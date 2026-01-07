Pasar Stablecoin Melampaui $317 Miliar saat USDT Memperketat Dominasinya di Awal 2026

Pada awal tahun 2026, pasar stablecoin global telah melampaui tonggak besar dan total kapitalisasi pasar meningkat menjadi $317,94 miliar. Gambaran terbaru pada 6 Januari 2026, menekankan koneksi berkelanjutan likuiditas dalam ruang aset digital oleh stablecoin. Karena volatilitas telah menjadi salah satu ciri khas pasar kripto, trader dan institusi menganggap perlu untuk menggunakan aset yang dipatok pada mata uang fiat untuk mempertahankan nilai, mentransfer modal dan manajemen risiko.

Pertumbuhan ini sejalan dengan permintaan konsisten dari bursa, platform keuangan terdesentralisasi dan kasus penggunaan pembayaran lintas batas yang saat ini memandang stablecoin sebagai infrastruktur, bukan alat khusus.

Stablecoin Mengklaim Hampir 10% dari Dominasi Kripto

Stablecoin saat ini merupakan 9,90% dari pasar cryptocurrency yang lebih umum dan fakta ini menunjukkan peran mereka yang semakin meningkat dalam industri. Tingkat dominasi ini merupakan indikator perubahan struktural dalam interaksi peserta dengan aset digital. Alih-alih tetap bertahan dalam fluktuasi harga, investor memutar lebih banyak dana ke stablecoin selama masa volatilitas.

Porsi yang berkembang juga merupakan bukti peningkatan utilitas di dunia nyata dengan stablecoin mendukung pengiriman uang, penyelesaian onchain dan strategi yield melalui protokol terdesentralisasi. Kehadiran mereka yang berkembang menunjukkan bahwa hal itu telah menjadikan stabilitas sebagai aset berharga seperti halnya spekulasi dalam ekonomi kripto yang dinamis.

USDT Memperkuat Posisi Kepemimpinannya

USDT tetap menjadi pemimpin pasar, mengendalikan 60,68 persen dari pasar stablecoin. USDT adalah kendaraan likuiditas terkemuka di pasar terpusat dan terdesentralisasi dengan kapitalisasi pasar $187,0 miliar. Tingkat perdagangan harian rata-ratanya adalah $100,8 miliar, yang jauh di atas kompetisi dan memperkuat posisinya sebagai dolar digital yang paling sering digunakan.

Supremasi ini menyoroti fakta bahwa USDT sangat terintegrasi dalam berbagai blockchain cryptocurrency, pasangan perdagangan dan jalur pembayaran, menjadikannya likuiditas perdagangan default dari trader frekuensi tinggi dan penyedia likuiditas volume tinggi.

USDC Mempertahankan Kehadiran Institusional yang Kuat

USD Coin (USDC) adalah stablecoin terbesar kedua dengan kapitalisasi pasar $75,7 miliar. USDC lebih kecil dari USDT, tetapi masih menjadi pilihan institusi yang menginginkan solusi transparan dan teregulasi.

Volume perdagangan 24 jamnya sama dengan $14,2 miliar, yang menunjukkan adopsi konstan oleh bursa dan platform DeFi. Ekspansi bertahap USDC menyiratkan kepercayaan lebih lanjut pada rezim cadangannya dan model berorientasi kepatuhan meskipun terjadi peningkatan kompetisi di pasar stablecoin.

Stablecoin Berkembang dan Terdesentralisasi Mendapat Tempat

Selain dua raksasa pasar, sejumlah stablecoin membuat ceruk yang bermakna. USDe dari Ethena memiliki kapitalisasi pasar $6,3 miliar USD dan DAI tidak jauh di belakang dengan kapitalisasi pasar $5,3 miliar, menunjukkan bahwa ada minat berkelanjutan pada model terdesentralisasi dan didukung yield. PYUSD, produk PayPal, telah mencapai $3,6 miliar dan menunjukkan bahwa pemain lama yang mapan semakin terlibat dalam fintech.

Masuknya kompetitor baru seperti USD1, USDf, USDG dan RLUSD yang semuanya mengingat kehadiran mereka membuktikan fakta bahwa inovasi masih hidup, meskipun konsentrasi pangsa pasar besar di puncak pasar. Proyek-proyek ini umumnya memiliki fokus kasus penggunaan, seperti penyelesaian institusional, pembayaran regional dan likuiditas asli protokol.

Volume Perdagangan Menyoroti Permintaan Likuiditas Onchain

Aktivitas perdagangan di antara stablecoin juga sangat kuat dan memberikan wawasan tentang pergerakan modal di seluruh pasar kripto. USDT menguasai omset harian terbesar senilai ratusan miliar dolar tetapi aset lain menunjukkan tingkat aktivitas yang beragam. USD1 diperdagangkan pada rekor harian yang cukup besar sebesar $1,6 miliar menunjukkan minat perdagangan tinggi dalam jangka pendek dibandingkan dengan ukurannya.

USDe, DAI dan RLUSD juga secara teratur aktif, menunjukkan aplikasi mereka dalam strategi DeFi dan penjembatan lintas rantai. Angka volume ini mendukung argumen bahwa stablecoin berfungsi sebagai fondasi likuiditas onchain yang memungkinkan aliran modal cepat baik dalam kondisi pasar bullish atau defensif.