DEX Teratas berdasarkan Volume Trading Mingguan: Meteora dan Uniswap Memimpin

Pada awal tahun 2026, bursa terdesentralisasi (DEX) telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan demikian, volume DEX mingguan kumulatif telah mencapai $86 miliar, menunjukkan peningkatan 12% selama tujuh hari, sementara indikator Dominasi bursa terdesentralisasi (DEX) vs bursa terpusat (CEX) menunjukkan peningkatan 18,55%.

Berdasarkan data dari Phoenix Group, Meteora, Uniswap, dan PancakeSwap telah mengambil posisi terdepan di antara DEX dalam hal volume mingguan. Ini menandakan pergeseran bertahap dalam sentimen trader, meningkatkan optimisme terhadap pertumbuhan DEX lebih lanjut.

Meteora Memimpin DEX dengan $10,85 Miliar dalam Volume Perdagangan Mingguan

Khususnya, Meteora berada di puncak DEX dalam hal volume perdagangan mingguan. Oleh karena itu, volume 7 harinya mencapai $10,85 miliar yang patut dicatat. Pada saat yang sama, volume 24 jamnya adalah $2,15 miliar. Setelah itu, Uniswap menjadi bursa terdesentralisasi terbaik ke-2 berdasarkan volume 7 hari, mencapai $10 miliar. Selain itu, volume 24 jamnya hampir $2,02 miliar.

Selanjutnya, menempati posisi ke-3 di antara DEX utama minggu ini, PancakeSwap memiliki volume 7 hari hingga $5,54 miliar. Bersamaan dengan itu, platform ini mencatat valuasi $1,12 miliar dalam volume 24 jam. Raydium menyusul dengan $2,72 miliar dalam volume mingguan serta $458,25 juta dalam volume 24 jam terbarunya. Selain itu, volume mingguan Aerodrome sebesar $2,96 miliar telah menempatkannya di posisi ke-5, sedangkan volume 24 jamnya adalah $457,47 juta.

Hyperliquid di Posisi Terbawah Daftar dengan $913 Juta dalam Volume 7 Hari

Nama selanjutnya dalam daftar DEX teratas Phoenix Group berdasarkan volume mingguan adalah Curve, yang telah mencapai $1,93 miliar. Sementara itu, platform ini mencatat $195,71 juta dalam volume 24 jam. Setelah itu, volume perdagangan 7 hari dan 24 jam Orca masing-masing berada di $1,61 miliar dan $393,92 juta.

Kemudian yang terakhir namun tidak kalah penting, dengan $936 juta dalam volume mingguan dan $137,70 juta dalam volume perdagangan 1 hari, Aster adalah DEX terkemuka ke-8. Di akhir daftar, Hyperliquid berdiri dengan volume perdagangan mingguannya mencapai $913 juta, sejajar dengan $153,80 juta dalam volume 24 jam.