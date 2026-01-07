BursaDEX+
Prospek Bitcoin Q1: Trader Veteran Melihat Peluang Bullish saat Institusi Masuk

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/07 16:30
Kontroversi penjualan Bitcoin DOJ

Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, baru-baru ini turun dari tertinggi tahunannya sebesar $94.762 menjadi $92.700, menandai penurunan sekitar 2,18%. Pergerakan ini menimbulkan kekhawatiran jangka pendek, terutama setelah ETF Bitcoin mencatat aliran masuk yang signifikan sebesar $697,2 juta pada 5 Januari.

Meskipun demikian, trader keuangan veteran Matthew Dixon percaya jeda ini mungkin mempersiapkan panggung untuk pergerakan besar berikutnya.

Struktur Pasar Bitcoin Setelah All-Time High

Dalam postingan tweet terbaru, Matthew Dixon mengatakan bahwa penurunan terbaru dari all-time high ini adalah koreksi normal daripada breakdown tren.

Pada grafik harian, Bitcoin tampaknya telah menyelesaikan pola korektif ABC, struktur umum yang menunjukkan pengambilan keuntungan daripada penjualan panik. Setelah koreksi ini, Bitcoin bergerak ke dalam pola falling wedge, yang sering dilihat sebagai setup kelanjutan bullish.

Pada saat yang sama, RSI telah reset dari level oversold, yang menunjukkan tekanan jual telah mendingin dan momentum sedang stabil. 

Holder jangka panjang tidak lagi menjual secara agresif, sementara holder jangka pendek dengan holding BTC sekitar lebih dari 150 hari mulai masuk di dekat level kunci. Pergeseran ini menunjukkan pembeli masih aktif, dan struktur pasar secara keseluruhan tetap konstruktif.

Level Bitcoin Kunci yang Perlu Diperhatikan di Q1 2026

Dari perspektif support, Dixon menunjuk $82.000–$85.000 sebagai zona support kunci. Selama harga bitcoin tetap di atas kisaran ini pada penutupan harian, tren naik secara keseluruhan tetap aman. 

Pada sisi atas, Bitcoin menghadapi beberapa zona resistance. Hambatan pertama berada di antara $95.000 dan $98.000, di mana harga baru-baru ini mengalami kesulitan. Penembusan yang berhasil di atas kisaran ini dapat membuka jalan ke $108.000–$112.000, level yang terkait dengan breakdown sebelumnya.

grafik harga bitcoin

Outlook Q1 Bitcoin dari Matthew Dixon

Melihat ke depan ke Q1, outlook tetap konstruktif. Januari diperkirakan tetap volatil, dengan harga bergerak dalam kisaran luas. Februari dapat membawa dorongan di atas $100.000, membantu membangun momentum. 

Pada bulan Maret, jika momentum terus meningkat, pengujian ulang zona all-time high antara $120.000 dan $128.000 menjadi mungkin di akhir kuartal.

Langkah Institusional Menambah Dukungan Jangka Panjang

Di luar grafik, aktivitas institusional menambah kekuatan pada cerita jangka panjang Bitcoin. Morgan Stanley, salah satu perusahaan keuangan terkemuka di dunia, telah mengajukan untuk meluncurkan Bitcoin Trust. 

Bank-bank besar lainnya, termasuk Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Citigroup, juga memperluas layanan terkait kripto, dari trading desk hingga custody dan settlement berbasis blockchain.

Langkah ini menandakan pergeseran dari menguji eksposur kripto ke menawarkan akses langsung bagi investor.

