Polymarket Meluncurkan Program Rebate Maker Dengan Biaya Taker di Pasar Kripto 15 Menit

Polymarket telah memperbarui dokumentasi struktur biayanya, mengungkapkan bahwa platform ini mempertahankan model bebas biaya untuk sebagian besar pasar.

Platform pasar prediksi ini sekarang mengenakan biaya taker secara eksklusif pada pasar kripto 15 menit. Biaya yang dikumpulkan ini mendanai Program Rebate Maker, yang mendistribusikan kembali pendapatan kepada market maker setiap hari dalam USDC. Platform ini mengonfirmasi bahwa deposit dan penarikan USDC tetap gratis untuk semua pengguna.

Perdagangan Bebas Biaya Dipertahankan di Sebagian Besar Pasar

Platform ini terus beroperasi tanpa mengenakan biaya pada sebagian besar pasar prediksinya. Pengguna dapat melakukan deposit dan penarikan USDC tanpa dikenakan biaya platform, meskipun pemroses pembayaran pihak ketiga mungkin menerapkan biaya mereka sendiri.

Peserta pasar yang berdagang di pasar standar tidak menghadapi biaya transaksi saat membeli atau menjual saham hasil.

Pendekatan ini membedakan Polymarket dari platform perdagangan tradisional yang biasanya mengenakan komisi pada setiap transaksi.

Model bebas biaya telah berkontribusi pada pertumbuhan platform di antara trader pasar prediksi. Namun, platform ini menyadari perlunya insentif di pasar perdagangan frekuensi tinggi tertentu.

Keputusan untuk menjaga sebagian besar pasar bebas biaya mencerminkan strategi platform untuk mempertahankan aksesibilitas.

Struktur ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pasar prediksi tanpa hambatan biaya. Meskipun demikian, pasar tertentu memerlukan pendekatan berbeda untuk memastikan penyediaan likuiditas yang memadai.

Redistribusi USDC Harian Menargetkan Partisipasi Market Maker

Biaya taker yang baru diterapkan pada pasar kripto 15 menit memiliki tujuan khusus dalam ekosistem perdagangan.

Biaya yang dikumpulkan didistribusikan kembali setiap hari kepada market maker yang menyediakan likuiditas di pasar yang bergerak cepat ini. Program ini bertujuan untuk mendorong order book yang lebih dalam dan mengurangi spread bid-ask.

Market maker menerima rebate dalam USDC sebagai kompensasi untuk mempertahankan likuiditas yang berkelanjutan. Mekanisme distribusi harian memastikan imbalan reguler bagi peserta yang mengutip kedua sisi pasar.

Struktur ini mendorong trader profesional untuk mengalokasikan modal ke pasar durasi pendek ini.

Trader terprogram yang menggunakan API platform harus memperbarui sistem mereka untuk mengakomodasi struktur biaya baru. Platform ini menetapkan bahwa pembaruan ini diperlukan untuk eksekusi perdagangan yang akurat pada pasar yang diaktifkan biayanya.

Model biaya khusus taker berarti penyedia likuiditas pasif menerima rebate sementara taker aktif membayar biaya. Mekanisme ini telah menjadi praktik standar di pasar elektronik modern untuk mempromosikan spread yang ketat dan ketersediaan likuiditas yang konsisten.

