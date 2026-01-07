Bagaimana Ethiopia, Somalia dan Djibouti membangun pusat kekuatan digital Afrika yang terabaikan

Perhatian global tetap tertuju pada M-PESA Kenya dan unicorn fintech Nigeria karena mereka menawarkan kisah skala yang jelas. Namun, kisah yang lebih tenang telah terungkap di Tanduk Afrika. Ethiopia, Somalia, dan Djibouti, yang semuanya beroperasi di bawah tekanan struktural dan politik yang parah, telah mengembangkan sistem digital dalam ekonomi yang terkena dampak konflik, masing-masing mengambil rute yang berbeda yang dibentuk oleh kendala lokal.

Kemajuan mereka menantang asumsi yang telah lama dipegang tentang di mana pasar digital dapat berakar dan menandakan perubahan dalam cara aktivitas ekonomi dapat menyebar di seluruh Afrika Timur.

Tiga negara Tanduk Afrika sedang membangun sistem digital di bawah tekanan dan dengan cara yang bertentangan dengan narasi teknologi Afrika yang sudah dikenal. Ethiopia, Somalia, dan Djibouti menunjukkan bahwa skala, kepercayaan, dan konektivitas dapat muncul dari kontrol negara, improvisasi swasta, atau pembangunan infrastruktur murni, dengan konsekuensi terhadap bagaimana pertumbuhan dan kekuasaan didistribusikan di seluruh Afrika Timur.

Ambisi yang dipimpin negara Ethiopia bertemu realitas pasar

Upaya Ethiopia untuk memodernisasi ekonominya melalui digitalisasi saat ini terjebak antara strategi Digital Ethiopia 2025 dan realitas warisan yang dipimpin negara.

Meskipun data menunjukkan negara dalam transisi, gesekan antara petahana negara dan pendatang pasar baru mengungkapkan proses liberalisasi yang terhenti di bawah beratnya sendiri. Penetrasi internet, meskipun meningkat menjadi 19% pada awal 2025, tetap menjadi metrik yang sederhana untuk negara dengan skala ini; pergeseran yang lebih konsekuensial terjadi pada lapisan struktural konektivitas dan identitas digital.

Berakhirnya monopoli Ethio Telecom dimaksudkan untuk membawa lebih banyak pemain ke pasar, namun lapangan bermain tetap secara struktural miring. Sejak masuknya pada 2021, Safaricom Ethiopia telah mengerahkan modal $2,27 miliar, tetapi penilaian Bank Dunia 2025 menyoroti hambatan yang signifikan. Misalnya, Safaricom telah dipaksa untuk membangun sendiri 60% situsnya karena kurangnya rezim infrastruktur akses terbuka. Pada saat yang sama, petahana milik negara memanfaatkan skalanya untuk subsidi silang data melalui pendapatan suara.

Ini menjaga tarif pada maksimum 4,5 GB per $1, titik harga yang menantang ekonomi unit pesaing swasta. Meskipun ada hambatan ini, koneksi seluler mencapai 85,4 juta pada awal 2025, menyediakan dasar teknis untuk ekonomi digital yang diproyeksikan berkontribusi $10 miliar terhadap PDB pada 2028.

Sementara telekomunikasi menarik berita utama, pergeseran paling signifikan adalah peluncuran Fayda, sistem ID biometrik yang berfungsi sebagai lapisan autentikasi untuk Infrastruktur Publik Digital Ethiopia. Pada pertengahan 2025, pendaftaran melampaui 12 juta, dengan sistem yang sudah terintegrasi di 12 institusi federal.

Lonjakan keuangan seluler melengkapi tulang punggung digital ini. Produk mobile money Ethio Telecom, telebirr, mencatat 72 juta pelanggan pada pertengahan 2025. Namun, ekosistem tetap terfragmentasi. Keberhasilan dividen digital Ethiopia sekarang tergantung pada kejelasan regulasi, khususnya, interkoneksi berbasis biaya dan pemisahan infrastruktur negara dari operator negara. Tanpa reformasi ini, negara berisiko mengembangkan ekonomi digital yang berskala besar tetapi kurang kedalaman kompetitif.

Somalia mengeksplorasi inovasi swasta dalam ketiadaan negara

Somalia adalah negara dengan negara yang secara historis diabaikan yang mengelola salah satu ekonomi digital paling canggih di Afrika. Dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh keruntuhan perbankan sentral pada 1991, perusahaan telekomunikasi swasta telah secara efektif mengisi kekosongan, membangun infrastruktur mobile money yang sekarang memproses sekitar 650 juta transaksi setiap tahun.

Bernilai diperkirakan $8 miliar, aliran digital ini mewakili 36% dari PDB negara. Di negara di mana 83% orang dewasa penduduk perkotaan bertransaksi melalui dompet seluler untuk segala hal mulai dari tagihan utilitas hingga makanan jalanan, uang tunai jarang digunakan.

Lonjakan digital ini adalah mekanisme bertahan hidup daripada pilihan kebijakan. Tanpa sektor perbankan komersial yang berfungsi, operator telekomunikasi seperti Hormuud dan Telesom yang berbasis di Somaliland melangkah masuk untuk memfasilitasi remitansi diaspora tahunan $2 miliar yang menopang ekonomi.

Pada awal 2025, ekosistem swasta yang terfragmentasi ini memulai formalisasi besar pertamanya. Bank Sentral Somalia meluncurkan Somalia Instant Payment System (SIPS), memperkenalkan standar kode QR nasional (SOMQR) untuk menjembatani kesenjangan antara dompet seluler yang terisolasi dan sektor perbankan yang muncul. Interoperabilitas teknis ini adalah upaya kredibel pertama pemerintah untuk menegaskan pengawasan regulasi atas lanskap keuangan yang telah lama hanya diamati.

Konektivitas mengikuti jalur lompatan sektor swasta yang serupa. Pada April 2025, Otoritas Komunikasi Nasional Somalia memberikan Starlink lisensi operasional dalam salah satu persetujuan regulasi tercepat di benua ini.

Internet satelit telah memperluas cakupan kecepatan tinggi ke wilayah pedesaan terpencil yang tidak dapat dijangkau dengan aman oleh ISP tradisional dengan melewati infrastruktur terestrial yang sering menjadi sasaran atau "dipajaki" oleh kelompok militan seperti al-Shabaab.

Sementara al-Shabaab, kelompok militan, sering membom menara telekomunikasi, ia secara bersamaan mengeksploitasi rel digital yang sama untuk aliran keuangan dan propagandanya sendiri. Keberhasilan digital Somalia mencerminkan sektor swasta yang tangguh yang mampu beroperasi dalam kekosongan regulasi; namun, transisi ke sistem yang dikelola negara akan menguji apakah institusi formal dapat mengikuti kecepatan pasar.

Djibouti adalah negara kecil dengan infrastruktur strategis

Djibouti telah berputar dari peran tradisionalnya sebagai pos maritim untuk memposisikan dirinya sebagai papan sakelar digital untuk Afrika Timur. Negara kota, rumah bagi satu juta penduduk, telah mengamankan titik pendaratan untuk 12 kabel bawah laut utama, termasuk sistem 2Africa sepanjang 45.000 kilometer, dengan memanfaatkan lokasi strategisnya di persimpangan Laut Merah dan Samudra Hindia.

Kepadatan infrastruktur ini telah mendorong penetrasi internet domestik menjadi 65%, tertinggi di wilayah tersebut, sambil menetapkan negara sebagai hub netral operator Tier 3 melalui fasilitas seperti Djibouti Data Centre dan taman teknologi Wingu Group yang baru diresmikan.

Strategi ekonomi negara sekarang berfokus pada memanfaatkan konektivitas bawah laut ini untuk mendapatkan pengaruh regional. Djibouti berfungsi sebagai gerbang utama untuk Ethiopia yang terkurung daratan dan mempelopori Proyek Horizon untuk menghubungkan Khartoum dan Addis Ababa melalui koridor terestrial berkapasitas tinggi.

Tulang punggung digital ini adalah pusat dari inisiatif integrasi Tanduk Afrika yang dimaksudkan untuk menyelaraskan lima ekonomi tetangga dengan Area Perdagangan Bebas Kontinental Afrika. Dukungan Bank Dunia baru-baru ini untuk Proyek Digital Foundations menggarisbawahi pergeseran ini untuk memindahkan ekonomi lokal melampaui biaya pelabuhan menuju sektor jasa yang terdiversifikasi yang saat ini memberdayakan 95 layanan e-government operasional.

Meskipun dominasinya dalam transit regional, Djibouti menghadapi hambatan struktural internal yang mengancam daya saing jangka panjangnya. Biaya listrik tetap menjadi beban yang signifikan pada 23 sen per kilowatt-jam, titik harga yang dapat menghalangi operasi pusat data yang haus daya saat pesaing regional muncul.

Sementara pemerintah memperkenalkan kode digital yang komprehensif pada akhir 2025 untuk merampingkan prosedur bisnis dan mengatur ekosistem, kesenjangan antara infrastruktur canggih dan literasi digital domestik tetap lebar. Keberhasilan Vision 2035 akan tergantung pada apakah negara dapat menurunkan biaya berbisnis cukup untuk mengubah statusnya dari titik transit pasif menjadi pusat perdagangan digital regional yang dinamis.

Jika ada, tiga jalur ini mengungkapkan jalur yang berbeda untuk transformasi digital. Ethiopia mengejar modernisasi yang terkoordinasi negara melalui liberalisasi strategis, Somalia menunjukkan inovasi yang dipimpin sektor swasta dalam kekosongan tata kelola, dan Djibouti memanfaatkan posisi geografisnya untuk keunggulan kompetitif berbasis infrastruktur.

Namun konvergensi muncul. Tautan serat lintas batas, kerangka interoperabilitas pembayaran regional, dan tantangan bersama seputar keterjangkauan, keterampilan, dan regulasi menunjukkan potensi koridor digital Tanduk Afrika yang dapat secara kolektif memposisikan ulang wilayah tersebut.