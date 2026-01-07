Dari Pesta $3M ke Realitas $184M: Apa yang Terjadi dengan Berachain?

TVL Berachain anjlok dari $3 miliar menjadi $184 juta, dengan biaya harian kini hanya beberapa ribu dolar, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depannya.

Berachain dulunya adalah salah satu proyek blockchain yang paling ramai dibicarakan, terutama setelah mengadakan pesta terbesar di Token2049 di Singapura pada tahun 2024. Dengan pemasaran yang mencolok dan dukungan selebriti, proyek ini dipandang sebagai platform DeFi yang menjanjikan.

Namun, Total Value Locked (TVL) proyek ini mengalami penurunan drastis, turun dari $3 miliar menjadi hanya $184 juta. Pada hari yang baik, Berachain kini kesulitan menghasilkan beberapa ribu dolar dalam biaya harian, menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya.

Kebangkitan Berachain dan Hype yang Mengelilinginya

Menurut analis pasar Fabiano, ketika Berachain pertama kali memasuki ruang kripto, proyek ini dengan cepat mendapat perhatian karena strategi pemasarannya yang kuat.

Platform ini diperbincangkan secara luas karena peluncurannya yang megah, termasuk sponsornya untuk acara terbesar di Token2049 di Singapura. Pesta di Marina Bay Sands adalah bukti ambisinya, menjadikan proyek ini nama yang dikenal luas dalam dunia kripto.

Selain acara tersebut, Berachain mendapatkan momentum melalui dukungan dari pemodal ventura terkemuka.

Para investor ini sangat memuji proyek tersebut, mempromosikannya di podcast kripto populer dan memicu minat di antara komunitas. Buzz awal membantu platform mengumpulkan investasi yang substansial, dan TVL-nya melonjak sebagai hasilnya.

Namun, fokus pada pemasaran dan pesta daripada pengembangan produk jangka panjang mulai menimbulkan kekhawatiran.

Proyek ini lebih sukses menciptakan kegembiraan daripada membangun fondasi berkelanjutan untuk pertumbuhan. Banyak yang berharap, tetapi keraguan tentang kelangsungan jangka panjang Berachain mulai muncul.

Postingan Fabiano berbunyi,

"Ingat Berachain? Pada tahun 2024, di Token2049 di Singapura, mereka mengadakan pesta terbesar di Marquee di Marina Bay Sands. Mereka memiliki hype yang luar biasa. Hari ini, TVL mereka turun dari $3 miliar menjadi sekitar $184 juta…"

Tweet ini mencerminkan kebangkitan tajam proyek dan penurunan yang sama cepatnya.

Penurunan Mendadak dalam TVL dan Biaya Harian

Fabiano mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, kinerja pasar Berachain mulai goyah.

TVL-nya turun drastis dari $3 miliar menjadi hanya $184 juta, penurunan lebih dari 90%. Penurunan ini membuat banyak investor mempertanyakan kemampuan platform untuk pulih.

Seiring dengan penurunan TVL, biaya harian platform mengalami pengurangan tajam.

Pada hari yang baik, Berachain kini hanya menghasilkan beberapa ribu dolar dalam biaya transaksi, kontras tajam dengan kinerja awalnya. Penurunan ini telah memicu spekulasi bahwa platform mungkin kesulitan mempertahankan keterlibatan pengguna dan minat pengembang.

Saat Berachain terus mengalami angka yang menurun, para ahli industri mulai menganalisis apa yang salah. Penurunan TVL dan biaya menunjukkan bahwa ketergantungan proyek pada hype dan investasi spekulatif tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Banyak yang kini menyerukan lebih banyak fokus pada inovasi produk dan pertumbuhan yang didorong komunitas di ruang kripto.

Masa Depan Berachain dan Pelajaran Industri

Masa depan Berachain tetap tidak pasti.

Beberapa orang percaya bahwa proyek ini mungkin dapat membalikkan keadaan dengan fokus pada pengembangan dan pertumbuhan pengguna. Namun, yang lain kurang optimis, menunjuk pada ketergantungan platform pada pemasaran daripada membangun produk yang solid.

Kejatuhan Berachain menawarkan pelajaran berharga untuk ruang kripto. Ketergantungan proyek pada pertumbuhan yang didorong hype berfungsi sebagai pengingat bahwa kesuksesan jangka panjang memerlukan fondasi yang kuat dan adopsi pengguna yang nyata.

