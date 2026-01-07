Arus ETF Bitcoin berubah negatif setelah awal 2026 yang eksplosif

Arus keluar ETF Bitcoin kembali setelah awal 2026 yang luar biasa

Penjualan yang dipimpin Fidelity mengimbangi lonjakan ETF Bitcoin awal tahun

ETF Ethereum, XRP dan Solana masih menarik arus masuk baru

Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot AS kembali ke wilayah negatif pada hari Selasa, mengakhiri periode singkat arus masuk kuat yang menandai hari-hari pembukaan 2026.

Menurut data dari SoSoValue, ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih $243 juta pada hari Selasa, menandai hari pertama arus agregat negatif tahun ini.

Pembalikan ini terjadi setelah awal tahun yang kuat, di mana produk-produk tersebut menarik lebih dari $1,16 miliar dalam arus masuk bersih di dua sesi perdagangan pertama.

Fidelity dan Grayscale mendorong arus keluar

Penarikan dipimpin oleh Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) milik Fidelity, yang melihat $312,24 juta keluar dari dana pada hari Selasa.

Bitcoin Trust (GBTC) unggulan Grayscale juga mencatat penarikan yang signifikan, dengan arus keluar bersih $83,07 juta. Bitcoin Mini Trust Grayscale melihat tambahan $32,73 juta meninggalkan produk tersebut.

Dana yang dikelola oleh Ark & 21Shares dan VanEck juga mencatat arus keluar bersih selama sesi, berkontribusi pada total negatif keseluruhan untuk hari itu.

Tekanan jual sebagian diimbangi oleh permintaan berkelanjutan untuk iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock, yang menerima $228,66 juta pada hari Selasa.

Tanggal IBIT FBTC BITB ARKB BTCO EZBC BRRR HODL BTCW GBTC BTC Total 06 Jan 2026 228.7 -312.2 0.0 -29.5 0.0 0.0 0.0 -14.4 0.0 -83.1 -32.7 -243.2 05 Jan 2026 372.5 191.2 38.5 36.0 15.0 13.6 7.2 5.3 0.0 0.0 17.9 697.2 02 Jan 2026 287.4 88.1 41.5 6.7 4.5 13.0 0.0 8.3 0.0 15.4 6.4 471.3 31 Dec 2025 -99.0 -66.6 -13.8 -76.5 0.0 -5.1 0.0 -6.8 0.0 -69.1 -11.2 -348.1 30 Dec 2025 143.7 78.6 13.9 109.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.3 355.1

IBIT adalah satu-satunya ETF bitcoin spot AS yang mencatat arus masuk bersih selama sesi.

Meskipun terjadi pembalikan satu hari, IBIT tetap menjadi pemain terbaik di awal tahun.

Selama tiga hari perdagangan pertama tahun 2026, dana tersebut telah menarik kumulatif $888 juta dalam arus masuk bersih, menggarisbawahi posisi dominannya di pasar.

ETF Ethereum dan altcoin melawan tren

Sementara ETF Bitcoin mengalami penebusan, produk terkait kripto lainnya terus menarik modal.

ETF Ethereum spot AS mencatat arus masuk bersih $114,7 juta pada hari Selasa, meskipun beberapa produk dari Grayscale dan Fidelity mengalami arus keluar.

ETF yang fokus pada altcoin juga tetap di wilayah positif.

ETF XRP menambahkan arus masuk bersih $19 juta, sementara ETF Solana melihat $9 juta mengalir ke produk tersebut, menyoroti minat investor yang berkelanjutan di luar Bitcoin meskipun volatilitas pasar yang lebih luas.

Awal yang eksplosif masih membentuk narasi 2026

Arus keluar Selasa terjadi setelah apa yang merupakan pembukaan tahun yang sangat kuat untuk ETF Bitcoin.

Hanya dalam dua hari perdagangan pertama tahun 2026, ETF Bitcoin spot AS menarik lebih dari $1,2 miliar dalam arus masuk bersih, menempatkan sektor ini pada jalur untuk tahun yang berpotensi memecahkan rekor jika momentum berlanjut.

"ETF Bitcoin spot memasuki 2026 seperti singa," kata analis ETF senior Bloomberg Eric Balchunas pada hari Selasa.

Balchunas mencatat bahwa arus masuk melebihi $1,2 miliar hanya dalam dua hari, dengan hampir semua dana berpartisipasi.

WisdomTree Bitcoin Fund adalah satu-satunya pengecualian, katanya.

Dia menambahkan bahwa mempertahankan laju ini akan menyiratkan arus masuk tahunan sekitar $150 miliar, atau sekitar 600% lebih banyak dari total arus masuk yang dicatat pada tahun 2025.

"Saya sudah bilang jika mereka bisa menerima $22 miliar saat hujan, bayangkan saat matahari bersinar," kata Balchunas.

ETF bitcoin spot AS menarik arus masuk bersih $21,4 miliar pada tahun 2025, turun dari $35,2 miliar pada tahun 2024.

IBIT milik BlackRock menyumbang mayoritas arus masuk tahun lalu.

Momentum meningkat tajam pada hari Senin, ketika ETF bitcoin mencatat arus masuk bersih $697 juta — asupan satu hari terbesar dalam tiga bulan — saat harga Bitcoin kembali dan bertahan di atas level $90.000 setelah akhir tahun 2025 yang bergejolak.

Menambah momentum sektor, Morgan Stanley mengungkapkan dalam pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Selasa bahwa mereka berencana meluncurkan ETF Bitcoin dan Solana.

Menurut pengajuan tersebut, usulan Morgan Stanley Bitcoin Trust akan menjadi kendaraan pasif yang dirancang untuk melacak harga spot bitcoin dan tidak akan menggunakan leverage atau derivatif.