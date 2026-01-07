Tether Meluncurkan Unit Scudo untuk Perdagangan Emas Fraksional

Yang Perlu Diketahui: Tether memperkenalkan Scudo, unit mikro untuk transaksi Tether Gold.

Meningkatkan aksesibilitas perdagangan emas digital.

Diharapkan dapat meningkatkan adopsi dan kegunaan Tether Gold.

Tether telah memperkenalkan Scudo, unit emas fraksional yang mirip dengan sats Bitcoin, diumumkan oleh CEO Paolo Ardoino melalui platform Tether pada Desember 2025.

Scudo menurunkan hambatan masuk untuk emas digital, meningkatkan aksesibilitas dan dampak pasarnya, seiring kapitalisasi pasar Tether Gold meningkat di tengah permintaan yang terus bertumbuh untuk aset berbasis emas.

Scudo Tether: Merevolusi Aksesibilitas Emas Digital

Peluncuran Scudo oleh Tether menandakan langkah untuk membuat aset emas digital lebih mudah diakses. Ini mencerminkan penggunaan "sats" Bitcoin, memungkinkan transaksi yang lebih kecil. Inisiatif Tether bertujuan untuk memperluas adopsi digital emas.

Paolo Ardoino, CEO Tether, menekankan tujuan untuk menurunkan hambatan masuk dalam perdagangan emas. Scudo adalah seperseribu dari satu troy ounce, mempertahankan dukungan XAU₮ dalam brankas emas fisik, meningkatkan pengalaman pengguna.

Dampak Scudo pada Pasar Emas dan Adopsi

Pengenalan Scudo diharapkan dapat memudahkan transaksi emas digital. Dengan harga emas global yang melonjak, kapitalisasi pasar Tether Gold telah berlipat ganda, menunjukkan adopsi positif dan integrasi pasar.

Seiring emas digital menjadi lebih mudah diakses, dinamika kompetitif dengan stablecoin lain dan Bitcoin mungkin berubah. Ini dapat mendefinisikan ulang strategi investasi di pasar berkembang yang berfokus pada pelestarian kekayaan dan diversifikasi.

Unit Fraksional dalam Aset Digital: Ekspansi Strategis

Scudo mengikuti preseden seperti "sats" Bitcoin dan "wei" Ethereum, yang keduanya meningkatkan kepraktisan transaksi seiring nilainya meningkat. Tether menerapkan pendekatan ini untuk ruang digital emas.

Ekspansi strategis Tether ke dalam transaksi fraksional mencerminkan tren adaptasi pasar historis, berupaya menempati posisi terdepan dalam kegunaan dan adopsi aset digital.