Tidak Ada IPO untuk Ripple – Momentum XRP Meningkat Seiring Kenaikan Arus Masuk ETF

Kesuksesan penggalangan dana baru-baru ini mungkin telah memicu ekspektasi pencatatan publik, tetapi pesan Ripple adalah bahwa IPO sama sekali tidak sesuai dengan rencana mereka saat ini.

Poin-Poin Penting Ripple dengan tegas menolak IPO, dengan alasan akses kuat ke modal swasta dan tidak memerlukan likuiditas pasar publik.

XRP telah rally tajam, dengan indikator teknis dan komentar analis menunjukkan struktur pasar yang konstruktif.

Arus ETF menunjukkan meningkatnya minat pada produk XRP, meskipun arus dana kripto yang lebih luas masih beragam.

Dalam komentar yang dibagikan selama penampilan baru-baru ini dengan Bloomberg, Monica Long memperjelas bahwa perusahaan melihat sedikit manfaat strategis dalam go public. Dia membingkai IPO sebagai alat untuk perusahaan yang membutuhkan likuiditas atau akses investor yang lebih luas, yang keduanya tidak kurang dimiliki Ripple. Dengan permintaan pasar swasta yang kuat dan neraca yang solid, perusahaan lebih memilih untuk tetap fleksibel dan fokus pada eksekusi daripada terikat pada ekspektasi pasar publik.

Modal Swasta di Atas Pasar Publik

Sikap tersebut mengikuti putaran pendanaan swasta Ripple senilai $500 juta yang diselesaikan akhir tahun lalu, sebuah kesepakatan yang dilaporkan mengangkat valuasi perusahaan menjadi sekitar $40 miliar. Dibandingkan dengan patokan internal sebelumnya yang terkait dengan pembelian kembali saham, lonjakan tersebut cukup substansial, menggarisbawahi betapa besar kepercayaan investor telah tumbuh tanpa perlu debut bursa saham.

Menurut Long, struktur kesepakatan dirancang untuk melindungi investor dari sisi negatif sambil tetap menjaga kontrol strategis dengan tegas di tangan Ripple. Tetap swasta, katanya, memungkinkan manajemen untuk mengalokasikan modal secara lebih agresif untuk membangun produk di sekitar XRP dan memperluas solusi pembayaran tingkat perusahaan, daripada mengelola opsi pendapatan kuartalan.

Aksi Harga XRP Mendapatkan Momentum

Sementara strategi korporat Ripple tetap tegas bersifat swasta, XRP sendiri sama sekali tidak tenang. Token tersebut telah mengalami pemulihan tajam dalam beberapa minggu terakhir, rally lebih dari 20 persen selama tujuh hari terakhir dan baru-baru ini diperdagangkan di sekitar zona $2,28–$2,30. Pergerakan terbaru mengikuti basis yang berkepanjangan, dengan harga berakselerasi lebih tinggi pada volume yang mengembang sebelum sedikit mendingin.

Indikator momentum mencerminkan lonjakan tersebut, dengan RSI mendorong ke wilayah overbought dan MACD tetap positif, menunjukkan pembeli masih mengendalikan bahkan saat konsolidasi jangka pendek terjadi.

Arus ETF dan Angin Teknis yang Menguntungkan

Data arus telah menambahkan lapisan dukungan lainnya. Pada 6 Januari, produk terkait XRP mencatat arus masuk bersih sekitar $19 juta, menonjol pada hari ketika ETF Bitcoin mengalami arus keluar yang cukup besar dan produk Ethereum menarik sebagian besar permintaan institusional. Kontras tersebut menunjukkan minat yang berkembang dan terarah pada XRP daripada hanya selera risiko berbasis luas.

BACA LEBIH LANJUT: Yuan Digital Mengambil Peran Utama dalam Agenda Keuangan China 2026

Dari perspektif teknis, analis Credible Crypto menunjukkan pada setup "triple tap" yang selesai pada XRP, menggambarkan breakout baru-baru ini sebagai resolusi bullish yang sempurna. Pandangannya menunjukkan bahwa bahkan jika pullback jangka pendek muncul, struktur yang lebih luas mendukung kelanjutan daripada pembalikan tren penuh.

Eksekusi Pertama, Bukan Simbol Ticker

Secara keseluruhan, gambarannya adalah divergensi antara strategi korporat Ripple dan perilaku pasar XRP. Sementara kepemimpinan memprioritaskan pengembangan produk, akuisisi, dan eksekusi jangka panjang jauh dari pasar publik, XRP terus menarik minat spekulatif dan institusional melalui aksi harga, arus ETF, dan struktur teknis yang membaik. Untuk Ripple, tetap swasta adalah tentang kontrol dan kecepatan. Untuk XRP, pasar tampaknya fokus pada momentum dan potensi kenaikan.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Tidak Ada IPO untuk Ripple – Momentum XRP Meningkat saat Arus Masuk ETF Naik muncul pertama kali di Coindoo.