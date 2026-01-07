👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Menyeberangi Yordania

Selamat pagi.
Teknologi (baca: AI) berjanji akan "mengganggu" segala hal dan kehidupan seperti yang kita kenal; ini adalah upaya yang begitu berani—yang dengan kejam dibebankan pada AI yang malang—sehingga saya tidak lagi menyalahkan para skeptis yang mengatakan mereka mencium bau gelembung (kata teknologi favorit baru saya, omong-omong).
Orang-orang takut akan penghapusan pemikiran dan penilaian, apa pun artinya itu. Namun minggu ini, Ben Thompson menulis sesuatu di Stratechery yang saya sukai. Argumennya bukan bahwa AI membuat manusia menjadi usang, tetapi bahwa AI mengungkap apa yang sejak awal tidak pernah bisa diskalakan: penilaian, selera, dan nilai komunal dari sudut pandang yang khas manusia. Bahkan di era output mesin yang tak terbatas, sudut pandang yang berantakan, tidak sempurna, dan jelas-jelas manusiawi adalah yang bertahan.
—Emmanuel
Baru saja mencatatkan diri pada Juni 2025 di Bursa Mesir (EGX), Valu menambah nilai lebih dengan dorongan melampaui pasar asalnya dan masuk ke Yordania. Fintech yang dimiliki oleh grup layanan keuangan EFG Holding ini adalah salah satu perusahaan terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).
Perusahaan telah menerima persetujuan akhir dari Bank Sentral Yordania (CBJ) untuk diluncurkan sebagai penyedia layanan keuangan pada Q1 2026, di bawah lisensi keuangan khusus yang akan memungkinkannya meluncurkan berbagai produk pembiayaan konsumen. Valu pertama kali menerima lampu hijau dari CBJ pada Juli 2025 untuk memperkenalkan layanan beli-sekarang-bayar-nanti (BNPL), dan sekarang bergerak menuju peluncuran penuh.
Kondisi saat ini: Valu Yordania akan dipimpin oleh CEO Mohammad Al Yousef, yang memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang fintech, e-commerce, teknologi, dan telekomunikasi, sementara Mothanna Gharaibeh, mantan menteri investasi Yordania, akan menjabat sebagai ketua dewan. Perusahaan mengatakan Yordania adalah pilar kunci dalam strategi ekspansi regionalnya, dengan permintaan yang meningkat untuk kredit fleksibel dan ekosistem pembayaran digital yang berkembang pesat.
Debut EGX Valu datang ketika Mesir mendorong pencatatan baru dan berusaha menarik investor ritel asing dan lokal ke bursanya. Negara ini mengambangkan mata uangnya pada 2024 untuk meringankan tekanan ekonomi dan memastikan partisipasi di pasar modal. Valu tercatat melalui dividen dalam bentuk barang, di mana EFG Holding membayar pemegang saham dengan 20,488% saham Valu alih-alih uang tunai; Amazon juga membeli 3,95% dari saham tersebut pada EGP 6,041 ($0,13) per saham. Hari ini, kapitalisasi pasar Valu mencapai EGP 18,7 miliar ($395.000).
Gambaran lebih luas: Valu menargetkan pasar kredit konsumen Yordania yang belum terpenetrasi, terutama untuk layanan ritel dan keuangan Islam. Keuangan digital di negara tersebut sedang berkembang, tetapi persaingan tetap terbatas. Langkah ini juga memperluas dorongan pembayarannya di MENA setelah kemitraan 2022 membawa produknya ke Arab Saudi melalui FAS Labs, usaha patungan Alhokair dan Arabian Centres Company. Ini adalah contoh lain dari startup Afrika Utara yang memilih untuk berkembang di seluruh MENA sebelum melihat ke selatan ke seluruh Afrika.
Jika Anda adalah bagian dari nasabah perbankan yang melarikan diri karena: 1) rekening bank Anda tidak bisa menerima remitansi tanpa Anda mengantri di cabang selama 14 hari kerja, atau 2) Anda sama sekali tidak bisa menerima pembayaran internasional, Sterling Bank memanggil Anda kembali.
Pada hari Selasa, bank tier-2 Nigeria ini bermitra dengan Thunes, penyedia layanan pembayaran global, untuk memungkinkan pelanggan lokal menerima pembayaran internasional. Dengan bergabung dengan Direct Global Network Thunes, pelanggan Sterling sekarang dapat menerima pembayaran dari Eropa langsung ke rekening bank mereka.
Kondisi saat ini: Pada 2024, arus masuk remitansi ke Nigeria melampaui $20 miliar, dan sejak 2010, angka itu telah melampaui setidaknya $17 miliar. Volume tersebut membutuhkan infrastruktur yang dapat menyelesaikan dengan cepat dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, Sterling Bank memposisikan dirinya untuk menangkap bagian yang lebih besar dari arus masuk formal ini dengan memastikan pelanggannya sendiri tidak menggunakan aplikasi remitansi pihak ketiga alternatif.
Mengapa ini penting? Kemitraan ini signifikan bagi Sterling Bank, menyusul kesuksesan aplikasi perbankan inti buatan sendiri, SEABaaS, yang menurut pemberi pinjaman memproses 2 miliar transaksi pada 2025. Sterling sekarang meningkatkan kemampuan remitansinya dengan terhubung langsung dengan Thunes, yang dapat memastikan Sterling Bank dapat bersaing dengan fintech yang gesit dan bank digital yang menawarkan pembayaran lintas batas.
Siapa lagi yang ada di jaringan ini? Sterling Bank bergabung dengan daftar institusi keuangan utama Nigeria yang telah bermitra dengan Thunes. Access Bank bermitra dengan perusahaan pada Oktober 2023 untuk memfasilitasi pembayaran di seluruh anak perusahaan Afrikanya, sementara MoMo PSB MTN menandatangani kesepakatan dengan perusahaan pada November 2025 untuk memungkinkan transfer dompet internasional real-time dari pasar seperti AS dan Inggris.
Jika harapan adalah kuda, maka raja pajak Zimbabwe akan segera menunggangi perjalanan ambisius untuk mengumpulkan pajak melampaui perbatasannya.
Pada Desember 2025, negara tersebut mengesahkan undang-undang pajak baru yang memungkinkannya mulai mengenakan pajak pada perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Untuk pertama kalinya, Zimbabwe akan mulai mengumpulkan pajak pemotongan 15% pada pembayaran yang dilakukan ke platform digital asing dan produk konsumen, termasuk Bolt, inDrive, Netflix, Starlink, dan Spotify. Ketika pelanggan membayar berlangganan layanan ini menggunakan bank atau kartu lokal, pajak pemotongan akan langsung dipotong sebelum pembayaran mencapai perusahaan asing. Aturan pajak itu dimulai pada 1 Januari 2026.
Pajak, pajak—tetapi dari sudut pandang Zimbabwe: Zimbabwe menginginkan bagian dari modal yang mengalir ke perusahaan asing. Karena pembayaran ini berasal dari negara tersebut, negara memiliki klaim atas pajak tersebut. Seperti beberapa negara Afrika lainnya yang telah meluncurkan atau memperluas undang-undang pajak baru, Zimbabwe ingin memperluas jaring pendapatannya; per 2024, Zimbabwe mengumpulkan ZWG 69,22 miliar ($2,67 miliar) dalam pajak.
Membaca di antara baris: Zimbabwe juga mengadopsi metode pengumpulan Kenya. Bank lokal dan prosesor pembayaran akan ditugaskan untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Pajak akan dihapus secara otomatis dari akun pengguna setelah mereka membayar layanan asing. Bank kemudian akan mengirimkan ke petugas pajak.
Apa yang akan berubah? Sebelumnya, Zimbabwe mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan digital yang diimpor. Dengan diperkenalkannya pajak pemotongan, pembayaran ke penyedia layanan digital asing akan ditahan dan dipotong pada saat pembayaran. Akibatnya, penyedia layanan asing mungkin memilih untuk menaikkan harga mereka untuk mencerminkan pajak wajib atau menyerap biaya—ini adalah keputusan bisnis. Yang penting, pengguna tidak akan diminta untuk mengajukan pajak ini sendiri.
Bank, seperti Stanbic, telah mulai memberi tahu pelanggan tentang perubahan baru. Model perpajakan ini tidak unik untuk Zimbabwe. Pada September 2025, Kenya merilis draft tentang Kehadiran Ekonomi Signifikan (SEP), yang menetapkan laba kena pajak pada 10% dari omset bruto, mirip dengan pajak SEP Nigeria, yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Keuangan, 2019.
Dengan mengenakan pajak pada penyedia layanan digital asing tanpa memperluas metode yang sama ke pemain lokal, Zimbabwe tidak hanya mencoba memperluas jaring pajaknya; negara juga bisa mencoba mendorong permintaan ke pemain lokal yang tetap tunduk pada rezim pajak domestik yang ada.
Ditulis oleh: Emmanuel Nwosu dan Opeyemi Kareem
Disunting oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade
