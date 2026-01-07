👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Menyeberangi Yordania

Sumber Gambar: Valu

Baru saja mencatatkan diri pada Juni 2025 di Bursa Mesir (EGX), Valu menambah nilai lebih dengan dorongan melampaui pasar asalnya dan masuk ke Yordania. Fintech yang dimiliki oleh grup layanan keuangan EFG Holding ini adalah salah satu perusahaan terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Perusahaan telah menerima persetujuan akhir dari Bank Sentral Yordania (CBJ) untuk diluncurkan sebagai penyedia layanan keuangan pada Q1 2026, di bawah lisensi keuangan khusus yang akan memungkinkannya meluncurkan berbagai produk pembiayaan konsumen. Valu pertama kali menerima lampu hijau dari CBJ pada Juli 2025 untuk memperkenalkan layanan beli-sekarang-bayar-nanti (BNPL), dan sekarang bergerak menuju peluncuran penuh.

Kondisi saat ini: Valu Yordania akan dipimpin oleh CEO Mohammad Al Yousef, yang memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang fintech, e-commerce, teknologi, dan telekomunikasi, sementara Mothanna Gharaibeh, mantan menteri investasi Yordania, akan menjabat sebagai ketua dewan. Perusahaan mengatakan Yordania adalah pilar kunci dalam strategi ekspansi regionalnya, dengan permintaan yang meningkat untuk kredit fleksibel dan ekosistem pembayaran digital yang berkembang pesat.

Debut EGX Valu datang ketika Mesir mendorong pencatatan baru dan berusaha menarik investor ritel asing dan lokal ke bursanya. Negara ini mengambangkan mata uangnya pada 2024 untuk meringankan tekanan ekonomi dan memastikan partisipasi di pasar modal. Valu tercatat melalui dividen dalam bentuk barang, di mana EFG Holding membayar pemegang saham dengan 20,488% saham Valu alih-alih uang tunai; Amazon juga membeli 3,95% dari saham tersebut pada EGP 6,041 ($0,13) per saham. Hari ini, kapitalisasi pasar Valu mencapai EGP 18,7 miliar ($395.000).

Gambaran lebih luas: Valu menargetkan pasar kredit konsumen Yordania yang belum terpenetrasi, terutama untuk layanan ritel dan keuangan Islam. Keuangan digital di negara tersebut sedang berkembang, tetapi persaingan tetap terbatas. Langkah ini juga memperluas dorongan pembayarannya di MENA setelah kemitraan 2022 membawa produknya ke Arab Saudi melalui FAS Labs, usaha patungan Alhokair dan Arabian Centres Company. Ini adalah contoh lain dari startup Afrika Utara yang memilih untuk berkembang di seluruh MENA sebelum melihat ke selatan ke seluruh Afrika.