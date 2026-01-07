BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Tether memperkenalkan Scudo, unit baru untuk Tether Gold, meningkatkan aksesibilitas dalam transaksi emas.Tether memperkenalkan Scudo, unit baru untuk Tether Gold, meningkatkan aksesibilitas dalam transaksi emas.

Tether Meluncurkan Unit Scudo untuk Perdagangan Emas Fraksional

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/07 02:43
Yang Perlu Diketahui:
  • Tether memperkenalkan Scudo, unit mikro untuk transaksi Tether Gold.
  • Meningkatkan aksesibilitas perdagangan emas digital.
  • Diharapkan dapat meningkatkan adopsi dan kegunaan Tether Gold.

Tether telah memperkenalkan Scudo, unit emas fraksional yang mirip dengan sats Bitcoin, diumumkan oleh CEO Paolo Ardoino melalui platform Tether pada Desember 2025.

Scudo menurunkan hambatan masuk untuk emas digital, meningkatkan aksesibilitas dan dampak pasarnya, seiring kapitalisasi pasar Tether Gold meningkat di tengah permintaan yang terus bertumbuh untuk aset berbasis emas.

Scudo Tether: Merevolusi Aksesibilitas Emas Digital

Peluncuran Scudo oleh Tether menandakan langkah untuk membuat aset emas digital lebih mudah diakses. Ini mencerminkan penggunaan "sats" Bitcoin, memungkinkan transaksi yang lebih kecil. Inisiatif Tether bertujuan untuk memperluas adopsi digital emas.

Paolo Ardoino, CEO Tether, menekankan tujuan untuk menurunkan hambatan masuk dalam perdagangan emas. Scudo adalah seperseribu dari satu troy ounce, mempertahankan dukungan XAU₮ dalam brankas emas fisik, meningkatkan pengalaman pengguna.

Dampak Scudo pada Pasar Emas dan Adopsi

Pengenalan Scudo diharapkan dapat memudahkan transaksi emas digital. Dengan harga emas global yang melonjak, kapitalisasi pasar Tether Gold telah berlipat ganda, menunjukkan adopsi positif dan integrasi pasar.

Seiring emas digital menjadi lebih mudah diakses, dinamika kompetitif dengan stablecoin lain dan Bitcoin mungkin berubah. Ini dapat mendefinisikan ulang strategi investasi di pasar berkembang yang berfokus pada pelestarian kekayaan dan diversifikasi.

Unit Fraksional dalam Aset Digital: Ekspansi Strategis

Scudo mengikuti preseden seperti "sats" Bitcoin dan "wei" Ethereum, yang keduanya meningkatkan kepraktisan transaksi seiring nilainya meningkat. Tether menerapkan pendekatan ini untuk ruang digital emas.

Ekspansi strategis Tether ke dalam transaksi fraksional mencerminkan tren adaptasi pasar historis, berupaya menempati posisi terdepan dalam kegunaan dan adopsi aset digital.

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42