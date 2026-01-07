BursaDEX+
Nike menjual NFT dan sepatu virtual di tengah kurangnya minat pasar seni digital: laporan

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/07 20:08
Kesepakatan ini menyusul penutupan NFT saat Nike mundur dari koleksi digital di tengah menurunnya permintaan pasar

Oleh Olivier Acuna|Diedit oleh Jamie Crawley
7 Jan 2026, 12:08 siang
Nike diam-diam menjual unit NFT-nya. (Foto oleh wu yi di Unsplash/Dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Nike diam-diam menjual anak perusahaan NFT-nya RTFKT pada bulan Desember, menandai pergeseran strategis dari usaha koleksi digitalnya.
  • Penjualan ini terjadi di tengah kontraksi yang lebih luas di pasar NFT, dengan pemain utama lainnya juga mengurangi operasi.
  • Divestasi Nike sejalan dengan fokus CEO Elliott Hill pada bisnis inti olahraga dan kemitraan grosir.

Nike (NKE) secara diam-diam menjual RTFKT, anak perusahaan produk digital dan token non-fungible (NFT) yang dulunya berprofil tinggi, sekitar setahun setelah menutup bisnis tersebut, menurut The Oregonian.

Penjualan terjadi pada 16 Desember, menurut laporan tersebut, mengutip pernyataan Nike di mana merek pakaian olahraga global tersebut menyebut penjualan unit NFT-nya sebagai "bab baru bagi perusahaan dan komunitasnya." Nike tidak mengungkapkan pembeli atau syarat keuangan dari kesepakatan tersebut dan tidak segera merespons permintaan komentar CoinDesk.

Penciutan telah meluas melampaui Nike, karena sektor NFT yang lebih luas terus berkontraksi dari ledakan besar pada tahun 2021. Pasar NFT X2Y2 mengumumkan akan menghentikan operasi menyusul penurunan tajam dalam volume perdagangan, sementara NFT Paris, yang dulunya merupakan salah satu konferensi unggulan industri, juga mengumumkan pembatalan acara 2026.

"Nike terus berinvestasi dalam menghadirkan produk dan pengalaman inovatif di lingkungan fisik, digital, dan virtual," kata Nike dalam pernyataan tersebut, menurut laporan itu

Nike mengakuisisi RTFKT, diucapkan "artifact," pada akhir 2021 pada puncak ledakan NFT, ketika raksasa pakaian olahraga tersebut meluas ke koleksi digital, sepatu virtual, dan produk berbasis blockchain. Studio tersebut dengan cepat menjadi salah satu merek paling menonjol di ruang NFT, berkolaborasi dengan seniman dan merilis sepatu digital yang terkadang terjual dengan harga ribuan dolar.

Pada akhir 2024, Nike mengumumkan rencana untuk menutup operasi RTFKT pada akhir 2024 dalam sebuah postingan X, mengutip penarikan dari NFT sambil terus mengejar produk digital dan virtual melalui kemitraan dengan perusahaan video game. Penutupan tersebut memicu gugatan class-action yang diajukan di Brooklyn, New York pada April 2025, dengan investor menuduh mereka menderita kerugian dan kerusakan signifikan lebih dari $5 juta.

Divestasi ini terjadi di bawah CEO Nike Elliott Hill, yang mengambil alih pada 2024 dan telah memfokuskan kembali Nike pada bisnis inti olahraga dan membangun kembali kemitraan grosir.

Lainnya untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuat yang pernah tercatat.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat major mengalami perputaran yang lebih teredam.
  • Bahkan ketika volume kripto secara keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lainnya untuk Anda

Platform Circle yang menjanjikan swap emas, perak tertokenisasi adalah 'palsu,' kata perusahaan

Oleh Francisco Rodrigues|Diedit oleh Nikhilesh De, Aoyon Ashraf
24 Des 2025

Rilis yang didistribusikan pada Malam Natal, menggunakan merek Circle dan mengklaim mengutip eksekutif, tetapi juru bicara Circle mengatakan itu "tidak nyata."

Yang perlu diketahui:

  • Sebuah siaran pers palsu mengklaim bahwa Circle, penerbit USDC, telah meluncurkan platform baru yang disebut CircleMetals, menawarkan perdagangan emas dan perak tertokenisasi.
  • Rilis yang didistribusikan pada Malam Natal, menggunakan merek Circle dan mengutip eksekutif, tetapi kemudian dikonfirmasi palsu oleh perusahaan.
  • Platform palsu, yang masih aktif, tampaknya merupakan penipuan, dengan tautan ke platform swap dan janji hadiah, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa token emas dan perak tertokenisasi benar-benar ada.
Baca cerita lengkap
