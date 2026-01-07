Mengapa Kripto Turun Hari Ini? – 7 Januari 2026

Pasar kripto turun hari ini, dengan kapitalisasi pasar cryptocurrency turun 1,6% menjadi $3,24 triliun. Saat ini, 65 dari 100 koin teratas telah turun selama 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, total volume perdagangan kripto mencapai $150 miliar.

TLDR: Kapitalisasi pasar kripto turun 1,6% (Rabu pagi, UTC);

65 dari 100 koin teratas dan 9 dari 10 koin teratas turun hari ini;

BTC turun 1,9% menjadi $91.799, dan ETH turun 0,5% menjadi $3.211;

Pernyataan The Fed AS bersifat dovish;

Gubernur The Fed Stephen Miran mengatakan kebijakan suku bunga saat ini 'jelas restriktif';

Pasar kripto berfokus pada apakah ekspektasi likuiditas mengalami titik balik substantif;

DOJ AS melikuidasi 57 BTC yang disita dari pengembang Samourai Wallet;

MSCI sedang mempertimbangkan untuk mengecualikan perusahaan treasury aset digital dari indeks ekuitasnya;

ETF spot BTC AS mencatat arus keluar sebesar $243,24 juta, sementara ETF spot ETH mencatat arus masuk sebesar $114,74 juta;

Permintaan ETF yang diperbarui secara stabil menyerap pasokan yang beredar;

Sentimen pasar kripto berhenti dalam zona netral.



Pemenang & Pecundang Kripto

Pada saat penulisan Rabu pagi, 9 dari 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar telah mengalami penurunan harga selama 24 jam terakhir.

Bitcoin (BTC) turun 1,9% sejak kemarin pada waktu yang sama, saat ini diperdagangkan di $91.799.

Ethereum (ETH) turun 0,5%, sekarang diperdagangkan di $3.211.

Penurunan terbesar dalam kategori ini pada saat penulisan adalah 4,7% oleh XRP, saat ini berada di $2,25.

Diikuti oleh penurunan BTC sebesar 1,9%, dan kemudian Dogecoin (DOGE) sebesar 1,6% ke harga $0,1483.

Tron (TRX) sering berlawanan dengan arus, dan hal ini terjadi hari ini juga. Ini adalah satu-satunya koin hijau, naik 1,1% dan diperdagangkan di $0,2944.

Di antara 100 koin teratas, 65 mencatat penurunan. Provenance Blockchain (HASH) adalah satu-satunya dengan persentase merah dua digit. Turun 10,3% menjadi $0,02686.

Mantle (MNT) berikutnya, dengan penurunan 5,9%, diperdagangkan di $1,05.

Adapun koin hijau, Hyperliquid (HYPE) dan MemeCore (M) naik 3,4% dan 3,2% menjadi $27,42 dan $1,68, secara berturut-turut.

Sisanya dalam daftar pendek ini mengalami apresiasi 1,1% dan kurang per koin.

Sementara itu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah melikuidasi 57 BTC yang disita dari pengembang Samourai Wallet melalui Coinbase Prime pada 3 November 2025.

Senator Cynthia Lummis telah mengkritik langkah ini, mengatakan Amerika Serikat "tidak mampu menyia-nyiakan aset strategis ini sementara negara-negara lain mengakumulasi bitcoin. Saya sangat khawatir tentang laporan ini," tambahnya.

'Pernyataan Dovish The Fed AS'

Pada hari Selasa, Gubernur Federal Reserve AS Stephen Miran mengatakan bahwa kebijakan suku bunga saat ini "jelas restriktif." Ada justifikasi untuk pemotongan suku bunga "jauh melebihi 100 basis poin" pada tahun 2026, tambahnya.

Menurut analis Bitunix, "pernyataan tersebut jelas dovish dan sangat kontras dengan pandangan yang dipegang oleh beberapa pejabat yang percaya kebijakan sudah mendekati netral, menggarisbawahi perbedaan internal yang melebar dalam Federal Reserve mengenai prospek ekonomi dan sikap kebijakan yang tepat."

Mereka berpendapat bahwa,

Sementara itu, Fabian Dori, CIO di Sygnum, mengomentari permintaan ETF yang baru saja diperbarui, dengan alasan bahwa itu "semakin relevan untuk struktur pasar."

Permintaan ETF secara stabil menyerap pasokan yang beredar, kata Dori. Ini menunjukkan potensi shock permintaan jangka panjang, bukan arus spekulatif jangka pendek.

Selain itu, perkembangan regulasi terbaru "memperkuat partisipasi yang secara struktural lebih tinggi dari alokator institusional daripada arus masuk taktis." Ini termasuk hambatan yang lebih rendah untuk meluncurkan ETF kripto.

Menurut Dori, pergeseran ini adalah bagian dari "perdagangan debasement" yang lebih luas, dengan institusi semakin merelokasi ke aset langka dan non-dilutif seperti Bitcoin. Selain itu, bank-bank besar AS, termasuk Bank of America dan Morgan Stanley, memperluas akses ke ETF spot Bitcoin di tengah meningkatnya utang negara dan ketidakpastian inflasi yang persisten, kata sebuah email.

Level & Peristiwa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Pada saat penulisan Rabu pagi, BTC berada di $91.799. Ini adalah hari perdagangan yang cukup bergejolak untuk koin tersebut.

Awalnya turun dari tertinggi intraday $94.343 ke terendah $91.544. Kemudian pulih ke level $93.600 sebelum turun hampir ke terendah intraday lagi.

Jika koin ini mempertahankan level $91.000, mungkin akan segera melihat kenaikan lagi menuju $94.000 dan $96.000. Tetapi jika BTC jatuh di bawah $90.000, bisa terseret kembali ke level $85.000.

Grafik Harga Bitcoin. Sumber: TradingView

Ethereum saat ini diperdagangkan di $3.211. Ini juga mengalami beberapa pemulihan dan penurunan yang lebih besar selama 24 jam terakhir.

Naik beberapa kali menuju tertinggi intraday $3.300 sebelum turun menuju terendah intraday $3.196.

ETH bisa menuju level sub-$3.100, diikuti oleh pullback menuju $2.900. Namun, jika bertahan, mungkin melanjutkan dorongan terbaru ke atas menuju $3.600 dan $3.800.

Sementara itu, sentimen pasar kripto tetap tidak berubah selama dua hari terakhir, masih bertahan kuat di wilayah netral.

Indeks ketakutan dan keserakahan kripto berada di 49 hari ini, sama seperti kemarin. Beberapa optimisme tetap ada, tetapi kehati-hatian meningkat.

Terutama, metrik ini telah keluar dari zona ketakutan hanya selama seminggu sekarang, sejak awal tahun ini, jadi akan menarik untuk melihat ke arah mana ia akan bergerak setelah jeda terbaru ini.

ETF BTC Merah, ETF ETH Pertahankan Tren Hijau

Setelah beberapa hari mengalami peningkatan, exchange-traded funds (ETF) spot BTC AS mencatat arus negatif. Pada hari Selasa, total arus keluar sebesar $243,24 juta. Dengan ini, total arus masuk bersih menurun menjadi $57,54 miliar.

Satu dari dua belas ETF BTC mencatat arus masuk, dan lima mencatat arus keluar. BlackRock mencatat satu-satunya arus masuk sebesar $228,66 juta.

Arus keluar tertinggi adalah Fidelity sebesar $312,24 juta, diikuti oleh Grayscale sebesar $115,8 juta.

Namun, ETF ETH AS mencatat hari lain dengan arus positif pada 6 Januari, untuk hari ketiga berturut-turut, dengan $114,74 juta. Total arus masuk bersih meningkat sedikit menjadi $12,79 miliar.

Dari sembilan dana, tiga mencatat arus masuk, dan tiga mencatat arus keluar. BlackRock mencatat arus masuk sebesar $198,8 juta. Diikuti oleh 21Shares dan Bitwise dengan $1,62 juta dan $1,39 juta, secara berturut-turut.

Di sisi lain, Grayscale mencatat arus keluar sebesar $85,45 juta secara total pada hari Selasa, diikuti oleh Fidelity sebesar $1,62 juta.

Sementara itu, penyedia indeks MSCI berencana mengecualikan yang disebut perusahaan treasury aset digital dari indeks ekuitasnya.

"Membedakan antara perusahaan investasi dan perusahaan lain yang memegang aset non-operasi, seperti aset digital, sebagai bagian dari operasi inti mereka daripada untuk tujuan investasi memerlukan penelitian dan konsultasi lebih lanjut dengan pelaku pasar," kata MSCI.

FAQ Cepat

Apakah kripto bergerak dengan saham hari ini?

Pasar kripto mencatat kerugian selama 24 jam terakhir. Sementara itu, pasar saham AS melanjutkan tren hijau, menutup sesi Selasa dengan tajam lebih tinggi. Pada waktu penutupan Selasa, 6 Januari, S&P 500 naik 0,62%, Nasdaq-100 naik 0,94%, dan Dow Jones Industrial Average naik 0,99%.

Apakah penurunan ini berkelanjutan?

Ini adalah penurunan yang lebih kecil, dan pasar dapat bergerak ke arah mana pun dari titik ini. Sementara analis berpendapat bahwa masih ada ruang bagi harga untuk meluas lebih tinggi, arahnya mungkin tergantung pada faktor-faktor makroekonomi jangka pendek.