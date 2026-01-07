Morgan Stanley Memajukan Upaya ETF Kripto Dengan Pengajuan Bitcoin Dan Solana Baru

ETF Kripto melonjak karena Morgan Stanley telah mengajukan dua investasi tambahan dalam Bitcoin dan Solana. Langkah ini mencerminkan dorongan besar bank ke dalam aset digital yang diatur. Tindakan ini juga merupakan langkah lebih dekat bagi investor untuk akses institusional yang lebih luas ke eksposur kripto spot melalui produk terdaftar SEC.

Pengajuan terbaru menunjukkan perusahaan telah mengajukan permohonan untuk Bitcoin Trust dan Solana Trust. Keduanya juga disusun untuk memberikan eksposur berbasis korelasi ke aset yang mendasarinya. Nilai Bitcoin Trust akan dikaitkan dengan harga pasar BTC. Ini diatur sebagai ETF kripto spot, dan institusi bebas menggunakannya untuk eksposur yang diatur.

Rencana ETF Kripto Menyoroti Pembuatan In-Kind Dan Staking

Pengajuan tersebut tidak mengidentifikasi bursa tempat produk Bitcoin akan di-host. Ini juga tidak menentukan kustodian yang mengawasi aset. Morgan Stanley akan mengadopsi pembuatan dan penebusan in-kind. Karakteristik ini mencocokkan dana Bitcoin dengan desain yang biasanya ditemukan di pasar ETF kripto yang lebih besar.

Solana Trust menggunakan model operasional yang serupa. Ini bertujuan untuk mengikuti harga SOL. Ini juga dapat disertai dengan staking untuk merealisasikan imbal hasil nilai tambah. Proposal Solana akan menjadi pengajuan in-kind dalam format yang sama dengan pengajuan ETF kripto spot lainnya oleh manajer aset besar.

Ada beberapa detail yang tidak jelas. Kustodian dan tempat pencatatan produk Solana tidak diungkapkan. Namun, pengajuan tersebut menunjukkan minat yang meningkat dari organisasi keuangan besar dalam pasar digital yang diatur. Pergeseran ini juga menunjukkan peningkatan persaingan di antara institusi yang mencoba memantapkan diri di pasar ETF kripto yang dinamis.

Adopsi Yang Meningkat Menyoroti Momentum Di Ruang ETF Kripto

Morgan Stanley telah menghabiskan tahun lalu mempersiapkan untuk merangkul aset digital secara lebih luas. Perusahaan sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk memulai perdagangan kripto ritel di platform E-Trade-nya. Perusahaan juga membuat Bitcoin tersedia untuk semua klien manajemen kekayaannya dengan menghapus pembatasan sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa bank sedang mempersiapkan pasar yang berkembang untuk produk ETF kripto.

Menurut data SoSoValue, dana yang terkait dengan Solana telah menarik aliran masuk bersih sekitar $800 juta sejak 2025. Pengajuan Morgan Stanley bertepatan dengan ekspansi berkelanjutan ETF Bitcoin di pasar AS. Produk-produk ini memiliki total sekitar $123 miliar dalam aset, yang setara dengan hampir 6,6% dari kapitalisasi pasar Bitcoin, dan lebih dari $1,1 miliar dalam aliran masuk bersih telah tercatat sejak awal tahun.

Morgan Stanley mengelola salah satu jaringan kekayaan terbesar di negara ini. Penasihatnya dapat menyebarkan penawaran baru ke dalam portofolio klien individu. Dengan aktivitas manajemen tetap in-house, bank dapat memperkuat posisinya saat persaingan meningkat di seluruh lingkungan ETF kripto.

