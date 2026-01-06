Likuiditas mendorong bitcoin, tetapi kekhawatiran 'siklus halving' dapat membatasi reli di 2026, kata Schwab

Harga Bitcoin BTC$93.235,03 terus mencerminkan campuran kompleks tren makro dan peristiwa spesifik pasar menuju 2026.

BTC dibentuk oleh tiga kekuatan jangka panjang dan tujuh jangka pendek, menurut Jim Ferraioli, direktur riset dan strategi kripto di Schwab Center for Financial Research.

Faktor-faktor jangka panjang adalah pasokan uang M2 global, pertumbuhan pasokan disinflasi bitcoin, dan adopsi. Pendorong jangka pendek termasuk sentimen risiko pasar, suku bunga, kekuatan dolar AS, musiman, likuiditas berlebih bank sentral, pasokan dompet bitcoin besar, dan penularan keuangan.

Beberapa variabel jangka pendek tersebut tampaknya selaras dengan kepentingan bitcoin saat 2026 dimulai. Ferraioli mencatat bahwa spread kredit tetap ketat dan pasar telah membersihkan banyak posisi derivatif spekulatif yang membantu mendorong penjualan tajam di akhir 2025.

Lingkungan "risk-on dalam ekuitas seharusnya mendukung kripto – aset risiko utama," katanya.

Kebijakan moneter juga dapat menjadi angin pendukung. "Kami percaya suku bunga dan dolar akan terus turun tahun ini," tambahnya. "Likuiditas mendukung dengan pengetatan kuantitatif berakhir dan ekspansi neraca dimulai lagi."

Namun, hambatan tetap ada. Adopsi dapat melambat di paruh pertama tahun ini, terutama setelah volatilitas akhir 2025, meskipun Ferraioli melihat potensi pemulihan jika kejelasan regulasi membaik. "Pengesahan Undang-Undang Kejelasan dapat mempercepat adopsi oleh investor institusional sejati," katanya.

Ada juga siklus halving yang perlu dipertimbangkan. "Tahun ketiga dari siklus halving secara historis adalah tahun yang buruk. Karena ada banyak investor kripto yang mengikuti teori siklus itu, itu dapat menekan harga," jelasnya.

Sejak 2017, bitcoin biasanya naik sekitar 70% dari titik terendah tahunannya setiap tahun, meskipun ukuran itu dimaksudkan untuk meratakan volatilitas. Meskipun 2026 diharapkan menjadi tahun yang positif, pengembalian kemungkinan akan jauh di bawah rata-rata historis tersebut, menurut Ferraioli.

Dia juga menandai kemungkinan pergeseran dalam bagaimana bitcoin bergerak dalam kaitannya dengan aset tradisional. Dia mengharapkan kripto menjadi kurang berkorelasi dengan kelas aset lain dan faktor makro. "Masih sangat berkorelasi dengan saham AI megacap, tetapi korelasi dengan indeks ekuitas yang lebih luas telah menurun," kata Ferraioli.