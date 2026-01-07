RAKBank Bergabung dalam Dorongan Stablecoin UEA saat Bank-Bank Bergerak Onchain

Persetujuan ini menandakan bahwa CBUAE telah mendukung rencana stablecoin bank secara prinsip, menunggu penyelesaian persyaratan regulasi dan operasional akhir. Sebagai bank yang sudah dilisensikan dan diawasi oleh bank sentral, RAKBank kini harus memenuhi kondisi tersebut sebelum melanjutkan penerbitan langsung.

Poin-poin penting RAKBank telah menerima persetujuan prinsip, bukan otorisasi final, untuk menerbitkan stablecoin yang didukung dirham.

Token akan sepenuhnya didukung 1:1 oleh dirham yang disimpan dalam akun terpisah dan teregulasi.

Kontrak pintar yang diaudit dan atestasi cadangan real-time menjadi inti dari desain.

Langkah ini memperdalam partisipasi bank tradisional dalam ekosistem stablecoin UEA.

Menurut siaran pers yang dibagikan pada hari Rabu, stablecoin yang akan datang akan sepenuhnya didukung satu-ke-satu oleh dirham yang disimpan dalam akun terpisah dan teregulasi. Token akan diatur oleh kontrak pintar yang diaudit dan didukung oleh atestasi cadangan real-time, sejalan dengan penekanan UEA pada transparansi dan stabilitas keuangan dalam desain aset digital.

Inisiatif ini menandai fase baru dalam strategi aset digital RAKBank, membangun di atas langkah 2025-nya untuk mengizinkan pelanggan ritel memperdagangkan cryptocurrency melalui mitra pialang yang teregulasi. Raheel Ahmed, chief executive officer grup RAKBank, menggambarkan persetujuan prinsip sebagai "pencapaian penting," menekankan bahwa pendekatan bank terhadap aset digital berpusat pada inovasi yang "bertanggung jawab, teregulasi, dan dibangun atas kepercayaan."

Kerangka kerja aset digital multi-pilar UEA

Rencana stablecoin RAKBank berada dalam rezim aset digital UEA yang lebih luas dan berlapis-lapis. Pengawasan didistribusikan di beberapa otoritas, termasuk CBUAE, Abu Dhabi Global Market, Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai, dan regulator federal serta zona bebas lainnya. Bersama-sama, badan-badan ini telah membentuk aturan untuk stablecoin, penyedia layanan aset virtual, dan produk keuangan yang ditokenisasi.

Dalam kerangka kerja ini, token pembayaran yang direferensikan dirham dipandang oleh pembuat kebijakan sebagai alat untuk memodernisasi pembayaran domestik, mendukung inisiatif ekonomi digital, dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas di pasar yang padat pengiriman uang.

Melampaui penerbit asli kripto

Dorongan stablecoin UEA tidak lagi terbatas pada perusahaan asli kripto. Operator telekomunikasi e& (Etisalat) sedang menguji coba stablecoin dirham teregulasi di bawah merek AE Coin untuk pembayaran tagihan, sementara penerbit internasional juga telah mengamankan pijakan regulasi. Circle telah mendapatkan persetujuan di Abu Dhabi untuk USDC, dan Ripple telah melakukan hal yang sama untuk Ripple USD, menargetkan kasus penggunaan institusional dan ekspansi regional.

Ras Al Khaimah sendiri memposisikan diri sebagai hub Web3 dan ekonomi digital. Melalui RAK DAO, emirat telah memperkenalkan kerangka kerja DARe yang memberikan organisasi otonom terdesentralisasi status hukum formal dan meluncurkan akselerator "Builder's Oasis" yang didukung oleh dana $2 juta untuk startup kecerdasan buatan, gaming, dan blockchain.

Pertanyaan terbuka tentang infrastruktur dan adopsi

Meskipun momentum regulasi terus tumbuh, pertanyaan kunci tetap belum terjawab. RAKBank belum mengungkapkan infrastruktur blockchain mana yang akan digunakan stablecoin dirhamnya, seberapa interoperabel dengan jalur stablecoin global yang ada, atau bagaimana aturan federal dan zona bebas akan berinteraksi setelah bank mulai menyelesaikan aliran dunia nyata secara onchain.

Adopsi juga tetap tidak pasti. Sementara regulator dan institusi memposisikan diri untuk masa depan yang ditokenisasi, penggunaan luas stablecoin yang didukung dirham kemungkinan akan bergantung pada integrasi produk konkret dan insentif ekonomi yang jelas bagi korporasi dan konsumen untuk mengadopsinya dalam alur kerja pembayaran, perbendaharaan, dan pengiriman uang sehari-hari.

