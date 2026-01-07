Postingan Nike Mundur dari Web3 dengan Keluar dari RTFKT pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Nike secara diam-diam telah menjual anak perusahaan produk digitalnya RTFKT, yang diakuisisi pada tahun 2021 sebagai bagian dari ekspansi ke NFT dan sneaker virtual, menandai berakhirnya layanan Web3 yang diumumkan awal tahun 2025. Pembeli dan syarat-syaratnya tidak diungkapkan, namun langkah ini terjadi di tengah pergeseran strategis yang lebih luas di Nike. Laporan penjualan tersebut memicu lonjakan 195% dalam aktivitas pasar RTFKT. Menyusul berita penjualan tersebut, harga floor NFT Clone X melonjak signifikan, memicu optimisme baru di kalangan pemegang dan trader.
