Dalam prediksi harga JasmyCoin (JASMY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga JASMY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
PREDIKSI HARGA JASMYCOIN (JASMY) 2026
|PREDIKSI HARGA JASMYCOIN (JASMY) 2027, 2028-2030
|KESIMPULAN
|FAQ
|Harga Saat Ini
|$0,009011
|Perubahan Harga 24 Jam
|Naik 5,18%
|Volume Trading 24 Jam
|$225,38 Juta
|Kapitalisasi Pasar
|$445,52 Juta
|Pasokan Beredar
|49,44 Miliar JASMY
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$4,99 (Pada 16 Februari 2021)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0,002747 (Pada 30 Desember 2022)
|TICKER
|JASMY
|BLOCKCHAIN
|Ethereum
|KATEGORI
|Internet of Things (IoT)
|DILUNCURKAN PADA
|Februari 2021
|UTILITAS
|Tata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah
JasmyCoin (JASMY) adalah cryptocurrency yang dikembangkan oleh Jasmy Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam solusi Internet of Things (IoT). Koin ini beroperasi pada blockchain Ethereum dan bertujuan untuk menyediakan platform terdesentralisasi untuk pertukaran data yang aman. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, JasmyCoin berupaya meningkatkan kedaulatan dan keamanan data bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengelola data pribadi mereka secara independen dari entitas terpusat.
Fokus utama JasmyCoin adalah pada perangkat IoT dan manajemen data. Ini memfasilitasi berbagi dan penyimpanan data antara berbagai perangkat sambil memastikan integritas dan privasi data. Hal ini sangat relevan di era di mana pelanggaran data dan kekhawatiran privasi lazim terjadi. Platform Jasmy menawarkan bisnis dan individu alat untuk memanfaatkan data IoT dengan cara yang aman dan efisien.
JasmyCoin juga berfungsi sebagai token utilitas dalam ekosistem Jasmy, memungkinkan transaksi, mendorong berbagi data, dan memberi hadiah kepada peserta. Seiring pertumbuhan proyek, ini bertujuan untuk mendorong lingkungan IoT yang lebih terhubung dan aman, berkontribusi pada adopsi yang lebih luas dari teknologi blockchain dalam aplikasi sehari-hari.
JasmyCoin (JASMY) menempati peringkat ke-100 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga JasmyCoin untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.
Dalam grafik di atas, JasmyCoin (JASMY) membentuk pola Rounding Bottom. Pergerakan harga membentuk pola yang menyerupai busur dan oleh karena itu juga dikenal sebagai pola saucer bottom. Secara umum, pola rounding bottom menunjukkan pembalikan harga jangka panjang. Pola ini juga menekankan perubahan sentimen pasar karena tren tampaknya bergeser dari bearish ke bullish.
Investor umumnya harus tetap waspada dan mengatur waktu pasar dengan baik. Jika harga menembus dan melewati level resistance, itu akan memasuki lintasan bullish yang terkonfirmasi.
Pada saat analisis, harga JasmyCoin (JASMY) tercatat di $0,009011. Jika tren pola berlanjut, maka harga JASMY mungkin mencapai level resistance $0,02285 dan $0,04604. Jika tren berbalik, maka harga JASMY mungkin turun ke level support $0,01408 dan $0,01014.
Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support JasmyCoin (JASMY) pada tahun 2026.
Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi berikut ini sebagai level resistance dan support JasmyCoin (JASMY) untuk 2026.
|Level Resistance 1
|$0,02300
|Level Resistance 2
|$0,05961
|Level Support 1
|$0,01141
|Level Support 2
|$0,00536
Level Resistance & Support JASMY
Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari JasmyCoin (JASMY) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar JasmyCoin (JASMY) saat ini pada tahun 2026.
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Moving Average 50 Hari (50MA)
|Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari
|50 MA = $0,01538Harga = $0,01862
(50MA < Harga)
|Bullish/Tren Naik
|Relative Strength Index (RSI)
|Besaran perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought
|65,41262
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought
|Netral
|Relative Volume (RVOL)
|Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terkini
|Di bawah garis batas
|Volume Lemah
Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas JasmyCoin (JASMY) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga JasmyCoin (JASMY).
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Average Directional Index (ADX)
|Kekuatan momentum tren
|14,26474
|Tren Lemah
|Relative Volatility Index (RVI)
|Volatilitas selama periode tertentu
|62,11
<50 = Rendah
>50 = Tinggi
|Volatilitas Tinggi
Mari kita sekarang bandingkan pergerakan harga JasmyCoin (JASMY) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).
Dari grafik di atas, aksi harga JASMY tidak mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik, harga JASMY turun; jika harga BTC dan ETH turun, harga JASMY naik.
Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga JasmyCoin (JASMY) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.
|Tahun
|Harga Bullish
|Harga Bearish
|Prediksi Harga JasmyCoin (JASMY) 2027
|$0,3
|$0,003
|Prediksi Harga JasmyCoin (JASMY) 2028
|$0,4
|$0,002
|Prediksi Harga JasmyCoin (JASMY) 2029
|$0,6
|$0,001
|Prediksi Harga JasmyCoin (JASMY) 2030
|$0,8
|$0,0009
Jika JasmyCoin (JASMY) menetapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada tahun 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga JasmyCoin (JASMY) bullish untuk 2026 adalah $0,05961. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan dipicu, prediksi harga JasmyCoin (JASMY) bearish untuk 2026 adalah $0,00536.
Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka JasmyCoin (JASMY) mungkin mencapai $0,2. Selanjutnya, dengan peningkatan dan kemajuan di masa depan dalam ekosistem JasmyCoin, JASMY mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $4,99 dan menandai ATH barunya.
JasmyCoin (JASMY) adalah cryptocurrency yang dikembangkan oleh Jasmy Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam solusi Internet of Things (IoT).
Trader dapat memperdagangkan JasmyCoin (JASMY) di bursa cryptocurrency berikut seperti Binance, UZX, LBank, Toobit, dan Bybit.
Dengan perkembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform JasmyCoin, JasmyCoin (JASMY) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya dalam waktu dekat.
JasmyCoin (JASMY) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $4,99 pada 16 Februari 2021.
Menurut CoinMarketCap, JASMY mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $0,002747 pada 30 Desember 2022.
Jika JasmyCoin (JASMY) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, mungkin akan naik mencapai $0,2 dalam waktu dekat.
Harga JasmyCoin (JASMY) mungkin mencapai $0,3 pada tahun 2027.
Harga JasmyCoin (JASMY) mungkin mencapai $0,4 pada tahun 2028.
Harga JasmyCoin (JASMY) mungkin mencapai $0,6 pada tahun 2029.
Harga JasmyCoin (JASMY) mungkin mencapai $0,8 pada tahun 2030.
