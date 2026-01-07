Alpaca Memasuki Pasar Broker-Dealer GIFT City India melalui Akuisisi Zincmoney IFSC

NEW YORK & AHMEDABAD, India–(BUSINESS WIRE)–Alpaca, broker-dealer self-clearing dan pemimpin global dalam API infrastruktur pialang, hari ini mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi Zincmoney IFSC Private Limited ("Zincmoney"), broker-dealer yang diatur oleh International Financial Services Centres Authority (IFSCA) dan beroperasi dari Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City).

Akuisisi strategis ini akan membawa lisensi pialang dan infrastruktur Zincmoney yang berfokus pada India ke Alpaca, berfungsi sebagai titik masuk operasional dan mempercepat ekspansi global mereka ke salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Langkah ini memperkuat misi Alpaca untuk memperluas akses ke layanan keuangan modern bagi masyarakat di seluruh dunia.

"Akuisisi Zincmoney sangat penting untuk membangun infrastruktur pialang yang benar-benar global," kata Yoshi Yokokawa, Co-Founder dan CEO Alpaca. "Zincmoney telah memantapkan dirinya di GIFT City dengan bekerja sama erat dengan lembaga keuangan dan fintech India. Dengan tim dan lisensi mereka bergabung dengan Alpaca, kami bersemangat untuk melayani pasar India sebagai broker-dealer yang diatur sambil mendukung mitra yang membutuhkan akses patuh ke sekuritas AS dan solusi investasi lainnya."

Zincmoney membawa kemampuan di seluruh investasi India dan global, termasuk akses ke sekuritas internasional, produk terdaftar IFSC, dan solusi portofolio terdiversifikasi yang dirancang untuk pendidikan luar negeri dan manajemen restricted stock unit (RSU). Ini akan melengkapi infrastruktur pialang multi-aset Alpaca, seperti saham dan opsi AS, yang memungkinkan mitra untuk menanamkan perdagangan, kustodian, dan produk kekayaan melalui API modern untuk pengalaman investasi generasi berikutnya. Selain itu, akuisisi yang direncanakan ini mencakup PSP Zincmoney untuk memfasilitasi pembayaran dan transfer pelanggan di seluruh India.

"Bergabung dengan Alpaca memungkinkan kami untuk mempercepat apa yang kami tetapkan untuk dibangun–membuat investasi global dan produk IFSC dapat diakses oleh rumah tangga India melalui mitra yang sudah mereka percayai," kata Mayuresh Kini dari Zincmoney IFSC. "Kami bersemangat untuk menggabungkan keahlian regulasi kami dan rangkaian produk India-first dengan Alpaca."

Kombinasi ini menyatukan tim dengan pengalaman mendalam dalam operasi pialang, kepatuhan, dan keuangan tertanam antara infrastruktur global Alpaca dengan keahlian pasar lokal Zincmoney tentang lanskap regulasi dan distribusi India. Khususnya, Kini akan beralih menjadi CEO Alpaca India setelah persetujuan regulasi.

Akuisisi yang direncanakan ini semakin memperkuat posisi terdepan Alpaca sebagai penyedia infrastruktur pialang global full-stack–memungkinkan broker, bank, dan fintech untuk meluncurkan produk investasi dan kekayaan dengan cepat, patuh, dan dalam skala besar.

Pengungkapan Regulasi

Penyelesaian akuisisi tetap tunduk pada persetujuan regulasi dari International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

Tentang Alpaca

Alpaca adalah broker-dealer self-clearing yang berkantor pusat di AS dan pemimpin global dalam API infrastruktur pialang yang menyediakan akses ke saham, ETF, opsi, pendapatan tetap, dan kripto. Alpaca menghadirkan solusi keuangan yang dapat ditanamkan untuk tokenisasi, peminjaman sekuritas yang dibayar penuh, kas hasil tinggi, perdagangan 24/5, investasi sesuai Syariah dan banyak lagi. Saat ini, Alpaca mendukung lebih dari 9 juta akun pialang di ratusan fintech dan institusi di 40+ negara dengan pendanaan lebih dari $170 juta.

Tentang Zinc

Zinc adalah perusahaan teknologi AI yang membangun sistem copilot adaptif yang mendukung pengambilan keputusan kompleks untuk berbagai pengguna. Dimulai dengan membantu keluarga dan siswa menabung, berinvestasi dan merencanakan pendidikan global, Zinc kini berkembang ke sektor-sektor seperti layanan keuangan, kesehatan dan konsultasi profesional. Zinc mengembangkan agen cerdas yang meningkatkan keahlian manusia dan memungkinkan hasil yang lebih baik di seluruh keputusan berisiko tinggi. Didirikan oleh Prashanth Ranganathan, Mayuresh Kini dan Piyush Gupta, dan didukung oleh Nexus Venture Partners, Quona Capital, EDBI dan Global Ventures, Zinc berfokus pada penciptaan pengalaman AI yang transparan dan terhubung secara global yang memberdayakan orang dan organisasi dengan kejelasan, kepercayaan diri dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Zincmoney IFSC Private Limited adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Zinc Money Pte. Ltd. Singapura.

