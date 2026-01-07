Tether Meluncurkan Unit Scudo untuk Perdagangan Emas Fraksional

Tether telah memperkenalkan Scudo, unit emas fraksional yang mirip dengan sats Bitcoin, diumumkan oleh CEO Paolo Ardoino melalui platform Tether pada Desember 2025.
Scudo menurunkan hambatan masuk untuk emas digital, meningkatkan aksesibilitas dan dampak pasarnya, seiring kapitalisasi pasar Tether Gold meningkat di tengah permintaan yang terus bertumbuh untuk aset berbasis emas.
Peluncuran Scudo oleh Tether menandakan langkah untuk membuat aset emas digital lebih mudah diakses. Ini mencerminkan penggunaan "sats" Bitcoin, memungkinkan transaksi yang lebih kecil. Inisiatif Tether bertujuan untuk memperluas adopsi digital emas.
Paolo Ardoino, CEO Tether, menekankan tujuan untuk menurunkan hambatan masuk dalam perdagangan emas. Scudo adalah seperseribu dari satu troy ounce, mempertahankan dukungan XAU₮ dalam brankas emas fisik, meningkatkan pengalaman pengguna.
Pengenalan Scudo diharapkan dapat memudahkan transaksi emas digital. Dengan harga emas global yang melonjak, kapitalisasi pasar Tether Gold telah berlipat ganda, menunjukkan adopsi positif dan integrasi pasar.
Seiring emas digital menjadi lebih mudah diakses, dinamika kompetitif dengan stablecoin lain dan Bitcoin mungkin berubah. Ini dapat mendefinisikan ulang strategi investasi di pasar berkembang yang berfokus pada pelestarian kekayaan dan diversifikasi.
Scudo mengikuti preseden seperti "sats" Bitcoin dan "wei" Ethereum, yang keduanya meningkatkan kepraktisan transaksi seiring nilainya meningkat. Tether menerapkan pendekatan ini untuk ruang digital emas.
Ekspansi strategis Tether ke dalam transaksi fraksional mencerminkan tren adaptasi pasar historis, berupaya menempati posisi terdepan dalam kegunaan dan adopsi aset digital.
|Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.