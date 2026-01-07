6 Platform Cloud Mining Mata Uang Kripto di 2026: Fitur, Sumber Energi, dan Struktur Kontrak

Pada tahun 2026, cloud mining telah mengalami perubahan signifikan dalam infrastruktur, model kontrak, dan penggunaan energi. Perkembangan terkini mencakup pusat data bertenaga energi terbarukan, durasi kontrak yang lebih pendek, dan sistem penarikan yang lebih cepat. Perubahan ini mengurangi ketergantungan pada perangkat keras mining pribadi, yang sebelumnya menjadi hambatan bagi banyak pemula.
Karena kesulitan mining Bitcoin meningkat dan biaya listrik naik di banyak wilayah, beberapa pengguna mengeksplorasi platform cloud mining yang menawarkan:
Berikut adalah perbandingan beberapa platform cloud mining yang beroperasi pada tahun 2026, termasuk penyedia yang menekankan penggunaan energi terbarukan.
Gambaran Cepat Platform Cloud Mining pada Tahun 2026
|Platform
|Perangkat yang Didukung
|Koin yang Didukung
|Rating
|Hashbitcoin
|Web, Android, iOS
|BTC, DOGE, LTC, ETC, KAS
|9,8/10
|Genesis Digital Assets (GDA)
|Website
|Bitcoin
|9,3/10
|BitDeer
|Web, App
|Bitcoin
|8,9/10
|ECOS Mining
|Web, App
|Bitcoin
|8,7/10
|ViaBTC
|Web, App
|BTC, LTC, BCH
|8,5/10
|KuCoin Cloud Mining
|Website
|Bitcoin
|8,3/10
Hashbitcoin adalah platform cloud mining yang menggunakan alokasi hashpower berbasis AI, infrastruktur bertenaga energi terbarukan, dan sistem penarikan internal. Platform ini menyatakan bahwa mereka menyediakan output mining on-chain daripada estimasi dashboard yang disimulasikan.
Contoh Kontrak Hashbitcoin (2026)
|Paket Mining
|Investasi
|Jangka Waktu Kontrak
|Imbalan Harian
|Total Pendapatan
|Newbie Mining Plan
|$200
|1 Hari
|$7
|$207
|Avalon A15 Pro Miner
|$1.200
|2 Hari
|$43,2
|$1.286,4
|BitDeer SealMiner A2
|$3.600
|3 Hari
|$136,8
|$4.010,4
|Avalon Nano 3S Miner
|$8.000
|2 Hari
|$344
|$8.688
|Antminer S23 Hyd
|$16.800
|3 Hari
|$924
|$19.572
|Whatsminer M63S (390T)
|$33.000
|2 Hari
|$2.145
|$37.290
|Antminer E9 Pro
|$58.000
|1 Hari
|$5.104
|$63.104
Hashbitcoin mungkin relevan untuk:
Detail kontrak tambahan tersedia di situs web resmi platform.
Genesis Digital Assets adalah operator mining Bitcoin skala besar dengan fasilitas di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah. Perusahaan berfokus pada infrastruktur mining industri yang didukung oleh kemitraan energi terbarukan jangka panjang.
Paling Cocok Untuk:
Pengguna yang mencari layanan mining Bitcoin jangka panjang dan stabil yang didukung oleh pusat data besar.
BitDeer menyediakan solusi mining Bitcoin skala industri yang didukung oleh pusat data fisik. Platform ini umumnya digunakan oleh pengguna yang mencari pengaturan mining jangka panjang dengan catatan produksi blockchain yang terlihat.
ECOS memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kontrak mining Bitcoin dengan menyesuaikan hashpower, durasi, dan parameter biaya. Fleksibilitas ini mungkin cocok untuk pengguna yang merencanakan strategi mining jangka panjang.
ViaBTC menggabungkan operasi mining pool-nya dengan layanan cloud mining, menawarkan pilihan mining BTC dan LTC yang didukung oleh mining pool mapan dengan kehadiran pasar yang signifikan.
Produk cloud mining KuCoin dirancang untuk pengguna yang sudah memiliki aset di exchange KuCoin, menyediakan cara untuk berpartisipasi dalam mining BTC dalam lingkungan exchange.
Biaya energi tetap menjadi salah satu faktor terbesar yang memengaruhi ekonomi mining. Sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, angin, dan surya sering memberikan stabilitas biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sumber energi berbasis bahan bakar fosil karena:
Beberapa platform melaporkan pengurangan biaya operasional dengan menggunakan sumber energi terbarukan dibandingkan dengan setup mining tradisional.
Pada tahun 2026, cloud mining terus berkembang menuju transparansi yang lebih besar, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi operasional. Pengguna tidak lagi perlu bergantung secara eksklusif pada perangkat keras pribadi untuk berpartisipasi dalam aktivitas mining.
Hashbitcoin menawarkan kontrak jangka pendek dan penggunaan energi terbarukan, sementara platform lain seperti Genesis Digital Assets berfokus pada stabilitas infrastruktur jangka panjang. Secara keseluruhan, platform cloud mining sekarang menyediakan berbagai model partisipasi yang lebih luas tergantung pada preferensi pengguna dan toleransi risiko.
Harap diperhatikan bahwa semua informasi, termasuk peringkat, saran, dan ulasan kami, hanya untuk tujuan pendidikan. Investasi crypto membawa risiko tinggi, dan CryptoNinjas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Selalu lakukan riset sendiri dan tentukan tingkat toleransi risiko Anda; ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang tepat.
The post 6 Cryptocurrency Cloud Mining Platforms in 2026: Features, Energy Sources, and Contract Structures appeared first on CryptoNinjas.