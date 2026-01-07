XRP Melonjak 12%: Aliran Masuk ETF Mencapai Puncak 5 Minggu

XRP naik 12,5 persen menjadi 2,38 menyusul arus masuk ETF sebesar 46,1 juta. Tren bullish mengindikasikan potensi kenaikan 15% seiring pembelian institusional yang semakin cepat.

Harga meningkat 12,5 persen selama 24 jam menjadi $2,38 sebagai hasil dari permintaan yang pulih dalam ETF XRP. CoinMarketCap melaporkan bahwa ini hampir 31 persen dalam total keuntungan selama seminggu terakhir.

Token tersebut membalikkan penurunan signifikan, setelah turun hampir 50 persen sejak pertengahan 2025. Sejumlah katalis mendukung momentum teratasnya.

Permintaan ETF Rekor Mendorong Aksi Harga

Investor Amerika mengisi kembali selera mereka untuk ETF XRP. Pada hari Senin, arus masuk sebesar 48 juta dolar diterima dalam ETF spot, arus masuk terbesar dalam lima minggu.

Sejak peluncuran November, arus masuk kumulatif telah melebihi $1 miliar. Produk tersebut telah mencatat delapan arus masuk berturut-turut selama delapan minggu berturut-turut, dan total aset bersih sekarang tercatat di $1,65 miliar.

Peningkatan permintaan ETF memberikan tekanan naik pada harga. Pembelian investasi tambahan mendasari token XRP, membatasi pasokan di bursa.

Minat futures XRP meningkat secara terbuka. CoinGlass mengklaim peningkatan 21 persen menjadi $4,65 miliar. Pertumbuhan ini, ditambah dengan kenaikan harga, merupakan indikator arus masuk modal baru.

Trader yang ketakutan oleh kecelakaan telah kembali dengan keyakinan, yang berkontribusi positif terhadap pasar bullish. Pergerakan ini tidak didorong oleh penutupan posisi short.

Bitcoin pulih untuk meningkatkan suasana umum pasar. Cryptocurrency unggulan tersebut sebentar melewati angka 94.000 pada hari sebelumnya, memicu bull run kripto secara umum.

Ada peningkatan signifikan dalam Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto, yang bergeser ke tingkat yang lebih netral. Sebagian besar cryptocurrency berkapitalisasi tinggi meningkat nilainya seiring metrik ini membaik.

Pola Grafik Menandakan Keuntungan Lebih Lanjut

XRP menegaskan penembusan falling wedge pada grafik harian. Tren ini telah terakumulasi sejak awal Oktober 2025, dan ada dua garis tren menurun, yang bertemu sebelum penembusan.

Secara tradisional, tren ini disertai dengan keuntungan jangka pendek yang kuat. Momentum bullish dikonfirmasi oleh penembusan.

Opini bullish didukung oleh indikator teknis. Moving average sederhana 20 hari menuju crossover dan akan segera menyentuh moving average 50 hari di bagian bawah.

Garis MACD bergerak ke atas dengan momentum yang tumbuh, yang menunjukkan kontrol pembeli yang meningkat. Beberapa periode menunjukkan pergerakan harga positif.

Menggunakan ketinggian pola yang ditambahkan ke titik penembusan, bulls menargetkan 2,80, yang sekitar 15% di atas harga saat ini.

Harga harus tetap di atas struktur dukungan 2,28-2,32. Struktur bullish dipertahankan dengan hold yang bersih; kegagalan dapat menyebabkan pengujian ulang tingkat rendah.

Neraca Keuangan Saldo bursa telah mencapai level terendah multi-tahun. XRP yang disimpan di bursa mendekati level terendah tersebut, mengurangi pasokan dan meningkatkan potensi reli.

Ketatnya pasokan, dikombinasikan dengan permintaan yang meningkat, memprakondisikan munculnya fluktuasi harga yang lebih tajam. Daya beli kecil memulai pengembalian yang lebih besar.

