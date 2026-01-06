BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut sumber pasar, komunitas Discord mengungkapkan bahwa Lighter telah meluncurkan layanan perdagangan pasar saham 24 jamPANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut sumber pasar, komunitas Discord mengungkapkan bahwa Lighter telah meluncurkan layanan perdagangan pasar saham 24 jam

Lighter meluncurkan perdagangan pasar saham 24 jam di hari kerja dan berencana untuk beralih ke perdagangan 24/7 segera.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/06 23:51
SOON
SOON$0.3698-2.03%

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut sumber pasar, komunitas Discord mengungkapkan bahwa Lighter telah meluncurkan layanan perdagangan pasar saham 24 jam pada hari kerja dan berencana untuk beralih ke model operasi 24/7 segera.

Peluang Pasar
Logo SOON
Harga SOON(SOON)
$0.3698
$0.3698$0.3698
-2.58%
USD
Grafik Harga Live SOON (SOON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42