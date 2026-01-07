Harga XRP Bergerak Sideways, Membentuk Zona Potensi Beli saat Penurunan

Harga XRP memulai kenaikan kuat di atas $2,30. Harga kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin menargetkan lebih banyak keuntungan jika tetap di atas zona $2,20.

Harga XRP memulai kenaikan baru di atas zona $2,250.

Harga kini diperdagangkan di atas $2,220 dan Simple Moving Average 100-jam.

Terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $2,210 pada grafik per jam pasangan XRP/USD (sumber data dari Kraken).

Pasangan ini dapat terus bergerak naik jika bertahan di atas $2,330.

Harga XRP Mengoreksi Beberapa Keuntungan

Harga XRP memulai pergerakan naik besar di atas $2,20 dan $2,250, mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Harga meningkat pesat untuk pergerakan jelas di atas resistance $2,30.

Para bulls bahkan mendorong harga di atas zona $2,40. Tertinggi terbentuk di $2,416 dan harga memulai koreksi turun. Terjadi pergerakan di bawah $2,35 dan $2,30. Namun, para bulls aktif di dekat $2,20. Terendah terbentuk di $2,206, dan harga kini mencoba kenaikan baru.

Terjadi pergerakan ke level retracement Fib 50% dari koreksi turun dari swing high $2,416 ke low $2,206. Harga kini diperdagangkan di atas $2,220 dan Simple Moving Average 100-jam. Selain itu, terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $2,210 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.

Jika terjadi pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2,30. Resistance utama pertama berada di dekat level $2,330 atau level retracement Fib 61,8% dari koreksi turun dari swing high $2,416 ke low $2,206, di atas mana harga dapat naik dan menguji $2,40.

Pergerakan jelas di atas resistance $2,40 mungkin mengirim harga menuju resistance $2,420. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju resistance $2,450. Hambatan besar berikutnya bagi para bulls mungkin berada di dekat $2,50.

Lebih Banyak Penurunan?

Jika XRP gagal menembus zona resistance $2,330, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi turun berada di dekat level $2,220. Support besar berikutnya berada di dekat level $2,20.

Jika terjadi penembusan turun dan penutupan di bawah level $2,20, harga mungkin terus turun menuju $2,1550. Support besar berikutnya berada di dekat zona $2,120, di bawah mana harga dapat terus turun menuju $2,080.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD kini kehilangan momentum di zona bullish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD kini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $2,220 dan $2,20.

Level Resistance Utama – $2,330 dan $2,40.