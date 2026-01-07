BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga XRP memulai kenaikan kuat di atas $2,30. Harga kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin menargetkan lebih banyak keuntungan jika tetap di atas zona $2,20. Harga XRP memulaiHarga XRP memulai kenaikan kuat di atas $2,30. Harga kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin menargetkan lebih banyak keuntungan jika tetap di atas zona $2,20. Harga XRP memulai

Harga XRP Bergerak Sideways, Membentuk Zona Potensi Beli saat Penurunan

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/07 12:08
XRP
XRP$2.1185-0.39%
Nowchain
NOW$0.00075-18.47%
GAINS
GAINS$0.01411+1.95%
Moonveil
MORE$0.002395-3.19%
Bullish Degen
BULLISH$0.01925-6.32%

Harga XRP memulai kenaikan kuat di atas $2,30. Harga kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin menargetkan lebih banyak keuntungan jika tetap di atas zona $2,20.

  • Harga XRP memulai kenaikan baru di atas zona $2,250.
  • Harga kini diperdagangkan di atas $2,220 dan Simple Moving Average 100-jam.
  • Terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $2,210 pada grafik per jam pasangan XRP/USD (sumber data dari Kraken).
  • Pasangan ini dapat terus bergerak naik jika bertahan di atas $2,330.

Harga XRP Mengoreksi Beberapa Keuntungan

Harga XRP memulai pergerakan naik besar di atas $2,20 dan $2,250, mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Harga meningkat pesat untuk pergerakan jelas di atas resistance $2,30.

Para bulls bahkan mendorong harga di atas zona $2,40. Tertinggi terbentuk di $2,416 dan harga memulai koreksi turun. Terjadi pergerakan di bawah $2,35 dan $2,30. Namun, para bulls aktif di dekat $2,20. Terendah terbentuk di $2,206, dan harga kini mencoba kenaikan baru.

Terjadi pergerakan ke level retracement Fib 50% dari koreksi turun dari swing high $2,416 ke low $2,206. Harga kini diperdagangkan di atas $2,220 dan Simple Moving Average 100-jam. Selain itu, terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $2,210 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.

Jika terjadi pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2,30. Resistance utama pertama berada di dekat level $2,330 atau level retracement Fib 61,8% dari koreksi turun dari swing high $2,416 ke low $2,206, di atas mana harga dapat naik dan menguji $2,40.

XRP Price

Pergerakan jelas di atas resistance $2,40 mungkin mengirim harga menuju resistance $2,420. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju resistance $2,450. Hambatan besar berikutnya bagi para bulls mungkin berada di dekat $2,50.

Lebih Banyak Penurunan?

Jika XRP gagal menembus zona resistance $2,330, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi turun berada di dekat level $2,220. Support besar berikutnya berada di dekat level $2,20.

Jika terjadi penembusan turun dan penutupan di bawah level $2,20, harga mungkin terus turun menuju $2,1550. Support besar berikutnya berada di dekat zona $2,120, di bawah mana harga dapat terus turun menuju $2,080.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD kini kehilangan momentum di zona bullish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD kini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $2,220 dan $2,20.

Level Resistance Utama – $2,330 dan $2,40.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1185
$2.1185$2.1185
-1.73%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40