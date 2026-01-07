GTreasury Mengakuisisi Solvexia untuk Mengotomatiskan Rekonsiliasi Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan

TLDR:

Otomasi Solvexia mengurangi waktu rekonsiliasi dari berhari-hari menjadi beberapa menit dengan 98% lebih sedikit kesalahan yang dilaporkan

Platform gabungan menangani transaksi fiat dan aset digital di berbagai yurisdiksi

Pelaporan regulasi perusahaan berubah dari berminggu-minggu menjadi berjam-jam melalui sistem alur kerja otomatis

GTreasury melayani lebih dari 1.000 pelanggan secara global dengan keahlian manajemen treasury selama empat dekade

GTreasury telah menyelesaikan akuisisi Solvexia, penyedia solusi otomasi keuangan tanpa kode. Kesepakatan ini memperluas kemampuan platform GTreasury ke dalam rekonsiliasi dan pelaporan regulasi.

Tim keuangan kini dapat mengotomatiskan proses yang sebelumnya memerlukan pekerjaan manual berhari-hari. Akuisisi ini mengatasi risiko operasional yang terkait dengan alur kerja berbasis spreadsheet. GTreasury melayani lebih dari 1.000 pelanggan di 160 negara.

Integrasi Platform Mengatasi Tantangan Rekonsiliasi

Departemen keuangan menghadapi tekanan yang meningkat dari proses rekonsiliasi manual yang menciptakan eksposur audit.

Teknologi otomasi Solvexia mengubah upaya rekonsiliasi multi-hari menjadi tugas verifikasi berdurasi beberapa menit. Platform ini memberikan pemrosesan 100x lebih cepat dengan 98% lebih sedikit kesalahan dibandingkan metode manual.

Solusi gabungan menangani transaksi fiat dan aset digital dalam kerangka kerja yang sama. Kemampuan ini penting karena perusahaan mengelola instrumen keuangan yang beragam di berbagai yurisdiksi.

GTreasury mengumumkan akuisisi melalui saluran media sosialnya, mencatat bahwa ekspansi ini mendukung visi "No Friction, No Boundaries".

Renaat Ver Eecke, CEO GTreasury, menekankan nilai strategis dari akuisisi tersebut. "Akuisisi Solvexia hari ini menghilangkan batasan antara manajemen treasury, rekonsiliasi, dan pelaporan kepatuhan," kata Ver Eecke.

"Integrasi kemampuan GTreasury dengan platform otomasi Solvexia memberikan visibilitas dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh fungsi keuangan, melindungi reputasi CFO sambil memastikan tata kelola dan kepatuhan regulasi," katanya. Kemampuan ini menjadi kritis karena tuntutan regulasi terus berkembang di pasar global.

Fitur Kepatuhan dan Audit Menjadi Pusat Perhatian

Pelaporan regulasi mewakili area lain di mana platform gabungan menambah nilai bagi tim keuangan. Pengajuan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bukan minggu.

Sistem ini mencakup kontrol tata kelola tertanam yang memperjelas proses persetujuan dan mengurangi risiko terkait spreadsheet.

Adem Turgut, CEO Solvexia, membahas tuntutan yang berkembang yang dihadapi organisasi keuangan saat ini. "Organisasi secara bersamaan mengelola hubungan perbankan tradisional dan mengeksplorasi aset digital, sambil menghadapi pengawasan regulasi yang meningkat di berbagai yurisdiksi," jelas Turgut.

Ia menyatakan bahwa kombinasi kemampuan otomasi Solvexia dengan infrastruktur GTreasury menciptakan solusi yang berwawasan ke depan. "Kombinasi kemampuan otomasi Solvexia dengan infrastruktur GTreasury memperluas platform untuk memastikan bahwa ini tidak hanya siap untuk tantangan hari ini: ini dibangun untuk masa depan keuangan dengan kontrol tata kelola dan audit yang diperlukan untuk melindungi organisasi dari kewajiban regulasi," katanya.

Kesiapan audit bawaan membantu tim memenuhi tenggat waktu penutupan dan menghindari kelemahan material dalam pengungkapan keuangan.

GTreasury membawa empat dekade kepemimpinan treasury ke dalam kemitraan. Infrastruktur perusahaan memungkinkan tim keuangan untuk menghubungkan dan mengkonsolidasikan data penting misi untuk optimisasi arus kas.

Dengan kemampuan otomasi Solvexia, platform dapat mengidentifikasi aliran dana yang curang dan mendeteksi kebocoran pendapatan. Sistem ini juga memverifikasi penyelesaian antar perusahaan, menyediakan kontrol keuangan bagi organisasi yang mengelola operasi treasury yang kompleks.

