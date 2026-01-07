Certik dan YZi Labs Meluncurkan Dana Audit Senilai $1 Juta untuk Memperkuat Keamanan Web3 Tahap Awal

Certik dan YZi Labs telah mengumumkan hibah audit senilai $1 juta yang bertujuan untuk memperkuat keamanan bagi startup Web3 tahap awal. Inisiatif ini mendukung para pendiri yang memasuki fase pengembangan paling awal dan paling rentan. Ini menambahkan audit yang didanai langsung ke dalam proses inkubasi.

Certik dan YZi Labs telah mengumumkan hibah audit senilai $1 juta yang bertujuan untuk memperkuat keamanan bagi startup Web3 tahap awal. Inisiatif ini mendukung para pendiri yang memasuki fase pengembangan paling awal dan paling rentan. Ini menambahkan audit yang didanai langsung ke dalam proses inkubasi.

Hibah ini akan berupa audit bersubsidi untuk kontrak pintar. Ini juga akan mencakup pengawasan Certik Skynet dan pemindaian keamanan berbantuan AI. Layanan ini telah berfokus pada pembangunan tim Web3, kecerdasan buatan, dan bioteknologi.

Program ini merupakan bagian dari EASY Residency dari YZi Labs. Model inkubasi ini dirancang dengan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang daripada peluncuran token yang cepat. Ini memberikan bantuan internasional kepada tim yang beroperasi di industri berisiko tinggi dan berinovasi tinggi.

https://twitter.com/CertiK/status/2008543810159341967

Dukungan $1 Juta Certik untuk Tim EASY Residency

Dalam kemitraan ini, Certik akan menginvestasikan seluruh jumlah $1 juta pada startup yang telah dipilih dalam EASY Residency. Alokasi ini diharapkan dapat meminimalkan trade-off pada tahap awal keamanan. Ini mendorong tim untuk terlibat dalam mengamankan produk sebelum dikirimkan kepada pengguna sebenarnya.

YZi Labs juga akan memberikan akses kepada para pendiri ke tim audit dan pemantauan Certik. Ini bertujuan untuk memasukkan keamanan pada tahap awal produk. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan kerentanan lebih awal.

Ella Zhang, kepala YZi Labs, mencatat bahwa para pendiri perlu berkonsentrasi pada kebutuhan produk dan bukan pada masalah keamanan. Dia menunjukkan bahwa program ini memungkinkan profesional keamanan untuk mengendalikan risiko. Zhang lebih lanjut mengatakan ini akan mengurangi tekanan pada pembangun tahap awal.

CEO Certik Ronghui Gu menunjukkan tujuan dari kemitraan ini. Dia menjelaskan bahwa ini akan memperkenalkan keamanan ke dalam pengembangan perusahaan Web3 baru. Gu menekankan bahwa kemitraan ini berfokus pada peningkatan standar pengembangan.

Rencana ini datang pada saat eksploitasi dan kerentanan protokol masih mempengaruhi industri. Kerugian telah membuat keamanan menjadi prioritas utama dalam pengembangan. Perlindungan tahap awal sedang dianggap sebagai elemen penting daripada koreksi pasca-peluncuran.

EASY Residency Berkembang ke Pusat Inovasi Global

EASY Residency telah berkembang ke berbagai pusat dunia. Ini adalah Dubai, San Francisco, New York, dan Singapura. Program ini menawarkan modal, bimbingan, dan saat ini bantuan keamanan langsung.

Residensi ini akan memberikan hingga 500.000 kepada startup. Mereka juga mendapatkan akses ke saran dari para ahli industri di kripto, AI, dan biotek. Ini memerlukan bantuan yang dilembagakan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang.

https://twitter.com/yzilabs/status/1953281394693513679

Certik telah mengaudit ribuan proyek sejak 2017. Ini mengawasi ratusan miliar dolar dalam aset digital. Ini telah ditemukan memiliki banyak bug dalam auditnya sebelum implementasi langsung.

Usaha patungan ini berusaha menggeser waktu ketika keamanan dapat menjadi bagian dari siklus startup. Audit tidak dilakukan terlambat, mereka dipindahkan ke awal pengembangan. Ini mengarah pada masuknya pemain baru.

