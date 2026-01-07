Harga WIF short squeeze ke resistensi Fibonacci di $0,50

Harga WIF telah melonjak ke resistance Fibonacci $0,50 setelah short squeeze yang tajam, meningkatkan probabilitas penolakan dan rotasi kembali ke kisaran trading yang lebih luas.

Ringkasan Short squeeze mendorong WIF naik tajam dari support $0,30.

Harga sedang menguji resistance kuat di $0,50 dengan beberapa konfluensi teknikal.

Kegagalan merebut kembali resistance dapat menyebabkan pullback menuju point of control dan kelanjutan range.

Harga WIF (WIF) telah memberikan pergerakan naik yang agresif dalam sesi-sesi terakhir, terutama didorong oleh short squeeze yang mempercepat harga ke zona resistance yang signifikan. Meskipun momentum kuat, rally sekarang sedang menguji area yang secara teknikal padat di sekitar $0,50, di mana beberapa sinyal resistance bertemu.

Wilayah ini secara historis berfungsi sebagai price ceiling, dan tanda-tanda awal keraguan mulai muncul. Akibatnya, pasar sedang mendekati titik keputusan kritis yang kemungkinan akan menentukan arah jangka pendek.

Poin teknikal kunci harga Wif

Short squeeze memicu rally: Kenaikan agresif mengikuti perebutan kembali level support kunci.

$0,50 adalah level resistance utama: Resistance Fibonacci sejajar dengan value-area high dan resistance time-frame tinggi.

Resistance Fibonacci sejajar dengan value-area high dan resistance time-frame tinggi. Kelanjutan range tetap mungkin: Penolakan dapat memutar harga kembali menuju point of control dan level support $0,30.

Pergerakan saat ini dimulai setelah WIF berhasil merebut kembali level support $0,30, yang juga sejajar dengan value area low. Perebutan kembali ini menandai pergeseran sentimen jangka pendek yang jelas, memicu aktivitas pembelian yang agresif. Harga naik dengan cepat melalui range, mencetak beberapa bullish engulfing candles, masing-masing didukung oleh aliran volume yang terlihat jelas.

Jenis perilaku harga ini merupakan karakteristik dinamika short-squeeze, di mana penjual yang terjebak dipaksa untuk keluar dari posisi saat harga naik. Pembelian yang didorong likuidasi yang dihasilkan sering menciptakan pergerakan tajam dan vertikal, tetapi rally ini cenderung kehilangan momentum setelah level resistance kunci tercapai.

Break point of control mempercepat momentum

Setelah merebut kembali $0,30, WIF menembus point of control (POC), lebih lanjut mempercepat pergerakan naik. POC mewakili level di mana volume trading tertinggi baru-baru ini terjadi, dan menembus di atasnya biasanya menandakan rotasi full-range.

Dalam kasus ini, break di atas POC bertindak sebagai katalis akhir, mengirim harga langsung ke batas atas range. Namun, meskipun momentum kuat ke resistance, penting untuk dicatat bahwa pergerakan seperti itu sering didorong oleh kelelahan daripada menentukan tren.

Resistance berat di $0,50

Harga sekarang trading ke zona resistance konfluensi tinggi di sekitar $0,50, di mana retracement Fibonacci 0,618, value area high, dan resistance time-frame tinggi semuanya sejajar. Ini menciptakan ceiling yang secara teknikal signifikan, di mana penjual lebih mungkin mempertahankan posisi dan di mana kelanjutan kenaikan menjadi lebih sulit.

Tanda-tanda awal penolakan muncul, menunjukkan bahwa tekanan beli mungkin melambat. Ketika rally terhenti di resistance Fibonacci utama setelah short squeeze, ini sering menandakan bahwa pergerakan telah mencapai kematangan, setidaknya dalam jangka pendek.

Penolakan akan mendukung kelanjutan range

Jika WIF gagal merebut kembali dan bertahan di atas $0,50 dengan penerimaan yang kuat, hasil yang paling mungkin adalah rotasi kembali menuju point of control, diikuti oleh pergerakan potensial menuju support $0,30. Ini akan membuat harga trading dalam range time-frame tinggi yang mapan antara $0,30 dan $0,50, daripada bertransisi ke breakout yang berkelanjutan.

Perilaku seperti itu akan konsisten dengan dinamika pasar range-bound, di mana likuiditas diserap di posisi tinggi sebelum harga menyeimbangkan kembali menuju area partisipasi yang lebih tinggi.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Beberapa sesi berikutnya sangat kritis untuk WIF. Penolakan berkelanjutan di $0,50 akan mengonfirmasi area ini sebagai top jangka pendek dan meningkatkan probabilitas pullback menuju point of control dan support range yang lebih rendah. Agar bulls membatalkan skenario penolakan, harga perlu merebut kembali $0,50 dengan penutupan yang kuat dan volume yang meningkat, kondisi yang belum terwujud.

Sampai saat itu, outlook teknikal mendukung konsolidasi atau rotasi korektif, membuat WIF terbatas dalam kisaran trading yang lebih luas $0,30–$0,50.