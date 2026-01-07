Harga nikel melonjak lebih dari 10% di London, mencapai rekor tertinggi tiga tahun di $18.785 per ton

Harga nikel melonjak tajam di London, naik lebih dari 10% dalam satu sesi perdagangan dan mencatat kenaikan harian terkuat dalam lebih dari tiga tahun serta mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $18.785 per ton di London Metal Exchange, mengakhiri reli brutal selama dua minggu dengan kenaikan lebih dari 20%.

Lonjakan terjadi dengan cepat dan selama jam perdagangan Asia, di mana sebagian besar tekanan pembelian muncul di pasar yang telah terjebak di bawah pasokan besar dan pembicaraan permintaan lemah selama berbulan-bulan. Produksi dari Indonesia terus memberikan tekanan pada harga, sementara permintaan baterai kendaraan listrik gagal memenuhi perkiraan awal.

Situasi tersebut berubah dengan cepat ketika uang mengalir ke pasar logam China dan para pedagang mulai bereaksi terhadap meningkatnya risiko seputar produksi Indonesia.

China mendorong logam lebih tinggi di berbagai sesi perdagangan

Pola perdagangan menunjukkan investor China memainkan peran langsung dalam mendorong nikel, emas, dan logam lainnya lebih tinggi, karena harga melonjak selama perdagangan volume tinggi di London Metal Exchange saat Asia aktif, menurut data dari Bloomberg.

Kenaikan meningkat lagi ketika perdagangan malam dibuka di Shanghai Futures Exchange. Tembaga dan timah mengikuti jalur yang sama, reli masing-masing sebesar 3% dan 4% selama periode yang sama.

Pergerakan ini juga menonjol karena terjadi tanpa pemotongan pasokan besar. Lonjakan harga didorong oleh posisi, arus, dan kecepatan. Para pedagang bereaksi terhadap ke mana uang bergerak, bukan neraca jangka panjang. Arus tersebut terpusat di China dan menyebar dengan cepat di seluruh bursa global, mengangkat nikel bersama tembaga dan timah.

Guncangan geopolitik mendorong reli logam hingga 2026 setelah tahun 2025 yang luar biasa

Lonjakan logam terjadi saat investor sudah condong ke komoditas menjelang 2026. Serangan terhadap Venezuela yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump menambah bahan bakar untuk perdagangan tersebut. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, digulingkan pada akhir pekan, membuat investor di seluruh dunia khawatir tentang keamanan pasokan global.

Logam sudah mencatat kenaikan besar pada 2025. Emas naik lebih dari 64%. Perak melonjak lebih dari 141%. Tembaga naik lebih dari 40%. Reli berlanjut pada hari Selasa. Emas kembali naik lebih tinggi. Perak naik lebih dari 4% menuju penutupan rekor. Tembaga melonjak hingga 5%, menembus $13.000 per ton untuk pertama kalinya.

"Saya pikir logam industri bisa naik parabolik di '26," kata Marko Papic dari BCA Access. Marko mengatakan dia sempat mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan setelah bertahun-tahun mengalami kenaikan, tetapi mengubah pandangannya setelah langkah Venezuela. Dia mengatakan negara-negara mungkin merespons dengan menimbun minyak, emas, tembaga, dan nikel untuk melindungi pasokan.

"Ini menunjukkan Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana sumber daya dikendalikan," kata Marko. "Itu bisa mendorong kekuatan besar untuk menarik material dari pasar global." Dia menambahkan bahwa perdagangan global dalam komoditas mungkin perlu restrukturisasi, dengan harga bereaksi terlebih dahulu.

Amy Gower dari Morgan Stanley juga menandai meningkatnya risiko. Amy memegang target emas $4.800 dan mengatakan peristiwa baru-baru ini meningkatkan permintaan untuk logam mulia. Dia menunjuk pada perdebatan luas seputar peran safe-haven dolar sebagai faktor lain yang mendukung logam.

Marko mengatakan investor bisa mendapatkan eksposur melalui aset fisik atau ETF. Pada bulan Desember, Citi Research memberi peringkat Hudbay Minerals beli risiko tinggi dan Lundin Mining beli, mengharapkan tembaga mencapai level rekor pada 2026. Hudbay naik lebih dari 8% minggu ini. Lundin naik hampir 7%.

