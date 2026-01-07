BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
INCHEON, Korea Selatan, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — Celltrion, Inc. (068270.KS), perusahaan biofarmasi global terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa Jin-Seok Seo, ChiefINCHEON, Korea Selatan, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — Celltrion, Inc. (068270.KS), perusahaan biofarmasi global terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa Jin-Seok Seo, Chief

Celltrion akan mempresentasikan di Konferensi Kesehatan Tahunan ke-44 J.P. Morgan

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/07 09:15
PoP Planet
P$0.01506-1.05%
WorldAssets
INC$0.8876+14.13%
Love Earn Enjoy
LEE$1.089-0.09%
Solchat
CHAT$0.0885+3.50%

INCHEON, Korea Selatan, 6 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Celltrion, Inc. (068270.KS), perusahaan biofarmasi global terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa Jin-Seok Seo, Chief Executive Officer dan Hyuk-Jae Lee, Senior Executive Vice President di Celltrion, akan melakukan presentasi pada Konferensi Layanan Kesehatan Tahunan J.P. Morgan ke-44 yang berlangsung di San Francisco, California pada tanggal 12–15 Januari 2026.

Presentasi dan fireside chat Celltrion dijadwalkan pada hari Selasa, 13 Januari 2026, pukul 3:45 PM hingga 4:25 PM (PT) di Grand Ballroom, The Westin St. Francis San Francisco Union Square.

Tentang Celltrion, Inc.

Celltrion, Inc. adalah perusahaan biofarmasi terkemuka yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, manufaktur, pemasaran dan penjualan terapi inovatif yang meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Celltrion, Inc. adalah pelopor dalam ruang biosimilar, setelah meluncurkan biosimilar antibodi monoklonal pertama di dunia. Portofolio farmasi global kami mencakup berbagai area terapeutik termasuk imunologi, onkologi, hematologi, oftalmologi dan endokrinologi. Dibangun atas dasar kepercayaan melalui kemampuan terintegrasi penuh kami – dari R&D tingkat lanjut dan manufaktur internal hingga jaringan pasokan global yang andal – kami terus bergerak menuju inovasi saat kami bekerja untuk memastikan ketersediaan biosimilar dan biologis yang konsisten, terjangkau, terpercaya, dan berkualitas tinggi untuk pasien dan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami www.celltrion.com/en-us dan tetap update dengan berita dan acara terbaru kami di media sosial kami – LinkedIn, Instagram, X, dan Facebook.

US–25-00145

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Tim PR Global
[email protected]

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/celltrion-to-present-at-the-44th-annual-jp-morgan-healthcare-conference-302654432.html

SOURCE Celltrion

Peluang Pasar
Logo PoP Planet
Harga PoP Planet(P)
$0.01506
$0.01506$0.01506
-2.33%
USD
Grafik Harga Live PoP Planet (P)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40