Husky Inu AI (HINU) Bergerak ke $0,00024865, Reli Pasar Kripto Menghadapi Hambatan, Strategy Melakukan Pembelian Bitcoin Pertama di 2026

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0,00024770 menjadi $0,00024865. Fase pra-peluncuran proyek ini dimulai pada 1 April, menyusul berakhirnya presale.

Sementara itu, pasar kripto mundur setelah mencatat kenaikan signifikan karena Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), dan Solana (SOL), dan sebagian besar token diperdagangkan lebih rendah. Akibatnya, kapitalisasi pasar kripto turun hampir 1% menjadi $3,18 triliun.

Tanggal peluncuran resmi proyek kurang dari empat bulan lagi, tetapi tim tidak mengesampingkan kemungkinan untuk memajukan atau menunda peluncuran. Tim akan mengadakan serangkaian pertemuan peninjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan peninjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025, dan 1 Oktober 2025, sementara yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026. Husky Inu telah mengumpulkan $717.746 sejauh ini, tetapi mungkin kesulitan mencapai target yang dinyatakan sebesar $1,2 juta.

Tanggal peluncuran resmi Husky Inu AI kini kurang dari tiga bulan lagi. Namun, tim tetap terbuka terhadap kemungkinan peluncuran lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada kondisi pasar. Tim akan mengadakan serangkaian pertemuan peninjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan peninjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025, dan 1 Oktober 2025, sementara yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026.

Pasar mata uang kripto mundur selama 24 jam terakhir, dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan token lainnya diperdagangkan lebih rendah. BTC menghadapi tembok jual besar di sekitar $95.000 karena aksi harga melemah dibandingkan dengan emas. Mata uang kripto unggulan mencapai tertinggi intraday $94.352 pada hari Selasa tetapi kehilangan momentum di level atas. Akibatnya, harga turun ke terendah intraday $91.526 sebelum bergerak ke level saat ini. BTC turun 1,26% selama 24 jam terakhir, diperdagangkan sekitar $92.583.

ETH menahan tekanan jual untuk mencapai tertinggi intraday $3.301 pada hari Selasa sebelum turun ke $3.193. Mata uang kripto terbesar kedua di dunia mendapatkan kembali momentum untuk merebut kembali $3.200 dan bergerak ke level saat ini $3.251, naik 0,50%. XRP mencatat reli yang menakjubkan selama seminggu terakhir dan naik hampir 15% selama seminggu terakhir pada hari Selasa. Namun, reli terhenti pada hari Rabu, dan XRP turun hampir 3% menjadi $2,27. Meskipun terjadi penurunan, XRP naik 22% selama seminggu terakhir. Solana (SOL) naik lebih dari 1% pada $139, dan Dogecoin (DOGE) naik hampir 1% pada $0,150. Cardano (ADA) diperdagangkan di wilayah positif pada $0,419 sementara Chainlink (LINK) naik hampir 1% pada $13,87.

Litecoin (LTC), Hedera (HBAR), dan Polkadot (DOT) juga mencatat kenaikan harga yang signifikan selama 24 jam terakhir. Namun, Toncoin (TON) dan Stellar (XLM) melawan tren bullish, diperdagangkan di zona merah. Kapitalisasi pasar kripto sedikit turun selama 24 jam terakhir, sementara volume perdagangan 24 jam naik 5% menjadi $132 miliar.

Pembelian Bitcoin Pertama Strategy di 2026

Strategy milik Michael Saylor memulai tahun 2026 dengan pembelian Bitcoin senilai $116 juta. Perusahaan membeli 1.283 BTC antara 1 Januari dan 4 Januari, membawa total kepemilikan Bitcoin melewati 673.000 BTC. Menurut pengajuan kepada United States Securities and Exchange Commission (SEC) pada hari Senin, total kepemilikan Bitcoin perusahaan bernilai $62,6 miliar, dibeli dengan biaya rata-rata $75.026 per koin.

Strategy juga meningkatkan cadangan Dolar AS-nya sebesar $62 juta menjadi $2,25 miliar. Perusahaan menggunakan cadangan kasnya untuk mendukung pembayaran dividen, saham preferen, dan pembayaran bunga atas utang yang belum dibayar.

Pembelian terbaru Strategy datang meskipun perusahaan mencatat kerugian yang belum direalisasi sebesar $17,4 miliar pada kepemilikan Bitcoin di Q4 2025. Perusahaan juga melaporkan manfaat pajak tangguhan terkait sebesar $5 miliar, potensi pengurangan kewajiban pajak penghasilannya.

