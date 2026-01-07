Nike menjual NFT dan sepatu virtual di tengah kurangnya minat pasar seni digital: laporan

Nike (NKE) secara diam-diam menjual RTFKT, anak perusahaan produk digital dan token non-fungible (NFT) yang dulunya berprofil tinggi, sekitar setahun setelah menutup bisnis tersebut, menurut The Oregonian.

Penjualan terjadi pada 16 Desember, menurut laporan tersebut, mengutip pernyataan Nike di mana merek pakaian olahraga global tersebut menyebut penjualan unit NFT-nya sebagai "bab baru bagi perusahaan dan komunitasnya." Nike tidak mengungkapkan pembeli atau syarat keuangan dari kesepakatan tersebut dan tidak segera merespons permintaan komentar CoinDesk.

Penciutan telah meluas melampaui Nike, karena sektor NFT yang lebih luas terus berkontraksi dari ledakan besar pada tahun 2021. Pasar NFT X2Y2 mengumumkan akan menghentikan operasi menyusul penurunan tajam dalam volume perdagangan, sementara NFT Paris, yang dulunya merupakan salah satu konferensi unggulan industri, juga mengumumkan pembatalan acara 2026.

"Nike terus berinvestasi dalam menghadirkan produk dan pengalaman inovatif di lingkungan fisik, digital, dan virtual," kata Nike dalam pernyataan tersebut, menurut laporan itu

Nike mengakuisisi RTFKT, diucapkan "artifact," pada akhir 2021 pada puncak ledakan NFT, ketika raksasa pakaian olahraga tersebut meluas ke koleksi digital, sepatu virtual, dan produk berbasis blockchain. Studio tersebut dengan cepat menjadi salah satu merek paling menonjol di ruang NFT, berkolaborasi dengan seniman dan merilis sepatu digital yang terkadang terjual dengan harga ribuan dolar.

Pada akhir 2024, Nike mengumumkan rencana untuk menutup operasi RTFKT pada akhir 2024 dalam sebuah postingan X, mengutip penarikan dari NFT sambil terus mengejar produk digital dan virtual melalui kemitraan dengan perusahaan video game. Penutupan tersebut memicu gugatan class-action yang diajukan di Brooklyn, New York pada April 2025, dengan investor menuduh mereka menderita kerugian dan kerusakan signifikan lebih dari $5 juta.

Divestasi ini terjadi di bawah CEO Nike Elliott Hill, yang mengambil alih pada 2024 dan telah memfokuskan kembali Nike pada bisnis inti olahraga dan membangun kembali kemitraan grosir.