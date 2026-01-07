Penambang Bitcoin mengubah rumah kaca tomat dengan proyek panas limbah 3MW

Proyek percontohan 3MW Canaan di Manitoba menggunakan kembali panas limbah rig Avalon untuk menghangatkan rumah kaca tomat Bitforest, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Produsen perangkat keras penambangan Bitcoin Canaan mengumumkan rencana untuk mengubah panas yang dihasilkan dari operasi penambangan menjadi sumber pemanas untuk budidaya tomat di Kanada, menurut pernyataan perusahaan.

Perusahaan ini mengungkapkan kemitraan dengan Bitforest Investment di Manitoba untuk mengembangkan program percontohan 3 megawatt yang bertujuan menggunakan kembali energi termal dari mesin penambangan untuk mendukung operasi rumah kaca pertanian.

Proyek ini melibatkan pemulihan panas yang dihasilkan oleh mesin penambangan Avalon A1566HA-460T dan menggunakannya sebagai sumber energi tambahan untuk fasilitas rumah kaca. Program percontohan 24 bulan memanfaatkan sistem pendingin cairan Canaan untuk menangkap energi termal dan memanaskan air yang mengalir ke boiler listrik rumah kaca, mengurangi kebutuhan energi secara keseluruhan, kata perusahaan.

Nangeng Zhang, Chairman dan CEO Canaan, mengatakan tujuannya lebih dari sekadar memasang peralatan untuk satu proyek. Perusahaan bertujuan menciptakan model berbasis data yang dapat direplikasi yang akan memungkinkan pengukuran, pemodelan, dan penskalaan pemulihan panas untuk penggunaan pertanian di iklim dingin, menurut Zhang.

Sistem ini terintegrasi dengan operasi rumah kaca Bitforest dengan mendaur ulang panas dari peralatan penambangan yang seharusnya terbuang, mengurangi ketergantungan pada boiler berbahan bakar fosil. Canaan akan memasang 360 unit berpendingin cairan sebagai bagian dari inisiatif ini. Bitforest mengoperasikan fasilitas produksi tomat di Manitoba.

Langkah ini mengikuti inisiatif lingkungan serupa di sektor penambangan cryptocurrency. Phoenix Group mengumumkan fasilitas 30 megawatt di Ethiopia yang ditenagai oleh energi hidroelektrik pada bulan November, menurut laporan industri.