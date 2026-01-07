NCC: Operator telekomunikasi memasang 2.800 menara baru dan yang ditingkatkan pada tahun 2025

Komisi Komunikasi Nigeria (NCC) telah mengungkapkan bahwa operator telekomunikasi Nigeria meluncurkan 2.800 menara pada tahun 2025. Langkah ini merepresentasikan upaya berkelanjutan untuk memperkuat cakupan jaringan dan penetrasi internet secara nasional.

Dalam pidato tahun baru, Wakil Ketua Eksekutif/Chief Executive Officer komisi, Dr Aminu Maida, mencatat bahwa pengembangan ini merupakan bagian dari strategi investasi untuk ekspansi jaringan dan peningkatan layanan sehari-hari bagi jutaan pelanggan Nigeria. Dia menunjukkan bahwa peningkatan ini sejalan dengan dorongan untuk ekonomi digital senilai $1 triliun pada tahun 2030.

2.800 menara tersebut terdiri dari infrastruktur baru dan yang ditingkatkan yang digunakan untuk meningkatkan tulang punggung digital dan mendukung layanan jaringan yang andal.

Bagi operator telekomunikasi, peluncuran ini terjadi pada saat mereka menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperbaiki kualitas layanan. Ekspektasi ini awalnya dipicu setelah persetujuan penyesuaian tarif telekomunikasi sebesar 50% pada Januari 2025.

Pengembangan ini juga terjadi di tengah laporan berkelanjutan pengguna tentang kecepatan lambat, panggilan terputus, dan pemadaman di berbagai jaringan. Penempatan situs baru dan peningkatan infrastruktur adalah upaya untuk mengurangi tekanan pada menara yang ada dan meningkatkan penyampaian layanan mereka untuk kinerja yang lebih baik.

Dr Aminu Maida, EVC NCC

Pimpinan NCC mengakui bahwa peningkatan tersebut telah menghasilkan perbaikan dalam industri telekomunikasi Nigeria. Pelanggan broadband tumbuh sebesar 6% dari sekitar 96,3 juta menjadi lebih dari 109,6 juta antara Desember 2024 dan Desember 2025. Selama periode tersebut, penetrasi broadband melonjak dari 44,43% menjadi 50,58%, melampaui setengah untuk pertama kalinya.

"Komitmen kami terhadap sektor komunikasi yang sehat juga berarti memastikan bahwa layanan memberikan nilai yang adil, sementara pasar tetap layak secara komersial untuk investasi dan ekspansi berkelanjutan," katanya dalam pernyataan tersebut.

Setelah tahun 2025, peningkatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penetrasi broadband, mengurangi kemacetan jaringan, dan mendukung layanan digital di sektor-sektor utama seperti keuangan, pendidikan, dan pertanian. Ini juga sejalan dengan rencana nasional jangka panjang untuk memperdalam penyebaran 4G dan 5G sambil mempersiapkan investasi masa depan.

Telekomunikasi Nigeria: Peningkatan infrastruktur tambahan menanti

Dalam upaya berkelanjutannya untuk meningkatkan pengalaman jaringan, Pimpinan NCC mencatat bahwa Project Bridge (penyebaran serat optik 90.000km) yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi, Inovasi dan Ekonomi Digital, Dr Bosun Tijani, akan mempromosikan layanan broadband secara nasional.

Selain itu, Dr Aminu menjelaskan bahwa komisi dan pemangku kepentingan akan memperdalam ekspansi cakupan, terutama untuk komunitas yang kurang terlayani dan tidak terlayani. Dia mencatat bahwa ini akan diwujudkan dengan menyelaraskan aturan yang jelas dan strategi pemantauan.

Sebagai bagian dari penyebaran infrastruktur, Dewan Eksekutif Federal baru-baru ini menyetujui penyebaran nasional 4.000 menara telekomunikasi baru. Keputusan ini menandai salah satu dorongan infrastruktur terbesar yang bertujuan untuk menutup kesenjangan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas yang lebih baik.

Infrastruktur yang diperluas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi bisnis kecil, mendukung pertumbuhan start-up teknologi, dan membuka peluang baru di wilayah yang kurang terlayani.

