Ripple Says No IPO Despite $40B Valuation and Wall Street Interest

Ripple tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana meskipun menutup penggalangan dana $500 juta pada November dengan valuasi $40 miliar yang menarik pemain besar Wall Street.

Presiden Monica Long mengonfirmasi keputusan tersebut dalam wawancara Bloomberg, menyatakan perusahaan tetap berkomitmen untuk tetap privat sambil memanfaatkan hubungan investor strategis dan neraca yang kuat untuk mendanai ekspansi berkelanjutan.

Putaran valuasi $40 miliar membawa Fortress Investment Group dan Citadel Securities ke dalam cap table Ripple bersama dana crypto-native termasuk Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace.

Long menekankan bahwa investor "benar-benar melihat bahwa bisnis kami berjalan" dengan strategi Ripple "menciptakan infrastruktur aset digital untuk bisnis dan lembaga keuangan bersamaan dengan titik infleksi yang dicapai pembayaran Stablecoin tahun lalu."

Dukungan Wall Street Menggantikan Kebutuhan Pasar Publik

Sumber: Bloomberg

Long menjelaskan bahwa pendorong IPO tradisional tidak lagi berlaku untuk posisi Ripple.

"Saat ini kami masih berencana untuk tetap privat," katanya, mencatat bahwa "antara kekuatan neraca kami sendiri" dan "minat dari strategis seperti Citadel dan Fortress," perusahaan berada "dalam posisi yang sangat sehat untuk terus mendanai dan berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan kami tanpa go public."

Ripple menyelesaikan tender offer $1 miliar pada awal 2025 dengan valuasi $40 miliar yang sama, yang menunjukkan permintaan institusional berkelanjutan untuk eksposur ekuitas.

Perusahaan telah membeli kembali lebih dari 25% saham yang beredar dalam beberapa tahun terakhir, memberikan likuiditas kepada pemegang saham sambil secara strategis memasukkan mitra baru.

Selama waktu itu, CEO Brad Garlinghouse mengatakan, "Investasi ini mencerminkan momentum luar biasa Ripple dan validasi lebih lanjut dari peluang pasar yang secara agresif kami kejar," mencatat ekspansi dari fokus pembayaran asli 2012 menjadi "kustodi, stablecoin, prime brokerage, dan treasury korporat, memanfaatkan aset digital seperti XRP."

Selama dua tahun, Ripple melakukan enam akuisisi, termasuk dua yang dinilai lebih dari $1 miliar masing-masing.

Perusahaan mengakuisisi Rail dan mengintegrasikannya ke dalam Ripple Payments, menggabungkan RLUSD dan XRP. Volume Ripple Payments telah melampaui $95 miliar dengan 75 lisensi regulasi secara global.

Pertumbuhan Stablecoin Mendorong Arah Strategis

Stablecoin RLUSD Ripple melampaui $1 miliar dalam kapitalisasi pasar dalam tujuh bulan setelah peluncuran, meskipun tetap tertinggal dari USDC Circle senilai $75,8 miliar dan USDT Tether senilai $183,5 miliar.

Akuisisi GTreasury pada Oktober memperluas kemampuan treasury saat institusi mengadopsi stablecoin untuk pembayaran dan penyelesaian menyusul kejelasan regulasi dari GENIUS Act.

Ini terjadi saat Garlinghouse memproyeksikan pasar stablecoin dapat berkembang dari $250 miliar menjadi $2 triliun saat adopsi institusional meningkat.

Untuk Ripple, BNY Mellon berfungsi sebagai kustodian RLUSD dan sedang mengejar lisensi perbankan dan Federal Reserve Master Account.

Pada November lalu, Chief Legal Officer Stu Alderoty menyambut proposal Gubernur Christopher Waller untuk perusahaan crypto mengakses akun Fed "skinny", menyatakan, "Saya pikir ini adalah ide yang menarik, dan saya pikir ini seharusnya memberikan kenyamanan bagi bank tradisional."

Saran Waller bahwa penerbit stablecoin dapat memanfaatkan rel pembayaran bank sentral secara langsung menandakan pergeseran dalam sikap regulasi.

"Saya ingin mengirim pesan bahwa ini adalah era baru untuk Federal Reserve dalam pembayaran, industri DeFi tidak dipandang dengan kecurigaan atau penghinaan," kata Waller, menambahkan pandangannya untuk Fed adalah "merangkul disrupsi — jangan menghindarinya."

Meskipun sebagian besar teoretis, proposal tersebut dapat terwujud jika Waller menggantikan Jerome Powell sebagai ketua Fed, dengan kandidat shortlist menunjukkan kecenderungan pro-crypto.

Produk Institusional Berkembang Melampaui Pembayaran

Ripple Prime telah menggandakan jaminan klien sejak integrasi, sambil memproses lebih dari 60 juta transaksi harian dan melipatgandakan ukuran platform. Prime brokerage menawarkan pinjaman XRP beragunan kepada institusi.

Namun, meskipun pertumbuhan lintas vertikal Ripple, XRP mencapai $3,65 pada Juli 2025, tetapi token saat ini diperdagangkan lebih dari 30% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa Januari 2018 sebesar $3,84.

Sumber: TradingView

Khususnya, Ripple menyumbangkan $50 juta kepada National Crypto Association untuk pendidikan publik, karena data adopsi menunjukkan bahwa 39% pemegang crypto menggunakan aset digital untuk membeli barang dan jasa.

Sementara Ripple memilih untuk tetap privat, industri crypto yang lebih luas merangkul pasar publik. Debut NYSE Circle pada Juni dengan harga $31 per saham melonjak menjadi $88 pada hari pembukaan, sekarang diperdagangkan sekitar $149 dengan kapitalisasi pasar $34 miliar.

Kraken juga mengumpulkan $500 juta dengan valuasi $15 miliar menjelang IPO yang diantisipasi, sementara Gemini mengumpulkan $425 juta pada debutnya di September.

BitGo menjadi kustodian crypto khusus pertama yang mengejar listing bursa AS, dan Figure Technology mengumpulkan $787,5 juta dalam IPO-nya dengan valuasi $5,3 miliar.