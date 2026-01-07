BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Nike Steps Away From Web3 With RTFKT Exit pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Nike diam-diam telah menjual anak perusahaan produk digitalnya RTFKT, yangPostingan Nike Steps Away From Web3 With RTFKT Exit pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Nike diam-diam telah menjual anak perusahaan produk digitalnya RTFKT, yang

Nike Mundur dari Web3 dengan Keluar dari RTFKT

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/07 18:21
Particl
PART$0.251+3.08%
EPNS
PUSH$0.01112+1.36%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.0294-0.59%
Notcoin
NOT$0.0006511-8.03%
Movement
MOVE$0.03872+5.33%
Nike Mundur dari Web3 dengan Keluar dari RTFKT

Postingan Nike Mundur dari Web3 dengan Keluar dari RTFKT pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Nike secara diam-diam telah menjual anak perusahaan produk digitalnya RTFKT, yang diakuisisi pada tahun 2021 sebagai bagian dari ekspansi ke NFT dan sneaker virtual, menandai berakhirnya layanan Web3 yang diumumkan awal tahun 2025. Pembeli dan syarat-syaratnya tidak diungkapkan, namun langkah ini terjadi di tengah pergeseran strategis yang lebih luas di Nike. Laporan penjualan tersebut memicu lonjakan 195% dalam aktivitas pasar RTFKT. Menyusul berita penjualan tersebut, harga floor NFT Clone X melonjak signifikan, memicu optimisme baru di kalangan pemegang dan trader.

Peluang Pasar
Logo Particl
Harga Particl(PART)
$0.2508
$0.2508$0.2508
+2.99%
USD
Grafik Harga Live Particl (PART)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40