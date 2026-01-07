Prediksi Harga PEPE: PEPE Membangun Support Kuat di Level Ini – Langkah Selanjutnya Bisa Melipatgandakan Uang Anda Tiga Kali

Token tersebut kini kembali ke area $0.0000068 sementara reli pemulihan yang lebih luas di seluruh pasar kripto mendorong kapitalisasi pasar global menjadi $3.2 triliun.

Dengan kapitalisasi pasar mendekati $2.87 miliar, PEPE kini berada di zona yang sangat penting yang berulang kali bertindak sebagai area support jangka panjang.

Analisis Harga PEPE: Fase Kompresi atau Breakout Selanjutnya?

Grafik harian di bawah ini menunjukkan harga stabil di atas pita support biru. Setiap kunjungan sebelumnya ke wilayah ini menghasilkan rebound multi-bulan.

Selama PEPE tetap di atas basis ini, investor masih memiliki harapan untuk perpanjangan reli.

PEPE saat ini diperdagangkan dalam basis ascending yang luas yang telah berkembang sejak akhir 2024. Higher lows tetap utuh meskipun beberapa upaya breakout gagal di dekat zona resistance horizontal putih sekitar $0.000015.

Penolakan tersebut mendorong harga turun dan memaksa weak hands keluar. Sementara itu, garis tren diagonal yang naik yang terlihat pada grafik terus bertindak sebagai support dinamis.

RSI harian telah kembali ke kisaran atas setelah berbulan-bulan perilaku sideways, yang berarti pembeli kembali beraksi.

Reli sebelumnya yang dimulai dari zona RSI serupa meluas jauh melampaui level resistance awal.

Histogram MACD juga menunjukkan pergeseran positif, dengan momentum berubah positif setelah periode flat yang berkepanjangan. Reclaim yang bersih dari wilayah $0.000015 akan membuka pintu menuju siklus tertinggi sebelumnya mendekati $0.000028. Dari level saat ini, pergerakan tersebut mewakili lonjakan sekitar 3x.

Di sisi lain, kehilangan pita support $0.000006 akan melemahkan tesis bullish. Breakdown di bawah zona ini dapat mengirim PEPE kembali ke area $0.000004, di mana pembeli sebelumnya masuk selama akhir 2024.

Tiga Kali Lipat Uang Anda?

Berdasarkan analisis di atas, PEPE dapat melipatgandakan uang Anda tiga kali lipat tetapi penting untuk dicatat bahwa meme coin dan kripto secara umum membawa risiko ekstrem dan merupakan aset yang volatile.

Namun, selama Bitcoin dan aset berkapitalisasi besar tetap stabil, rotasi modal ke aset meme beta tinggi tetap mungkin terjadi dan PEPE dapat melipatgandakan uang Anda 3x, asalkan fundamental tetap stabil.

PEPENODE Mengubah Crypto Mining Menjadi Game Virtual yang Dapat Diikuti Siapa Saja – Hitung Mundur 48 Jam Dimulai Sekarang

Crypto mining sering dianggap merepotkan, menguras tenaga, dan mahal. Itu tidak berlaku lagi. PEPENODE ($PEPENODE) memperkenalkan solusi, mengubah seluruh pengalaman menjadi gamifikasi bagi pengguna.

PEPEPNODE menawarkan pendekatan futuristik untuk crypto mining dengan sistem mining virtual sepenuhnya.

Pengguna dapat membangun ruang server digital, membeli node, dan meningkatkan fasilitas untuk mendapatkan lebih banyak reward.

Token PEPENODE memiliki utilitas nyata, digunakan untuk meningkatkan rig, dan menawarkan staking reward besar 527%.

Proyek ini telah mengumpulkan $2.5 juta dalam presale yang sedang berlangsung dengan tersisa kurang dari 48 jam hingga presale berakhir.

Untuk membeli $PEPENODE, kunjungi situs web resmi PEPENODE dan hubungkan wallet yang didukung (seperti Best Wallet).

Setelah selesai, Anda dapat menukar kripto yang ada atau menggunakan kartu debit/kredit untuk menyelesaikan pembelian $PEPENODE dalam hitungan detik.

