Tertinggi Baru

Aplikasi yang dibangun di Solana menghasilkan pendapatan $2,39 miliar selama tahun 2025, peningkatan 46% dari tahun sebelumnya. Tujuh aplikasi masing-masing mencatatkan lebih dari $100 juta dalam pendapatan, menunjukkan kedalaman yang berkembang di seluruh ekosistem daripada ketergantungan pada sejumlah kecil proyek.

Aplikasi yang lebih kecil juga berkontribusi secara signifikan, dengan aplikasi yang menghasilkan di bawah $100 juta secara kolektif menghasilkan lebih dari $500 juta selama tahun ini.

Aktivitas Jaringan dan Biaya Meningkat

Pendapatan tingkat jaringan Solana naik menjadi $1,4 miliar, menunjukkan peningkatan tajam selama dua tahun terakhir. Aktivitas transaksi tetap kuat, dengan 33 miliar transaksi non-vote diproses pada tahun 2025, naik 28% dari tahun ke tahun.

Dompet aktif harian rata-rata 3,2 juta, peningkatan 50% dari tahun 2024, sementara biaya transaksi rata-rata turun menjadi $0,017, turun dari $0,025. Biaya median juga turun, memperkuat posisi Solana sebagai blockchain berbiaya rendah dan throughput tinggi.

Stablecoin dan Aset Berkembang Pesat

Pasokan stablecoin di Solana ditutup pada akhir tahun sebesar $14,8 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, jaringan memproses $11,7 triliun dalam transfer stablecoin, menggarisbawahi perannya yang berkembang dalam pembayaran dan penyelesaian digital.

Tahun ini juga menyaksikan debut ekuitas yang ditokenisasi di Solana, dengan pasokan $1 miliar dan volume perdagangan $651 juta. Aktivitas terkait Bitcoin juga berkembang tajam, dengan volume perdagangan naik menjadi $33 miliar dan pasokan Bitcoin di jaringan berlipat ganda menjadi $770 juta.

Minat institusional ditunjukkan melalui produk yang diatur, karena dana yang diperdagangkan di bursa spot terkait Solana mencatat $1,02 miliar dalam arus masuk bersih selama tahun ini.

Perdagangan DEX Menembus $1,5 Triliun

Bursa terdesentralisasi di Solana memproses total $1,5 triliun dalam volume perdagangan, naik 57% dari tahun ke tahun. Pasangan perdagangan berbasis SOL menyumbang 42% dari semua perdagangan, sementara pasangan stablecoin membentuk bagian signifikan dari aktivitas yang tersisa.

Beberapa platform DEX masing-masing menangani puluhan miliar dolar dalam volume, mencerminkan partisipasi pengguna yang lebih tinggi dan likuiditas yang lebih dalam di seluruh jaringan.

Memecoin dan Launchpad Tetap Aktif

Perdagangan memecoin tetap menjadi komponen utama dari aktivitas Solana, dengan total volume mencapai $482 miliar pada tahun 2025. Meskipun sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, volume memecoin masih jauh lebih tinggi daripada level yang terlihat hanya dua tahun sebelumnya.

Platform launchpad juga mengalami pertumbuhan kuat, dengan pendapatan gabungan berlipat ganda dari tahun ke tahun menjadi $762 juta, karena jutaan token baru dibuat dan diuji melalui pasar on-chain.

Platform Perdagangan Mencatat Keuntungan Kuat

Platform perdagangan profesional yang dibangun di Solana menghasilkan pendapatan $940 juta, peningkatan tahunan 44%. Volume perdagangan di seluruh platform ini naik 66% dari tahun ke tahun, menunjukkan permintaan yang meningkat dari trader aktif dan canggih.