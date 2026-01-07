RAKBank Mendapat Persetujuan Prinsip untuk Meluncurkan Stablecoin UAE

Rencana stablecoin RAKBank terus maju setelah bank tersebut menerima persetujuan prinsip dari Bank Sentral Uni Emirat Arab.

Persetujuan ini memungkinkan pekerjaan berlanjut pada token pembayaran yang didukung dirham yang diatur saat negara tersebut memperluas sistem pembayaran digital yang diawasi.

Persetujuan Stablecoin RAKBank dan Apa yang Dicakupnya

Persetujuan stablecoin RAKBank berarti Bank Sentral Uni Emirat Arab telah menerima proposal secara prinsip, sementara pemeriksaan akhir masih diperlukan.

Bank harus memenuhi kondisi regulasi dan operasional tertentu sebelum menerbitkan token kepada publik.

Perlu dicatat bahwa RAKBank sudah dilisensikan dan diawasi oleh bank sentral, yang memperpendek proses tetapi tidak menghilangkan pengawasan.

Menurut bank tersebut, token yang diusulkan akan didukung sepenuhnya dengan basis satu-satu oleh dirham UEA.

Dana ini akan disimpan dalam akun terpisah di bawah regulasi. Cadangan akan didukung oleh smart contract yang diaudit dan verifikasi real-time.

Struktur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap token yang diterbitkan dicocokkan dengan uang tunai aktual yang disimpan dalam sistem perbankan.

Persetujuan tersebut menandai langkah lain dalam dorongan digital RAKBank yang lebih luas. Pada tahun 2025, pemberi pinjaman tersebut mengizinkan pelanggan ritel untuk memperdagangkan cryptocurrency melalui mitra pialang yang diatur.

Rencana stablecoin menunjukkan pergeseran menuju penggunaan pembayaran daripada aktivitas perdagangan.

Kepemimpinan bank menggambarkan persetujuan tersebut sebagai langkah penting yang menyelaraskan inovasi dengan regulasi dan kepercayaan.

Sementara penggunaan stablecoin terus tumbuh di UEA, wilayah lain juga mendorong adopsi. Baru-baru ini, Putra Mahkota Johor Malaysia telah meluncurkan stablecoin yang didukung ringgit untuk mendukung pembayaran berbasis kripto.

Posisi Stablecoin RAKBank di Pasar UEA

Stablecoin RAKBank yang direncanakan bergabung dengan daftar upaya token pembayaran yang berkembang di UEA. Negara ini menjalankan sistem regulasi multi-layer.

Bank sentral mengawasi token pembayaran, sementara Abu Dhabi Global Market dan Dubai Virtual Assets Regulatory Authority menangani aktivitas aset digital lainnya.

Pendekatan ini memungkinkan stablecoin tumbuh dalam batas yang jelas. Sejalan dengan itu, stablecoin Ripple RLUSD sudah aktif di negara tersebut.

Pada Juni 2025, stablecoin Ripple memasuki Dubai International Financial Centre.

Token yang didukung dirham dimaksudkan untuk meningkatkan pembayaran lokal, transaksi pemerintah, dan transfer lintas batas.

UEA menangani arus pengiriman uang yang besar, menjadikan efisiensi sebagai fokus utama. Perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kripto global juga telah mendapatkan persetujuan, menunjukkan peningkatan kompetisi.

Namun demikian, pertanyaan tetap ada, karena RAKBank belum mengungkapkan jaringan blockchain yang akan mendukung token tersebut atau bagaimana token tersebut akan terhubung dengan sistem pembayaran yang ada.

Adopsi akan bergantung pada harga, kemudahan penggunaan, dan permintaan nyata. Dampak stablecoin RAKBank akan dinilai berdasarkan penggunaan sehari-hari, bukan hanya persetujuan.

Dalam perkembangan besar lainnya, Visa meluncurkan penyelesaian stablecoin di Amerika Serikat menggunakan USDC Circle pada blockchain Arc.

