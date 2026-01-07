CoinFund Memisahkan Strategi Likuiditas, Fokus pada Ventura Web3

Poin-Poin Penting: Seth Ginns dan Chris Perkins akan memimpin entitas baru.

CoinFund memprioritaskan investasi ventura.

Belum ada dampak pasar besar yang dilaporkan.

CoinFund telah memisahkan bisnis strategi likuiditasnya, yang dipimpin oleh Seth Ginns dan Chris Perkins, untuk fokus pada modal ventura Web3. Pergeseran ini menekankan investasi tahap awal dan pertumbuhan di bawah para pemimpin Jake Brukhman, Alex Felix, dan David Pakman.

CoinFund mengumumkan pada 7 Januari 2026, bahwa mereka akan memisahkan bisnis strategi likuiditasnya menjadi entitas independen, memungkinkan fokus yang diperbarui pada investasi ventura Web3 tahap awal dan pertumbuhan.

Langkah ini memungkinkan CoinFund untuk berkonsentrasi pada usaha Web3, berpotensi mendorong lebih banyak inovasi dan investasi dalam ruang tersebut.

CoinFund merencanakan pergeseran strategis dengan memisahkan bisnis strategi likuiditasnya, yang bertujuan mengembangkan portofolio ventura Web3-nya. Entitas baru akan dipimpin oleh Seth Ginns dan Chris Perkins, yang sebelumnya terlibat dalam peran operasional di CoinFund.

Perubahan kepemimpinan termasuk Seth Ginns dan Chris Perkins keluar dari tugas operasional di CoinFund untuk mengelola entitas baru. Jake Brukhman, Alex Felix, dan David Pakman akan memimpin fokus masa depan CoinFund pada proyek Web3. Tidak ada detail pendanaan spesifik yang diungkapkan.

Pemisahan ini memungkinkan CoinFund untuk mengalihkan sumber daya secara eksklusif ke investasi ventura, berpotensi mempengaruhi pengembangan teknologi baru dan peluncuran startup. Pasar tidak menunjukkan reaksi substansial, dengan tidak ada dampak signifikan pada aset kripto yang dilaporkan.

Dengan individu seperti David Pakman yang memandu arah investasi, strategi keuangan yang lebih luas mungkin berkembang untuk beradaptasi dengan tren Web3 yang muncul. Perubahan mungkin mempengaruhi lanskap investasi masa depan, sejalan dengan kemajuan teknologi dan pergeseran industri.

Reorganisasi ini mungkin mendorong fokus yang ditingkatkan pada inovasi dalam usaha tahap awal, kemungkinan meningkatkan aplikasi terkait Web3. Tren historis menunjukkan bahwa refokus strategis semacam itu dapat menghasilkan peningkatan kemajuan teknologi dan menarik lebih banyak pemangku kepentingan ke dalam kemajuan inovasi Web3.