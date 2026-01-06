BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
``` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Likuiditas mengangkat bitcoin, namun 'siklus halving' `````` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Likuiditas mengangkat bitcoin, namun 'siklus halving' ```

Likuiditas mendorong bitcoin, tetapi kekhawatiran 'siklus halving' dapat membatasi reli di 2026, kata Schwab

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 23:59
Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Likuiditas mendongkrak bitcoin, tetapi kekhawatiran 'siklus halving' dapat membatasi rally pada 2026, kata Schwab

Pengetatan kuantitatif telah berakhir dan neraca tumbuh lagi, tetapi teori siklus dan kekhawatiran adopsi masih mengaburkan potensi kenaikan bitcoin, menurut Jim Ferraioli dari Schwab.

Oleh Helene Braun, AI Boost|Diedit oleh Jamie Crawley
6 Jan 2026, 3:59 sore
(Smith Collection/Gado/Getty Images)

Yang perlu diketahui:

  • Prospek Bitcoin untuk 2026 dibentuk oleh penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan sentimen risiko yang membaik, meskipun adopsi mungkin tertinggal di awal tahun.
  • Jim Ferraioli dari Schwab menunjuk sepuluh pendorong utama harga bitcoin—tiga jangka panjang dan tujuh jangka pendek—dengan beberapa faktor jangka pendek saat ini mendukung.
  • Meskipun 2026 diharapkan menjadi tahun yang positif, Ferraioli mengatakan keuntungan bitcoin kemungkinan akan turun di bawah rata-rata historisnya sebesar 70% dari titik terendah tahunan.

Harga Bitcoin BTC$93.235,03 terus mencerminkan campuran kompleks tren makro dan peristiwa spesifik pasar menuju 2026.

BTC dibentuk oleh tiga kekuatan jangka panjang dan tujuh jangka pendek, menurut Jim Ferraioli, direktur riset dan strategi kripto di Schwab Center for Financial Research.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Crypto Daybook Americas Newsletter hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Faktor-faktor jangka panjang adalah pasokan uang M2 global, pertumbuhan pasokan disinflasi bitcoin, dan adopsi. Pendorong jangka pendek termasuk sentimen risiko pasar, suku bunga, kekuatan dolar AS, musiman, likuiditas berlebih bank sentral, pasokan dompet bitcoin besar, dan penularan keuangan.

Beberapa variabel jangka pendek tersebut tampaknya selaras dengan kepentingan bitcoin saat 2026 dimulai. Ferraioli mencatat bahwa spread kredit tetap ketat dan pasar telah membersihkan banyak posisi derivatif spekulatif yang membantu mendorong penjualan tajam di akhir 2025.

Lingkungan "risk-on dalam ekuitas seharusnya mendukung kripto – aset risiko utama," katanya.

Kebijakan moneter juga dapat menjadi angin pendukung. "Kami percaya suku bunga dan dolar akan terus turun tahun ini," tambahnya. "Likuiditas mendukung dengan pengetatan kuantitatif berakhir dan ekspansi neraca dimulai lagi."

Namun, hambatan tetap ada. Adopsi dapat melambat di paruh pertama tahun ini, terutama setelah volatilitas akhir 2025, meskipun Ferraioli melihat potensi pemulihan jika kejelasan regulasi membaik. "Pengesahan Undang-Undang Kejelasan dapat mempercepat adopsi oleh investor institusional sejati," katanya.

Ada juga siklus halving yang perlu dipertimbangkan. "Tahun ketiga dari siklus halving secara historis adalah tahun yang buruk. Karena ada banyak investor kripto yang mengikuti teori siklus itu, itu dapat menekan harga," jelasnya.

Sejak 2017, bitcoin biasanya naik sekitar 70% dari titik terendah tahunannya setiap tahun, meskipun ukuran itu dimaksudkan untuk meratakan volatilitas. Meskipun 2026 diharapkan menjadi tahun yang positif, pengembalian kemungkinan akan jauh di bawah rata-rata historis tersebut, menurut Ferraioli.

Dia juga menandai kemungkinan pergeseran dalam bagaimana bitcoin bergerak dalam kaitannya dengan aset tradisional. Dia mengharapkan kripto menjadi kurang berkorelasi dengan kelas aset lain dan faktor makro. "Masih sangat berkorelasi dengan saham AI megacap, tetapi korelasi dengan indeks ekuitas yang lebih luas telah menurun," kata Ferraioli.

Charles Schwab
Penafian AI: Bagian dari artikel ini dihasilkan dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.

Lebih Banyak untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan saat volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya dalam catatan.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat yang utama melihat perputaran yang lebih tenang.
  • Bahkan saat volume kripto secara keseluruhan melunak di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Banyak untuk Anda

BNB menembus resistensi $910 pada momentum rally pasar kripto yang lebih luas

Oleh Francisco Rodrigues, CD Analytics|Diedit oleh Cheyenne Ligon
1 jam yang lalu

Peserta pasar mempertahankan dukungan yang meningkat sementara volume perdagangan melonjak 66% di atas rata-rata selama tes resistensi dekat $908, menunjukkan permintaan yang meningkat menjelang peningkatan jaringan utama.

Yang perlu diketahui:

  • BNB menembus zona resistensi $910, naik 2% mencapai $920, saat pasar mata uang kripto yang lebih luas melihat peningkatan 5,3% dalam indeks CoinDesk 20 (CD20).
  • Rally ini datang menjelang hard fork Fermi yang direncanakan pada 14 Januari, yang bertujuan meningkatkan kapasitas BNB Chain menjadi 20.000 transaksi per detik dan membuatnya lebih menarik bagi pengembang.
  • BNB mencapai tertinggi intraday di $921,47 dan sekarang berada di dekat target breakout berikutnya di $928, dengan bulls memperhatikan potensi pergerakan menuju $1.066 jika momentum bertahan.
Baca cerita lengkap
Berita Kripto Terbaru

Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group

36 menit yang lalu

BNB menembus resistensi $910 pada momentum rally pasar kripto yang lebih luas

1 jam yang lalu

Antrian staking Ethereum telah dibersihkan dan itu mengubah perdagangan ETH

1 jam yang lalu

Metrik ini menunjukkan penurunan bitcoin akhir November adalah titik terendah dan potensi kenaikan besar di depan

1 jam yang lalu

Buck meluncurkan 'savings coin' terkait bitcoin yang terikat pada Strategy Michael Saylor

1 jam yang lalu

Pembaruan Kinerja CoinDesk 20: SUI Naik 5,5% saat Indeks Bergerak Lebih Tinggi

2 jam yang lalu
Berita Utama

Metrik ini menunjukkan penurunan bitcoin akhir November adalah titik terendah dan potensi kenaikan besar di depan

1 jam yang lalu

Morgan Stanley mengajukan ETF bitcoin dan solana, memperdalam dorongan kripto

5 jam yang lalu

Antrian staking Ethereum telah dibersihkan dan itu mengubah perdagangan ETH

1 jam yang lalu

Buck meluncurkan 'savings coin' terkait bitcoin yang terikat pada Strategy Michael Saylor

1 jam yang lalu

Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin menguji resistensi kunci saat volume perdagangan memecoin meledak

5 jam yang lalu

Maelstrom milik Arthur Hayes memasuki 2026 dengan 'hampir risiko maksimum' bertaruh pada altcoin

4 jam yang lalu
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42