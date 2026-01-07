Celltrion akan mempresentasikan di Konferensi Kesehatan Tahunan ke-44 J.P. Morgan

INCHEON, Korea Selatan, 6 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Celltrion, Inc. (068270.KS), perusahaan biofarmasi global terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa Jin-Seok Seo, Chief Executive Officer dan Hyuk-Jae Lee, Senior Executive Vice President di Celltrion, akan melakukan presentasi pada Konferensi Layanan Kesehatan Tahunan J.P. Morgan ke-44 yang berlangsung di San Francisco, California pada tanggal 12–15 Januari 2026.

Presentasi dan fireside chat Celltrion dijadwalkan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, pukul 3:45 PM hingga 4:25 PM (PT) di Grand Ballroom, The Westin St. Francis San Francisco Union Square.

Tentang Celltrion, Inc.

Celltrion, Inc. adalah perusahaan biofarmasi terkemuka yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, manufaktur, pemasaran dan penjualan terapi inovatif yang meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Celltrion, Inc. adalah pelopor dalam ruang biosimilar, setelah meluncurkan biosimilar antibodi monoklonal pertama di dunia. Portofolio farmasi global kami mencakup berbagai area terapeutik termasuk imunologi, onkologi, hematologi, oftalmologi dan endokrinologi. Dibangun atas dasar kepercayaan melalui kemampuan terintegrasi penuh kami – dari R&D tingkat lanjut dan manufaktur internal hingga jaringan pasokan global yang andal – kami terus bergerak menuju inovasi saat kami bekerja untuk memastikan ketersediaan biosimilar dan biologis yang konsisten, terjangkau, terpercaya, dan berkualitas tinggi untuk pasien dan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia.

