BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail 'Supersiklus' tokenisasi siap mendorong kripto Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail 'Supersiklus' tokenisasi siap mendorong kripto

'Supercycle' Tokenisasi Siap Mendorong Kenaikan Kripto Berikutnya di 2026: Bernstein

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/08 00:12
Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

'Supercycle' tokenisasi siap mendorong kenaikan kripto berikutnya di 2026: Bernstein

Setelah akhir tahun 2025 yang bergejolak, broker Wall Street Bernstein mengatakan pasar kripto kemungkinan telah mencapai titik terendah dan melihat ledakan tokenisasi berbasis luas yang akan membentuk kembali keuangan.

Oleh Will Canny, AI Boost|Diedit oleh Jamie Crawley
7 Jan 2026, 16.12
Jadikan kami pilihan utama di Google
'Supercycle' tokenisasi siap mendorong kenaikan kripto berikutnya di 2026: Bernstein. (Unsplash, dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Bernstein memperkirakan 'supercycle' tokenisasi di 2026 yang mencakup stablecoin, pasar modal, dan pasar prediksi.
  • Broker tersebut mengulangi perkiraan bitcoin $150.000 untuk 2026 dan $200.000 sebagai target puncak siklus 2027.
  • Coinbase, Robinhood, dan ekuitas terkait kripto lainnya dipandang sebagai penerima manfaat utama.

Broker Wall Street Bernstein mengatakan 2026 kemungkinan akan menandai dimulainya "supercycle" tokenisasi, dengan aset digital kemungkinan telah mencapai titik terendah setelah akhir tahun 2025 yang lemah, menjadikan penurunan pasar sebagai peluang untuk menambah eksposur ke saham terkait kripto.

Broker tersebut mengatakan sentimen melemah di akhir tahun lalu tetapi fundamental yang mendasari tetap utuh, tulis analis yang dipimpin oleh Gautam Chhugani dalam laporan hari Selasa.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Bernstein mempertahankan perkiraan bitcoin BTC$91.302,38 sebesar $150.000 di 2026, dengan target $200.000 untuk puncak siklus pasar berikutnya di 2027.

Mata uang kripto terbesar di dunia diperdagangkan sekitar $91.600 pada waktu publikasi.

Sementara bitcoin mengakhiri 2025 dengan penurunan sekitar 6%, laporan tersebut mencatat bahwa ekuitas kripto memberikan tahun terkuat dalam catatan, dengan pengembalian rata-rata sekitar 59% meskipun terjadi pendinginan kuartal keempat.

Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN), Figure (FIGR), dan Circle (CRCL) yang diberi peringkat Outperform adalah "proksi tokenisasi terbaik" dalam cakupan perusahaan, menurut laporan tersebut.

Analis memangkas target harga Circle menjadi $190 dari $230. Saham tersebut 4% lebih rendah dalam perdagangan awal di $81,35. Broker juga mengurangi target harga Coinbase menjadi $440 dari $510. Saham tersebut 3,3% lebih rendah di $242,62.

Fase pertumbuhan berikutnya akan didorong oleh tokenisasi di berbagai front, kata para analis.

Stablecoin, khususnya, terlihat bergerak melampaui perdagangan kripto ke perbankan dan pembayaran arus utama. Para analis memperkirakan total pasokan akan naik 56% dari tahun ke tahun menjadi sekitar $420 miliar pada 2026, didukung oleh pembayaran bisnis lintas batas, remitansi konsumen, neobank berbasis stablecoin, dan yang disebut pembayaran agentic.

Stablecoin adalah mata uang kripto yang dipatok pada aset seperti mata uang fiat atau emas. Mereka menopang sebagian besar ekonomi kripto, berfungsi sebagai jalur pembayaran dan alat untuk memindahkan uang melintasi batas. USDT adalah stablecoin terbesar, diikuti oleh USDC.

Bernstein menunjuk pada adopsi yang berkembang oleh perusahaan fintech seperti Block (XYZ), Revolut, dan PayPal (PYPL), serta perluasan protokol pembayaran agen seperti X402 yang dibangun Coinbase, yang sudah melacak sekitar $300 juta dalam volume transaksi tahunan.

Tokenisasi, proses di mana aset dunia nyata dikonversi menjadi token berbasis blockchain, adalah pilar utama lain dari tesis para analis. Mereka memperkirakan bahwa nilai onchain yang terkunci dalam aset yang ditokenisasi bisa lebih dari dua kali lipat, dari sekitar $37 miliar pada 2025 menjadi sekitar $80 miliar pada 2026.

Pasar prediksi melengkapi pandangan tokenisasi perusahaan. Broker memproyeksikan total volume bisa tumbuh 100% pada 2026 menjadi sekitar $70 miliar, yang menyiratkan sekitar $1,4 miliar dalam pendapatan tahunan untuk pembuat pasar dan bursa berdasarkan biaya kontrak rata-rata

Baca selengkapnya: Citi masih percaya pada saham kripto meskipun bitcoin terguncang di akhir tahun

TokenisasiStablecoinsCoinbaseCircleBernstein
Penafian AI: Bagian dari artikel ini dibuat dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.

Lebih Banyak Untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuat dalam catatan.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi merata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat yang sama ketika mata uang utama mengalami perputaran yang lebih lemah.
  • Bahkan ketika volume kripto secara keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Banyak Untuk Anda

Para ahli memperkirakan token privasi terus mengungguli di 2026

Oleh Olivier Acuna|Diedit oleh Oliver Knight
12 menit yang lalu

Analis percaya token privasi seperti zcash dan monero akan terus mengungguli tahun ini, tetapi mereka kemungkinan akan menghadapi risiko delisting dan konflik dengan bank atas masalah regulasi.

Yang perlu diketahui:

  • Mata uang kripto yang berfokus pada privasi telah mengungguli pasar, didorong oleh permintaan yang meningkat untuk anonimitas keuangan di tengah regulasi yang semakin ketat.
  • Analis memperingatkan bahwa meskipun koin privasi mendapat daya tarik, mereka menghadapi tantangan regulasi yang signifikan yang dapat memengaruhi keuntungan masa depan.
  • Tren menuju privasi dalam kripto diperkirakan akan berlanjut, dengan sistem yang menjaga privasi menjadi lebih penting karena adopsi blockchain tumbuh di lingkungan yang diatur.
Baca cerita lengkap
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40