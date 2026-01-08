'Supercycle' tokenisasi siap mendorong kenaikan kripto berikutnya di 2026: Bernstein

Broker Wall Street Bernstein mengatakan 2026 kemungkinan akan menandai dimulainya "supercycle" tokenisasi, dengan aset digital kemungkinan telah mencapai titik terendah setelah akhir tahun 2025 yang lemah, menjadikan penurunan pasar sebagai peluang untuk menambah eksposur ke saham terkait kripto.

Broker tersebut mengatakan sentimen melemah di akhir tahun lalu tetapi fundamental yang mendasari tetap utuh, tulis analis yang dipimpin oleh Gautam Chhugani dalam laporan hari Selasa.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH Jangan lewatkan cerita lainnya. Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter Daftarkan saya Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Bernstein mempertahankan perkiraan bitcoin BTC$91.302,38 sebesar $150.000 di 2026, dengan target $200.000 untuk puncak siklus pasar berikutnya di 2027.

Mata uang kripto terbesar di dunia diperdagangkan sekitar $91.600 pada waktu publikasi.

Sementara bitcoin mengakhiri 2025 dengan penurunan sekitar 6%, laporan tersebut mencatat bahwa ekuitas kripto memberikan tahun terkuat dalam catatan, dengan pengembalian rata-rata sekitar 59% meskipun terjadi pendinginan kuartal keempat.

Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN), Figure (FIGR), dan Circle (CRCL) yang diberi peringkat Outperform adalah "proksi tokenisasi terbaik" dalam cakupan perusahaan, menurut laporan tersebut.

Analis memangkas target harga Circle menjadi $190 dari $230. Saham tersebut 4% lebih rendah dalam perdagangan awal di $81,35. Broker juga mengurangi target harga Coinbase menjadi $440 dari $510. Saham tersebut 3,3% lebih rendah di $242,62.

Fase pertumbuhan berikutnya akan didorong oleh tokenisasi di berbagai front, kata para analis.

Stablecoin, khususnya, terlihat bergerak melampaui perdagangan kripto ke perbankan dan pembayaran arus utama. Para analis memperkirakan total pasokan akan naik 56% dari tahun ke tahun menjadi sekitar $420 miliar pada 2026, didukung oleh pembayaran bisnis lintas batas, remitansi konsumen, neobank berbasis stablecoin, dan yang disebut pembayaran agentic.

Stablecoin adalah mata uang kripto yang dipatok pada aset seperti mata uang fiat atau emas. Mereka menopang sebagian besar ekonomi kripto, berfungsi sebagai jalur pembayaran dan alat untuk memindahkan uang melintasi batas. USDT adalah stablecoin terbesar, diikuti oleh USDC.

Bernstein menunjuk pada adopsi yang berkembang oleh perusahaan fintech seperti Block (XYZ), Revolut, dan PayPal (PYPL), serta perluasan protokol pembayaran agen seperti X402 yang dibangun Coinbase, yang sudah melacak sekitar $300 juta dalam volume transaksi tahunan.

Tokenisasi, proses di mana aset dunia nyata dikonversi menjadi token berbasis blockchain, adalah pilar utama lain dari tesis para analis. Mereka memperkirakan bahwa nilai onchain yang terkunci dalam aset yang ditokenisasi bisa lebih dari dua kali lipat, dari sekitar $37 miliar pada 2025 menjadi sekitar $80 miliar pada 2026.

Pasar prediksi melengkapi pandangan tokenisasi perusahaan. Broker memproyeksikan total volume bisa tumbuh 100% pada 2026 menjadi sekitar $70 miliar, yang menyiratkan sekitar $1,4 miliar dalam pendapatan tahunan untuk pembuat pasar dan bursa berdasarkan biaya kontrak rata-rata

Baca selengkapnya: Citi masih percaya pada saham kripto meskipun bitcoin terguncang di akhir tahun